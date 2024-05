(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont réussi une première mercredi : ils ont empêché Connor McDavid de réussir un seul tir au but.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

C’était la première fois en 55 matchs de séries éliminatoires que l’attaquant étoile était incapable de réussir au moins un tir au but.

Cet exploit a été accompli durant un match au cours duquel les Canucks ont effectué une remontée spectaculaire pour s’imposer 5-4 dans le premier match de leur série de deuxième tour.

Freiner McDavid prend un effort complet de la part de toute l’équipe, a mentionné le capitaine des Canucks Quinn Hughes.

« Nous avons bien travaillé en unité de cinq et tout le monde suivait le plan, a dit le défenseur après la victoire. Quand tout le monde est sur la même longueur d’onde, il est plus facile de contrer un joueur spécial comme lui. Nous avons regardé beaucoup de séquences vidéo et nous allons continuer à le faire. »

McDavid a amassé une aide sur un but de Zach Hyman en deuxième période, mercredi, et il a récolté au moins un point dans chacun des six matchs des Oilers depuis le début des séries. Il domine la LNH au cours du tournoi printanier avec 13 points – un but et 12 aides.

En six parcours en séries éliminatoires, McDavid a récolté 30 buts et 58 aides.

« Il est l’un des meilleurs joueurs au monde. Vous devez donc limiter son espace et ses chances de marquer », a dit le défenseur Nikita Zadorov, mercredi.

« Nous parlons de notre structure défensive depuis quelques jours, comment nous voulons jouer contre un gars comme lui. C’est ce qui fait la différence », a-t-il ajouté.

Les Oilers excellent quand ils trouvent l’espace libre et l’attaque à pleine vitesse. Les Canucks ont limité ce genre de situation durant la première partie, a noté le défenseur Carson Soucy, qui a beaucoup affronté McDavid.

« Je crois que nos attaquants ont réussi à revenir devant l’adversaire quand il essayait de prendre de la vitesse », a-t-il expliqué jeudi.

« Et en zone défensive, nous avons réduit l’espace quand nous en avions l’occasion », a ajouté Soucy.

Les Canucks ont aussi eu du succès contre McDavid durant la saison régulière. En trois parties face aux Canucks, le finaliste au trophée Hart a été limité à un but et deux aides, avec un différentiel de moins-4.

L’entraîneur-chef des Canucks, Rick Tocchet, a toutefois affirmé qu’il ne fallait pas trop se fier aux chiffres.

« Il est le meilleur. Il sera probablement le meilleur de tous les temps, a-t-il dit jeudi. Rappelez-vous que nous avons affronté les Oilers en début de saison, quand ça allait moins bien pour eux.

« Je ne dirais pas que nous avons le truc magique pour le contrer. »

Tocchet a d’ailleurs affirmé qu’il ne s’attendait pas à voir son équipe limiter autant les dégâts contre McDavid durant toute la série.

L’efficacité des Canucks sera à nouveau mise à l’épreuve vendredi, lors du deuxième match, à Vancouver.

« Ça se passe un match à la fois, a dit Tocchet après la première partie. Les deux camps vont faire des ajustements. Nous avons bien fait défensivement durant la saison. Ça fait partie de notre identité. »