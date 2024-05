Vincent Fortin, Marie-Claude Chiasson et Karine Paquette, des parents qui devront assumer des coûts supplémentaires élevés s’ils veulent inscrire leurs enfants au hockey mineur.

Une facture de plus de 850 $ pour jouer au hockey prénovice

« Je ne peux pas lui faire ça », raconte Élyse Fortin en regardant son fils de 12 ans, silencieux et debout à côté d’elle.

« Ça l’aide à l’école, il est plus concentré. Je ne l’arrêterai pas, mais j’ai quatre enfants. Il y en a une qui a 6 ans et qui veut être gardienne, mais c’est elle qu’on va peut-être devoir limiter. Est-ce qu’on va en pénaliser un pour faire jouer l’autre ? On est là-dedans en ce moment. »

Mme Fortin faisait partie d’un groupe de parents rencontrés aux abords du parc des Prés, à L’Épiphanie, dans Lanaudière, par un dimanche matin pluvieux du mois d’avril. Autour d’une boîte de pick-up, ces parents ont raconté à La Presse le calvaire financier duquel ils sont prisonniers.

Ces parents de hockeyeurs devront assumer des coûts supplémentaires s’ils veulent inscrire leurs enfants au hockey mineur, l’automne prochain. Dans leur municipalité, la facture totale s’élèvera à près de 1000 $ la saison prochaine. Une somme suffisamment élevée pour décourager certaines familles d’initier leurs jeunes au hockey.

Ville d’un peu plus de 8000 habitants, L’Épiphanie compte très peu d’infrastructures sportives sur son territoire. Ainsi, les résidants doivent se rendre dans la municipalité voisine, L’Assomption, pour y pratiquer la plupart de leurs activités sportives organisées.

Comme L’Assomption peut se prévaloir d’un aréna, les hockeyeurs de L’Épiphanie, Saint-Sulpice et Charlemagne sont obligés d’appartenir à Hockey Mineur CLL, l’organisation de hockey mineur de L’Assomption. En échange, les familles de ces trois villes doivent payer une surprime, comme une dérogation, en plus de leur inscription habituelle, pour pouvoir profiter des infrastructures et des ressources de L’Assomption.

Le montant de la surprime pour les villes voisines s’élève à 1082 $ annuellement par enfant. Nonobstant l’âge et le niveau des joueurs. Auparavant, la Ville de L’Épiphanie remboursait aux familles le total de cette surprime. Les parents devaient donc assumer les quelque 300 $ de l’inscription habituelle.

Or, le 8 avril dernier, la municipalité a fait parvenir à ses citoyens une lettre signée de la main de Pierre Picard, directeur du service des loisirs et de la culture de L’Épiphanie, pour annoncer que la Ville allait retirer plus de la moitié de son aide aux familles.

« Depuis 2018, la facture par participant est passée de 550 $ à 1082 $, représentant un total de 104 000 $ en 2023, peut-on lire dans ladite lettre que La Presse a obtenue. Les municipalités de Charlemagne, Saint-Sulpice et L’Épiphanie ont donc choisi de modifier leur politique de soutien à l’usager en fixant, d’une somme de 500 $, le montant maximum dorénavant défrayé annuellement pour toute inscription à une activité de sports de glace […]. »

Les parents devront donc sortir de leurs poches environ 582 $ pour assumer les frais de la surprime, plus les 275 $ des frais d’inscription habituels, pour un total d’environ 857 $.

Pour Marie-Claude Chiasson, une résidante de L’Épiphanie ayant comme souhait d’initier son enfant de 6 ans au hockey, cette facture n’a aucun sens : « Tout le monde s’en fait demander plus. On a beau travailler et posséder une maison, on essaie de faire jouer nos enfants au hockey, mais ça ne veut pas dire qu’on est riches. Il y a de sérieuses questions à se poser. »

À ces frais de base, il faut aussi ajouter « les déplacements, l’équipement, l’essence, les hôtels, les tournois », note Élyse Fortin, mère d’un joueur de 12 ans.

Des parents en colère

« Ils disent que ça va leur permettre d’économiser 104 000 $ sur un budget équilibré de 13 millions de dollars. Donc c’est un peu comme gratter les fonds de tiroir », évoque Marie-Claude Chiasson.

Karine Paquette et Vincent Fortin, aussi parents de hockeyeurs d’âge prénovice, ou M7 selon les nouvelles appellations, sont outrés par le prix demandé pour que leurs enfants apprennent à patiner, mais aussi de la manière un peu cavalière dont la Ville leur a imposé cette nouvelle tarification.

« La Ville ne nous appuie pas du tout en agissant comme ça. C’est comme s’ils se disaient qu’ils avaient assez fait leur part », estime Mme Paquette.

« Quand j’ai vu la lettre de la Ville de L’Épiphanie, j’ai appelé à la Ville et la réponse de la dame, très froide d’ailleurs, a été de dire : “L’Assomption paie des taxes pour son aréna, donc c’est normal que vous en payiez” », poursuit-elle.

Les parents impliqués sont conscients et à l’aise avec l’idée de payer une surprime. Après tout, ils utilisent les infrastructures d’une ville dans laquelle ils ne résident pas. Ce qui les dérange davantage, c’est d’être à la merci de la Ville de L’Assomption, qui peut fixer le prix qui lui convient et l’imposer aux familles des villes voisines. Ceux-ci ne peuvent faire autrement que d’évoluer pour le CLL, l’équipe régionale attitrée. Et L’Épiphanie ne semble pas vouloir en faire davantage pour aider ses concitoyens impuissants, plaide M. Fortin.

