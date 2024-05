Les Canucks comblent un déficit de trois buts et arrachent un gain dans le premier match

(Vancouver) Dakota Joshua a fourni trois points et les Canucks de Vancouver ont marqué trois fois en moins de cinq minutes au troisième tiers pour l’emporter 5-4 aux dépens des Oilers d’Edmonton, mercredi, alors que débutait cette série de deuxième tour dans l’Ouest.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Joshua a inscrit un but et deux mentions d’aide.

Nikita Zadorov et Elias Lindholm ont chacun récolté un but et une passe.

J. T. Miller et Conor Garland ont réussi les autres buts des Canucks.

Carson Soucy a été complice de deux filets et Arturs Silovs a bloqué 13 tirs.

Edmonton menait 4-2 au début du troisième tiers, après un doublé de Zach Hyman et des buts de Mattias Ekholm et Cody Ceci.

Ryan Nugent-Hopkins et Leon Draisaitl ont chacun obtenu deux passes, tandis que Stuart Skinner a fait 19 arrêts.

Les Oilers et les Canucks n’avaient pas croisé le fer en séries depuis 1992.

Le deuxième match aura lieu vendredi à Vancouver.

Limités à cinq tirs au premier vingt, les Canucks ont dominé 19-7 à ce chapitre lors des deux périodes suivantes.

Edmonton avait eu six jours de repos, ayant écarté les Kings de Los Angeles en cinq matchs.

Vancouver avait obtenu quatre jours de répit, ayant battu les Predators de Nashville en six rencontres.

Les Canucks ont été punis pour un homme de trop sur la glace 40 secondes après la mise au jeu initiale. Hyman a alors fait mouche à l’aide d’un tir sur réception, obtenant son huitième but depuis le début des séries.

Edmonton n’a pas eu d’autre occasion de supériorité, tandis que Vancouver a terminé le match 0 en 3 dans cet aspect.

Hyman a porté le score à 4-1 en faveur d’Edmonton à mi-chemin en période médiane, avec un tir qui a dévié contre le bâton de Tyler Myers des Canucks.

Lindholm a amorcé la remontée tard au deuxième tiers, puis Miller a diminué la marge encore plus au milieu du troisième vingt.

Zadorov et Garland ont ensuite donné une autre allure à la rencontre, marquant en 39 secondes.

Zadorov a fait mouche dans la lucarne puis Garland a touché la cible avec un tir des poignets, au ras de la glace.

Edmonton a retiré Skinner en faveur d’un attaquant de plus avec environ deux minutes au cadran, sans réussir à créer l’égalité.