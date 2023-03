En ce dimanche, allons-y avec une petite devinette, permettez-le-moi. Donc, elle va comme suit : après un peu plus des deux tiers de la campagne, qui est le meilleur buteur du championnat français ?

Cette énigme n’est pas de la qualité de celles du Père Fouras, nous en convenons, mais tentons d’élucider le tout.

Serait-ce Lionel Messi ? Joueur par excellence de la dernière Coupe du monde et le meilleur joueur de sa génération ? Non.

Qu’en est-il de Neymar ? Visage du Paris Saint-Germain (PSG) depuis 2017 et comeneur pour le plus grand nombre de buts avec la prestigieuse sélection brésilienne ? Non plus.

Alors peut-être que c’est Wissam Ben Yedder ? L’international français qui a terminé premier ou deuxième marqueur du circuit lors des trois dernières saisons ? Négatif.

Si on vous disait que la réponse à notre question, c’est plutôt un Franco-Ontarien du nom de Jonathan David qui jouait encore son soccer dans la capitale nationale il y a approximativement cinq ans ? Eh bien, après 27 rencontres disputées à la saison, l’attaquant canadien partage le sommet du classement des buteurs avec nul autre que Kylian Mbappé, vedette du soccer français.

Chacun avec 19 réussites, une chaude lutte est à prévoir pour les 11 derniers matchs de la saison. Qui plus est alors que le PSG de Mbappé a été éliminé de la Ligue des champions en huitièmes de finale compte tenu d’un revers contre le Bayern de Munich d’Alphonso Davies. Une motivation supplémentaire pour le Français.

Veni, vidi, vici

Grâce à un triplé contre l’Olympique Lyonnais vendredi, David s’est hissé seul au premier rang des buteurs de son club, Lille, au XXIe siècle. Avec ses 53 réussites, il a dépassé la vedette belge, maintenant au Real Madrid, Eden Hazard (50 buts). En fait, il est le meilleur buteur du club des 40 dernières années.

L’ancienne gloire de Chelsea a félicité le Canadien par le biais d’une vidéo sur Twitter avant de mentionner que les deux avaient discuté du record lors de l’affrontement entre l’unifolié et la Belgique au mondial.

Tu m’avais dit que tu allais battre mon record ! Je suis super content pour toi. Eden Hazard

Et David en est à sa meilleure saison avec le club. Il a déjà dépassé sa meilleure saison en Ligue 1 et devrait atteindre le plateau des 20 buts en une saison de championnat pour la première fois en carrière.

Le joueur de 23 ans, autant habile du pied droit que du pied gauche, est pressenti pour quitter le championnat français depuis quelques mois déjà. Et les rumeurs de départ prennent de plus en plus d’ampleur, notamment en raison de ce qu’il a mentionné à l’informateur Fabrizio Romano samedi.

Quand j’étais jeune, le samedi matin, je regardais la Premier League et la Liga. Le championnat anglais et le championnat espagnol sont le rêve de tous les enfants. Jonathan David

Son agent, Nick Mavromaras, avait été le premier à discuter d’un potentiel départ pour l’attaquant. L’an dernier, il avait dit que son client intéressait des équipes de la Premier League, mais au final David a entamé une troisième saison de suite en France.

David a fait le tour du jardin. Il a remporté le titre en 2020-2021 et s’il devait mettre la main sur le soulier d’or cette saison, il sera propulsé dans un autre univers : celui des super-vedettes.

Une icône canadienne en devenir

Avant d’aboutir à Lille, l’Ottavien portait les couleurs de La Gantoise en Belgique. Son transfert vers le club français est le plus coûteux pour un joueur canadien (estimé à 45 millions de dollars). Un record qu’il devrait battre à nouveau quand il prendra la direction d’un club encore plus prestigieux.

Mais comme le dit le vieil adage, nul n’est prophète en son pays. Cet hiver, David aurait pu devenir un héros national s’il avait été en mesure de marquer le premier but de la sélection masculine canadienne à une Coupe du monde – les mauvaises langues diront que ç’aurait été une tâche plus facile si Davies lui avait laissé prendre le penalty contre la Belgique. L’honneur est finalement allé à Davies, contre la Croatie.

Malgré ses récents succès et même s’il se dirige forcément vers un club de renom, la réputation de David est encore à faire au niveau local.

Il occupe également le deuxième échelon des buteurs de l’équipe canadienne masculine. Seul Cyle Larin, toujours actif, en a plus. Sa priorité de trois buts sur David ne sera fort probablement pas suffisante pour éviter l’inévitable poussée du Franco-Ontarien.

David aura une deuxième chance de s’inscrire dans l’imaginaire collectif en 2026 quand la Coupe du monde sera disputée aux États-Unis, au Mexique et, surtout, au Canada. L’unifolié a déjà obtenu son laissez-passer pour l’évènement à titre de pays hôte.