« C’est le fait que la Ville n’ait pas pris l’initiative de venir nous rencontrer. La Ville n’a pas été proactive. Ils nous ont dit : “C’est ça qui est ça.” Surtout qu’encore cette année, il y a une hausse de taxe. Ça fait trois années de suite qu’on a 10 % d’augmentation. On en est au point où on pense même déménager. Ç’a été la goutte qui a fait déborder le vase. »

Le signataire de la lettre, M. Picard, défend les élus d’avoir diminué l’aide financière attribuée aux parents de hockeyeurs pour la redistribuer à d’autres familles. « C’est 110 000 $ qu’on mettait dans les sports de glace. Mais là on se disait, les autres parents qui font autre chose que du hockey, ceux qui font du ski, de l’équitation ou de l’escrime, ils n’ont pas droit à ces choses-là. »

Sur le fait d’avoir imposé cette nouvelle ristourne sans consultation citoyenne, le directeur des loisirs et de la culture évoque qu’elle n’aurait pas servi outre mesure. « S’il y avait eu consultation, c’est sûr que ça aurait été unanime pour qu’on ne touche pas à ça. Le conseil municipal a fait un choix pour l’ensemble de la population. »

Une décision qui s’imposait, croit-il, surtout que l’administration est dépendante des décisions de la ville voisine. « On n’a pas le choix, répond M. Picard. On reçoit une lettre de L’Assomption chaque année, au mois d’octobre, qui dit quel sera le montant et il faut en tenir compte lorsqu’on prépare le budget. Ce n’est pas négociable. C’est cher. C’est dispendieux. On le conçoit bien. Mais je ne suis pas en mesure de dire si c’est exagéré. »

C’est justement ce que reprochent les citoyens à leurs décideurs : « Je trouve ça déplorable que la Ville de L’Épiphanie n’ait rien fait pour se battre », lance Mme Paquette.

La décision de L’Assomption

Le maire de L’Assomption, Sébastien Nadeau, explique que son administration arrive à un prix en divisant ce que coûte l’aréna annuellement par le nombre d’utilisateurs. « C’est comme ça qu’on fixe la surprime, parce que les autres villes ne paient pas de taxe sur l’infrastructure et on vient calculer cette différence. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Le maire de L’Assomption, Sébastien Nadeau

Le prix de la surprime est le même depuis cinq ans, mais M. Nadeau insiste sur le fait que les résidants de L’Épiphanie doivent d’abord s’en prendre à leurs élus, car c’est à cause d’eux que le prix payé pour la surprime augmentera de façon draconienne.

On n’a pas augmenté les coûts depuis cinq ans. Qu’est-ce qui a augmenté depuis cinq ans ? Tout. Alors je pense que c’est le temps que les parents paient le juste prix du sport qu’ils pratiquent. Le hockey a son prix. Le patin artistique a son prix et je pense que les organisations doivent ajuster le prix. Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption

M. Nadeau juge donc que les parents de L’Épiphanie ont fait le choix de s’établir dans une municipalité sans infrastructure et qu’ils doivent payer en conséquence.

« La pression, présentement, elle est sur nous parce que ces villes ont fait le choix de ne pas investir dans des infrastructures et quand les citoyens choisissent une ville, un milieu de vie, ils choisissent en fonction des services et ils regardent combien coûtent les taxes. Alors c’est normal qu’il y ait des frais supplémentaires pour utiliser les infrastructures des autres villes. C’est logique. »

Cependant, comme l’a évoqué M. Fortin, lui-même bénévole dans l’association de hockey mineur, si les parents de la centaine de joueurs de L’Épiphanie décident de retirer leurs enfants en raison des coûts trop élevés, le CLL « va perdre beaucoup de joueurs et de bénévoles. Ils vont avoir de la misère à faire des équipes complètes ».

Aucune réponse de Québec

Il y a deux ans, le gouvernement du Québec a rassemblé un groupe d’experts et de consultants pour remettre Hockey Québec sur les rails. Dans le rapport du Comité québécois sur le développement du hockey déposé en 2022, les mots « accessibilité » et « plaisir » étaient mis au premier plan par Marc Denis, président du Comité, et Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Aujourd’hui, les parents forcés de payer une somme aussi élevée pour initier leurs enfants au hockey remettent en question l’efficacité du rapport.

Dans le rapport de Hockey Québec, on parlait d’accessibilité et de solutions pour les villes qui sont prises à la gorge. Je n’ai pas vu d’action concrète depuis le dépôt du rapport. Je pense que la solution se trouve plus dans les grandes organisations que les municipalités. Marie-Claude Chiasson, résidante de L’Épiphanie

Jointe à ce sujet, la ministre Charest a refusé d’accorder une entrevue à La Presse, même si « la ministre est très sensible à tous les enjeux d’accessibilité à la pratique d’activités sportives et de loisir », nous a répondu un membre de son cabinet.

Ces parents, qui vivent d’ailleurs dans la circonscription du premier ministre François Legault, estiment que personne ne se sent concerné par les enjeux auxquels ils doivent faire face après avoir interpellé des membres de tous les ordres décisionnels. Mme Chiasson a tenté sa chance au bureau du premier ministre, et la réponse de son cabinet revenait à « “continuer de vous battre avec les municipalités’’, comme s’ils pelletaient ça dans la cour des municipalités ».

Décontenancés, les parents rencontrés évoquent avec sérieux la triste possibilité de devoir annoncer à leurs enfants qu’ils devront faire une croix sur le sport qui les passionne.

La famille Paquette penche plus vers l’abandon que l’espoir de voir ses enfants s’épanouir : « On fait partie des gens qui ont acheté une maison pendant la pandémie. En plus, ma petite fille va pouvoir embarquer l’an prochain, mais je ne vais pas payer 1000 $ par enfant pour qu’ils jouent au hockey. »