Plusieurs ont grimacé en voyant les Sharks de San Jose remporter la loterie du repêchage de la LNH, mardi. Pour eux, couler volontairement au classement dans l’espoir de repêcher des joyaux au sommet de la liste constitue une insulte à l’intégrité du sport.

Ce point de vue se défend. Par contre, deux des formations les plus vénérées depuis vingt ans, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington, ont été construites ainsi.

Plusieurs mois avant de repêcher Alex Ovechkin au premier rang en 2004, les Capitals de Washington ont échangé le meilleur compteur de la LNH, Robert Lang, dont il restait encore plusieurs années de contrat, leur meilleur défenseur, Sergei Gonchar, et Jaromir Jagr.

Washington a terminé dans la cave du classement trois années de suite, entre 2004 et 2007, et ainsi pu mettre la main sur une autre pièce maîtresse, le centre Nicklas Backstrom, au quatrième rang en 2006. Reproche-t-on aujourd’hui à leur DG de l’époque, George McPhee, d’avoir manqué de respect envers les partisans de l’équipe ?

À sa première saison à Pittsburgh, la situation de Sidney Crosby ressemblait à celle de Connor Bedard cet hiver à Chicago. On avait rapatrié des vétérans en bout de piste pour l’entourer. Pittsburgh a terminé au 26e rang en 2002, 29e rang en 2003, 30e rang en 2004 et 29e rang en 2006. Il y avait 30 équipes à l’époque, pas 32…

On peut maudire les Sharks, désormais dotés de deux des centres les plus prometteurs de leur génération, Will Smith et Macklin Celebrini, mais leur jeter le blâme après avoir applaudi Pittsburgh et Washington ? Et plus récemment l’Avalanche et le Lightning ? Les Steven Stamkos, Victor Hedman, Nathan MacKinnon et Cale Makar ne poussent pas dans les arbres, à moins d’avoir un flair extraordinaire… doublé d’un coup de chance unique.

La suite pour les Sharks

Les Sharks n’attendront pas longtemps entre leur premier choix et le second, le 28 juin. Ils détiennent aussi le 14e choix au total, celui des Penguins de Pittsburgh, obtenu pour le défenseur Erik Karlsson, et deux choix de deuxième tour, le leur, au 33e rang, et celui des Devils du New Jersey, au 42e rang, acquis dans la transaction de Timo Meier l’an dernier.

Cet échange commence d’ailleurs à valoir son pesant d’or. Le défenseur Shakir Mukhamadullin, un choix de premier tour en 2020, vient de connaître une bonne saison professionnelle en Amérique du Nord dans la Ligue américaine avec 34 points en 55 matchs. Mais aussi, surtout, les Sharks semblent avoir repêché un bon joueur au 26e rang avec l’autre choix au repêchage acquis dans la transaction. À 18 ans, l’ailier Quentin Musty vient d’amasser 102 points, dont 43 buts, en seulement 53 matchs avec les Wolves de Sudbury dans la Ligue junior de l’Ontario.

Parmi les autres jeunes, le premier choix de 2021, septième au total, l’ailier William Eklund, a obtenu 45 points à sa première saison complète dans la Ligue nationale. Le premier choix de 2022, le centre Filip Bystedt, a terminé l’hiver dans la Ligue américaine et obtenu presque un point par match.

San Jose risque encore de repêcher dans le top 5 l’an prochain. Leurs deux nouveaux joyaux, Smith et Celebrini, pourraient bien s’affronter à nouveau dans la division Hockey East de la NCAA. Smith semble tendre vers une saison supplémentaire avec Boston College avec ses partenaires de trio Gabriel Perreault et Ryan Leonard afin de remporter un championnat national qui a échappé à l’équipe en finale il y a quelques semaines.

Celebrini pourrait l’imiter et demeurer à Boston University, mais sans Lane Hutson. Celui-ci sera néanmoins remplacé par son frère Cole, un modèle semblable et sans doute un choix de premier tour cette année, et par le prolifique marqueur Cole Eiserman, l’un des quinze meilleurs espoirs de la cuvée 2024, après avoir marqué 58 buts en 57 matchs au sein du programme de développement américain.

San Jose détient aussi un second choix de premier tour en 2025, celui des Golden Knights de Vegas, obtenu pour Tomas Hertl. Ils ont aussi mis la main sur un centre gaucher de 19 ans, David Edstrom, 32e choix au total en 2023, 19 points en 44 matchs l’hiver dernier en première division suédoise (SHL).

Un défenseur de format géant à Columbus au quatrième rang ?

Un nombre grandissant d’experts lient désormais le défenseur russe de format géant Anton Silayev, 6 pieds 7 pouces et 211 livres, aux Blue Jackets de Columbus, détenteurs du quatrième rang au total. Silayev est mobile pour un défenseur de son gabarit et montre un certain potentiel offensif en KHL avec 11 points en 63 matchs avec le Torpedo. Cette production peut sembler famélique, mais les joueurs de 18 ans sèchent généralement le banc en première division professionnelle russe.

Silayev aboutit à Columbus dans le plus récent repêchage simulé de Scott Wheeler, du site The Athletic. Sans surprise, Wheeler destine Macklin Celebrini aux Sharks, puis Ivan Demidov aux Blackhawks et le défenseur Artyom Levshunov aux Ducks. L’analyste de The Athletic prédit Cayden Lindstrom à Montréal au cinquième rang, un scénario de plus en plus plausible.