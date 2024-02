Montréal sera l’une des villes hôtes, en février 2025, d’un tournoi organisé par la Ligue nationale. Les meilleurs joueurs du circuit originaires du Canada, des États-Unis, de la Suède et de la Finlande s’affronteront pendant une semaine et demie. À quoi ressembleront les formations ? Voici mes projections. Notez qu’il est possible, voire probable, qu’il n’y ait aucun Québécois ni joueur du Canadien. Explications.

Canada Attaquants Zach Hyman – Connor McDavid – Mitchell Marner Sam Reinhart – Nathan MacKinnon – Brayden Point Steven Stamkos – Sidney Crosby – Connor Bedard Brad Marchand – Robert Thomas – Mark Stone Défenseurs Devon Toews – Cale Makar Josh Morrissey – Noah Dobson Morgan Rielly – Evan Bouchard Gardiens Adin Hill, Stuart Skinner Substituts Carter Verhaeghe, Drew Doughty, Samuel Montembeault

La meilleure défense, c’est l’attaque – et le Canada déborde de talent offensif. La ligne de centre est extraordinaire. Sur les ailes, on retrouve autant des francs-tireurs que des passeurs d’élite et des joueurs de caractère. On peut aussi s’amuser avec les combinaisons. Mon collègue Guillaume Lefrançois suggère de réunir trois Néo-Écossais qui s’entraînent ensemble l’été : Sidney Crosby, Nathan MacKinnon et Brad Marchand. Je n’aimerais pas être l’adversaire.

Y a-t-il une place pour Nick Suzuki ? S’il y a des blessés, peut-être. Il est dans le peloton des chasseurs, avec Mathew Barzal, Carter Verhaeghe, Ryan O’Reilly et Mark Scheifele. On peut ajouter Jonathan Marchessault à ce groupe. En défense, Michael Matheson fait partie des Canadiens les plus productifs. Or, avec toute cette force de frappe à l’avant, il est probable qu’on lui préférera des arrières avec un profil plus défensif. Thomas Chabot, qui a de beaux états de service sur la scène internationale, fera partie de la conversation.

La meilleure chance de voir un joueur du Canadien ou un Québécois, c’est probablement Samuel Montembeault. Le Canada n’a pas de numéro un établi. Le poste ira au meilleur gardien la saison prochaine. Adin Hill, brillant depuis les séries du printemps dernier, part avec une longueur d’avance. J’aime les chances de Montembeault comme numéro deux ou substitut.

États-Unis Attaquants Jack Hughes – Auston Matthews – Matthew Tkachuk Jason Robertson – Jack Eichel – Clayton Keller Jake Guentzel – J. T. Miller – Brock Boeser Brady Tkachuk – Dylan Larkin – Vincent Trocheck Défenseurs Quinn Hughes – Adam Fox Jaccob Slavin – Charlie McAvoy Luke Hughes – Brock Faber Gardiens Connor Hellebuyck, Jeremy Swayman Substituts Alex DeBrincat, Zach Werenski, Thatcher Demko

Les États-Unis ne souffriront d’aucun complexe d’infériorité. Ils misent sur le meilleur gardien de la LNH, sur une brigade défensive forte et mobile, ainsi que sur des attaquants capables de remplir le filet. Sur papier, cette équipe est bien équilibrée et n’a aucune faiblesse apparente. Cole Caufield ? Après un début de saison en deçà des attentes, il se replace. Il devra produire au même rythme que ses 10 derniers matchs pour espérer déloger un des ailiers de cette liste. En ce moment, il n’est pas dans le top 15 des attaquants pour les buts ni pour les points.

Suède Attaquants Jesper Bratt – Elias Pettersson – William Nylander Filip Forsberg – Mika Zibanejad – Adrian Kempe Lucas Raymond – Joel Eriksson Ek – Elias Lindholm Leo Carlsson – William Karlsson – Calle Järnkrok Défenseurs Victor Hedman – Erik Karlsson Rasmus Dahlin – Rasmus Andersson Hampus Lindholm – Gustav Forsling Gardiens Linus Ullmark, Jacob Markström Substituts Gabriel Landeskog, Jonas Brodin, Filip Gustavsson

La force de la Suède, c’est la qualité de son groupe de défenseurs, auquel j’aurais pu ajouter Mattias Ekholm, Adam Larsson ou Rasmus Sandin. L’avantage numérique et le premier trio seront redoutables. Les trois autres trios sont plus faibles que ceux du Canada et des États-Unis. En contrepartie, Joel Eriksson Ek et Elias Lindholm sont parmi les meilleurs attaquants défensifs de la LNH. Mikael Backlund serait une autre option.

J’ai fait une place à Gabriel Landeskog, qui n’a pas joué depuis deux ans, mais qui a recommencé à s’entraîner.

Finlande Attaquants Matias Macelli – Aleksander Barkov – Mikko Rantanen Teuvo Teravainen – Sebastian Aho – Eeli Tolvanen Artturi Lehkonen – Roope Hintz – Patrik Laine Erik Haula – Mikael Granlund – Joel Armia Défenseurs Miro Heiskanen – Henri Jokiharju Esa Lindell – Jani Hakanpää Niko Mikkola – Olli Maata Gardiens Juuse Saros, Kevin Lankinen Substituts Eetu Luostarinen, Juuso Valimaki, Ukko-Pekka Luukkonen

J’adore la ligne de centre. Sauf qu’ailleurs, il manque de profondeur partout. À part Mikko Rantanen et Miro Heiskanen, je ne crois pas qu’un seul autre ailier ou défenseur percerait les formations du Canada et des États-Unis. Ça crée des débats intéressants. Par exemple : Joel Armia pourrait-il être sélectionné ? Il a connu des succès avec l’équipe nationale, tant chez les juniors que chez les séniors. Il est fiable défensivement. Et de tous les attaquants de la liste ci-dessus, c’est le seul droitier, avec Patrik Laine. Puisque la Finlande risque surtout de jouer sans la rondelle, et d’encaisser les vagues d’attaque les unes après les autres, je le préférerais à Jesperi Kotkaniemi ou Kaapo Kakko.