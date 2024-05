(Baie-Comeau) Alexis Gendron a réussi un tour du chapeau et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu le Drakkar de Baie-Comeau 5-0, jeudi, à l’occasion du premier match de la finale du trophée Gilles-Courteau.

La Presse Canadienne

Riley Mercer a signé son premier blanchissage en séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec en effectuant 43 arrêts. Luke Woodworth et Justin Côté ont été les autres buteurs des Voltigeurs.

« On a été opportunistes par moment, a déclaré l’entraîneur-chef des Voltigeurs, Sylvain Favreau. Ce sera une série chaudement disputée sur la glace. Pour nous, c’est la victoire qui est importante, que ce soit 1-0 ou 5-0. On veut aller chercher la victoire. »

Au terme d’un duel au sommet entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, le Drakkar n’a subi qu’un deuxième revers en 14 matchs depuis le début des éliminatoires. Charles-Édward Gravel a repoussé 25 rondelles.

« Notre gestion de rondelle a été très difficile, a déclaré l’entraîneur-chef du Drakkar Jean-François Grégoire. Notre exécution n’était pas là. On a manqué de cohésion. »

Le deuxième match de cette série aura lieu vendredi, à Baie-Comeau. Elle se déplacera par la suite à Drummondville pour les deux rencontres suivantes, lundi et mardi.

Le Drakkar participe à la finale pour la troisième fois de son histoire, mais la première depuis 2014. Il n’a jamais été sacré champion. Les Voltigeurs en sont à une cinquième participation. Le club du Centre-du-Québec a triomphé en 2009 avant de s’incliner en demi-finale de la Coupe Memorial.

Cette année, le tournoi de fin de saison de la Ligue canadienne de hockey aura lieu à Saginaw, du 24 mai au 2 juin.

L’indiscipline coule le Drakkar

Porté par l’énergie de la foule, le Drakkar a tenté d’amorcer le match en force, mais les pénalités l’ont toutefois freiné rapidement au premier vingt.

Une pénalité décernée à Anthony Lavoie pour un geste d’accrochage après seulement 1 : 49 de jeu a permis aux visiteurs de prendre leur envol.

Gendron a ouvert la marque après sept secondes en avantage numérique à l’aide d’un tir sur réception de la pointe. Il a inscrit son neuvième filet des séries, profitant du fait que Gravel avait la vue voilée.

« C’est [un aréna] bruyant, a concédé Gendron. C’est quelque chose. Il y a eu un crabe lancé sur la glace pendant l’hymne national, je n’ai jamais vu ça. Il y a des trompettes. Il y a beaucoup de bruit, donc on voulait vraiment leur casser les jambes en partant et on l’a fait. »

Le capitaine du Drakkar, Isaac Dufort, a ensuite fait trébucher Vsevolod Komarov à 10 : 24. Cette fois, les unités d’infériorité numérique des Nord-Côtiers ont tenu le coup, mais les Voltigeurs ont profité du momentum pour enfiler l’aiguille 27 secondes après le retour de Dufort sur la glace.

Côté s’est rendu dans le coin de la patinoire avant d’effectuer une passe à Woodworth dans l’enclave, et ce dernier n’a pas raté sa chance. Il a déjoué le gardien à sa droite.

Côté a par ailleurs porté lui-même la marque à 3-0 à 4 : 28 de la deuxième période. Bien placé devant le filet, il a poussé la rondelle derrière Gravel à la suite d’un jeu amorcé par Woodworth. Ce dernier a récolté son troisième point du match sur la séquence.

Un jeu inusité a donné un coussin de quatre buts aux Voltigeurs. Un revirement du Drakkar dans sa propre zone a permis à Gendron d’effectuer un tir, mais il a raté la cible par-dessus le filet. La rondelle a toutefois ricoché sur la bande avant de rebondir sur le dos de Gravel pour se retrouver au fond du filet.

Gendron a complété son tour du chapeau en mettant la touche finale à un savant jeu de passes à 2 : 02 du troisième tiers.

Le joueur de 21 ans a inscrit cinq buts à ses deux derniers matchs.

« Ça va bien pour moi dernièrement, a lancé Gendron. J’ai eu de belles passes, il faut donner le crédit à mes coéquipiers. J’ai marqué un but chanceux, mais je vais le prendre. »