L’un des plus grands défis de Daniel Brière à Philadelphie résidera dans sa capacité à composer avec le triumvirat des Flyers.

Paul Holmgren, Bobby Clarke et Bill Barber, trois anciennes gloires des Broad Street Bullies, trois anciens gestionnaires, dont les deux premiers des directeurs généraux jadis, n’apparaissent pas dans l’organigramme des Flyers.

Mais comme les membres du Sénat à l’époque de la République romaine, ils en mènent large en coulisses et sont parvenus à maintenir les valeurs propres aux Flyers au fil des décennies.

Chuck Fletcher vient de perdre son poste parce qu’il les a trop écoutés. Il leur était redevable aussi puisque Fletcher devait son poste à Holmgren.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ex-DG des Flyers, Chuck Fletcher

Le contrat monstrueux accordé au colosse de 6 pieds 5 pouces Kevin Hayes ou ces choix de premier et deuxième tour sacrifiés pour Rasmus Ristolainen, un défenseur rugueux comme on les aime bien à Philadelphie, pourraient bien avoir été suggérés par le triumvirat, auquel il faut aussi ajouter un étranger, l’ancien DG des Kings de Los Angeles, Dean Lombardi.

Le prédécesseur de Fletcher, Ron Hextall, désormais à Pittsburgh, a été largué en 2018 parce qu’il faisait le contraire : le triumvirat lui reprochait de ne pas écouter…

Clarke s’est d’ailleurs joliment vengé en janvier 2022 en déclarant publiquement qu’Hextall avait fait fi de l’avis de ses recruteurs en repêchant Nolan Patrick au deuxième rang en 2017 au lieu de Cale Makar.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nolan Patrick, en 2019

Daniel Brière devra agir avec doigté. Il lui sera impossible d’ignorer l’avis de ces sages. Mais il ne peut les suivre aveuglément.

Les Flyers, après tout, ont franchi le premier tour une seule fois lors des 11 dernières saisons. Ils rateront les séries pour la sixième fois depuis 2015.

Comme Fletcher, Brière est redevable de Holmgren, l’un de ses principaux mentors. Mais son statut d’ancienne vedette des Flyers, où il a joué six ans, et mené l’équipe à un carré d’as en 2008 et à une finale de la Coupe Stanley en 2010, lui confère un statut et une indépendance dont Fletcher n’aurait jamais pu rêver.

Un nouvel acteur important à Philadelphie ?

Il y a beaucoup d’action en coulisses chez les Flyers ces dernières semaines. Outre le départ de Fletcher, Comcast, le propriétaire de l’équipe, a nommé un nouveau CEO le 14 février, Daniel J. Hilferty.

Dave A. Scott, proche du triumvirat, demeure président du conseil de Comcast et gouverneur des Flyers, mais on a aussi confié à Hilferty le rôle de partenaire à Scott.

Hilferty est un passionné de sport, et des Flyers en particulier, contrairement à Scott. Il est derrière la présentation de matchs de la Coupe du monde de soccer à Philadelphie en 2026. Son arrivée prépare-t-elle la sortie de l’autre ? Et si oui, sa présence affaiblira-t-elle le triumvirat ?

Comme par hasard, le congédiement de Fletcher et la promotion de Brière surviennent un peu moins d’un mois après la nomination de Hilferty.

Brière porte le titre de directeur général intérimaire, mais il se comporte comme un gestionnaire bien en selle. Il s’est d’ailleurs adressé aux joueurs dans le vestiaire samedi à Pittsburgh, nous dit-on.

L’ancienne gloire des Voltigeurs de Drummondville parle de reconstruction et de l’importance des statistiques avancées comme aucun n’avait osé le faire avant lui.

Il faudra de la patience, comme Brière le dit lui-même. Les Flyers comptent dans leur formation plusieurs joueurs sous-performants, surpayés et impossibles à échanger.

La banque d’espoirs n’est pas si garnie. Par contre, l’attaquant Cutter Gauthier, cinquième choix au total en 2022 après Juraj Slafkovsky, Simon Nemec, Logan Cooley et Shane Wright, connaît une bonne première saison à Boston College avec 37 points en 32 matchs.

Le premier choix en 2020 (23e au total), Tyson Foerster, 21 ans, connaît une bonne saison dans la Ligue américaine avec 39 points, dont 19 buts, en 57 matchs et il a mérité un bref rappel.

Le défenseur Cam York, 14e choix au total en 2019, un rang devant Cole Caufield, progresse bien et semble désormais établi à temps plein dans la LNH.

Les Flyers devraient aussi repêcher parmi les huit premiers cet été. Ils détiennent en outre deux choix de première ronde en 2024, celui des Panthers obtenu pour Claude Giroux et le leur.

La reconstruction devrait ressembler à celle du Canadien. On tentera d’accumuler les choix au repêchage, on donnera la chance aux jeunes, sans pour autant procéder à une vente de feu comme à Chicago ou en Arizona, dixit Brière.

Les Flyers entrent peut-être dans l’ère moderne, et ils ont le bon homme pour le faire.

Voyage désastreux pour les Sénateurs

Les Sénateurs se retrouvaient à seulement trois points d’une place en séries éliminatoires lors de leur départ pour Chicago, le 5 mars. L’arrivée du défenseur Jakob Chychrun, obtenu pour un choix de premier tour en 2023 et des choix de deuxième tour en 2023 et 2026, semblait leur avoir donné un bel élan.

Mais Ottawa a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Ils ont été déclassés 15-3 au total des buts lors de ces trois défaites, contre Chicago, Vancouver et Calgary.

Les Sénateurs ont désormais six points de retard sur les Islanders et la dernière place donnant accès aux séries, avec deux matchs en main cependant, mais ils doivent aussi devancer les Panthers et les Capitals. La Floride détient trois points d’avance sur Ottawa, avec une rencontre de moins à disputer.

Derrière Ottawa se trouvent Buffalo et Detroit. Les Sabres ont un seul point de retard, avec un match de plus à disputer. Les Red Wings ont le même court déficit à surmonter, mais ont joué 66 matchs comme les Sénateurs.