Brandon Montour (62), des Panthers de la Floride, et James van Riemsdyk (21), des Bruins de Boston

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Bruins ont des choses à se faire pardonner. Ils menaient leur série contre les Panthers par trois matchs à un l’an dernier, et avaient bafoué leurs adversaires dans le quatrième match, avant de voir la Floride combler son retard et passer au deuxième tour. Boston venait pourtant de connaître une année historique avec 135 points et les Panthers avaient accédé aux séries par la petite porte après une saison en demi-teinte.

Les rôles sont légèrement inversés cette saison. Du moins les Panthers ont-ils devancé les Bruins au premier rang dans la division Atlantique. Par un minime point, doit-on préciser, mais ils ont remporté quatre matchs de plus, et six en temps réglementaire.

Les Bruins ont eu besoin d’une prolongation dans le septième match pour éliminer les Maple Leafs. Les Panthers ont écarté le Lightning en seulement cinq rencontres, mais les matchs ont été chaudement disputés dans l’ensemble.

Boston n’a pas eu l’avantage à cinq contre cinq dans la série précédente, Toronto a marqué 11 buts et en a accordé 10 en pareilles circonstances, mais les Bruins ont été efficaces en supériorité numérique (taux de succès de 35,3 %) et en infériorité d’un joueur (taux de 95,2 %). Les Panthers, au contraire, présentent les meilleures statistiques avancées à cinq contre cinq depuis le début des séries.

La Floride déplore l’absence de son deuxième centre, Sam Bennett, et Anton Lundell est promu d’un rang au centre, mais les Panthers ont bien fait sans lui. Leur défense est équilibrée et ils ont le luxe de compter sur Oliver Ekman-Larsson et Dmitry Kulikov sur une troisième paire.