Quinn Hughes (43), des Canucks de Vancouver, et Evander Kane (91), des Oilers d’Edmonton

Il y aura au moins un club canadien dans le carré d’as, le gagnant de cette série. Les Oilers ont vaincu les Kings de Los Angeles plutôt aisément avec leur attaque dévastatrice : plus de quatre buts par match en moyenne et un taux de succès de 45 % en supériorité numérique, presque un but toutes les deux tentatives.

Tout un défi pour le jeune gardien des Canucks, le Letton Artus Silovs, 23 ans, troisième dans la hiérarchie à Vancouver, entré d’urgence dans les séries à la suite des blessures subies par Thatcher Demko puis Casey DeSmith.

Silovs, neuf matchs d’expérience en carrière en saison, et dont le parcours a été marqué par un passage chez les Lions de Trois-Rivières dans l’ECHL, constitue l’histoire Cendrillon des séries jusqu’ici. Espérons que Madame de Trémaine ne vienne pas tout gâcher…

Les Canucks ont peiné contre les Predators de Nashville. Ils ont remporté trois de leurs quatre matchs par un seul but et marqué seulement treize buts en six rencontres, avec un taux de succès de 15,4 % en supériorité numérique.

Après avoir accordé neuf buts aux Kings à ses deux premières rencontres, Stuart Skinner s’est replacé. Il en a alloué seulement quatre à ses trois derniers matchs.

Brock Boeser a obtenu quatre des onze buts marqués par les attaquants des Canucks au premier tour. Vancouver doit espérer une meilleure contribution de ses vedettes offensives, entre autres Elias Pettersson, limité à trois aides en six rencontres face aux Predators.