Les joueurs de l’Avalanche seront reposés pour cette série de deuxième tour. Ils ont éliminé les Jets en cinq matchs, dont le dernier a eu lieu le mardi 30 avril. Celle des Stars a pris fin dimanche. Dallas a éliminé Vegas difficilement en sept rencontres après avoir perdu les deux premiers matchs à domicile.

Ça n’est pas non plus comme si Peter DeBoer avait bien équilibré l’utilisation de ses défenseurs. Par nécessité, Miro Heiskanen a joué 27 min 26 s en moyenne contre Vegas, son partenaire Thomas Harley, 23 min 55 s. Il y a un meilleur équilibre à l’attaque tant le talent est bien réparti. Aucun attaquant n’a joué 20 minutes ou plus. Avec l’éclosion des jeunes Logan Stankoven et Wyatt Johnston, Dallas a le luxe de compter sur un troisième trio formé de Matt Duchene, Tyler Seguin et Evgenii Dadonov.

Les attaquants de pointe de l’Avalanche sont supérieurs, mais il n’y a pas autant de profondeur au Colorado. Zach Parise, en fin de parcours, est utilisé sur un deuxième trio en l’absence de Jonathan Drouin et Ross Colton, Miles Wood et Joel Kiviranta forment la troisième unité.

Net avantage aux Stars devant le filet avec Jake Oettinger. Après une saison ordinaire selon ses propres standards, il a présenté des statistiques phénoménales au premier tour avec une moyenne de 1,95 et un taux d’arrêts de ,925 contre les puissants Golden Knights.

Jared Bednar a l’habitude d’utiliser ses meilleurs attaquants à profusion et laisse des miettes aux joueurs de ses deux derniers trios. L’Avalanche a l’avantage d’être reposé, ce qui permettra à Bednar d’user d’une telle stratégie à nouveau sans trop en souffrir.