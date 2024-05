Mika Zibanejad (93), des Rangers de New York, et Jake Guentzel (59), des Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes et les Rangers ont connu un premier tour éliminatoire sans suspense. Les premiers ont éliminé les Islanders de New York en cinq matchs et les seconds, les Capitals de Washington en quatre.

Il s’agit d’une rencontre au sommet : New York a terminé au premier rang du classement général en vertu d’une saison de 114 points, la Caroline au troisième rang, derrière Dallas, avec 111 points.

Ces deux équipes possèdent des gardiens de premier plan, Igor Shesterkin pour les Rangers, Frederik Andersen pour les Hurricanes, de retour de blessure en fin de saison.

Ils ont de la profondeur au sein des trois premiers trios et un top 6 équilibré en défense, mais l’absence de Brett Pesce, pour au moins les deux premiers matchs, fera mal aux Hurricanes.

Quatorze des dix-huit joueurs des Rangers ont obtenu au moins un point lors du premier tour, même le colosse Matt Rempe, surtout reconnu pour maganer les os de ses adversaires.

Les Rangers ont accordé seulement 1,75 but en moyenne par match aux Capitals, mais ceux-ci présentaient une attaque famélique. Le défi sera de taille contre les Hurricanes, une formation costaude qui pratique un échec avant soutenu et agressif. Cette stratégie leur permettra de tuer dans l’œuf la relance des habiles défenseurs des Rangers.

Ces deux clubs ont connu beaucoup de succès en supériorité numérique au premier tour – 37,5 % de taux de succès pour les Rangers, contre 33,3 % pour les Hurricanes –, mais ils affrontaient des clubs faibles, rappelons-le.