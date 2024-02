On a d’abord entendu des huées, à son arrivée au Centre Bell, le jour du repêchage en 2022. La grande majorité des fans voulait Shane Wright.

Il a été le seul de sa cuvée à jouer régulièrement dans la LNH la saison suivante. Il en a arraché. On a reproché au Canadien d’avoir saboté son développement en ne l’envoyant pas faire ses classes dans la Ligue américaine, à Laval.

Pendant ce temps, le troisième choix au total derrière Juraj Slafkovsky, Logan Cooley, faisait sensation à l’Université du Minnesota, dans la NCAA, avec 60 points en 39 matchs. Le CH avait probablement fait le mauvais choix.

L’idée a fait encore plus de chemin lorsque Cooley a obtenu 11 points à ses 14 premiers matchs dans la Ligue nationale avec les Coyotes en début de saison. Slafkovsky en amassait seulement deux au cours de la même période et cherchait encore ses repères.

Sans oublier Matthew Poitras, choix de deuxième tour seulement, la surprise au camp des Bruins, sept points à ses onze premiers matchs au centre du troisième trio.

Mais Slafkovsky a pris son envol depuis la mi-décembre. Ce colosse de 6 pieds 4 pouces et 240 livres a amassé 15 points, dont 7 buts, à ses 21 derniers matchs. Il joue entre 17 et 20 minutes par match. Son échec-avant est impressionnant. Il tire plus souvent. Et mieux. Il a toujours 19 ans.

Cooley a amassé 10 points à ses 21 plus récents matchs, au centre du quatrième trio des Coyotes. Personne ne parle plus de Shane Wright, pourtant le dauphin de Patrice Bergeron aux yeux de plusieurs avant le repêchage.

On s’emballe désormais au Québec. Slafkovsky sera le meilleur joueur de sa cuvée. Dans ce groupe se trouvent probablement certains de ceux qui criaient au flop.

Or, le repêchage est vieux de seulement deux ans. Seulement quatre joueurs de cette cuvée se trouvent dans la LNH à l’heure actuelle. Il faut généralement cinq ans, parfois même plus, avant de trancher. Si on implore la patience envers les espoirs du CH, il faut agir en conséquence avec les autres.

Prenons d’ailleurs des nouvelles des principaux espoirs de cette cuvée.

Simon Nemec, défenseur, 2e au total, New Jersey

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Simon Nemec

A profité des blessures pour s’immiscer au sein de la première paire de défenseurs chez les Devils, après avoir entamé la saison dans la Ligue américaine. Encore imparfait, comme tout jeune, surtout un défenseur, mais va chercher régulièrement ses 20 minutes par rencontre, et joue au sein de la deuxième vague en supériorité numérique. Bon apport offensif avec 9 points à ses 12 derniers matchs.

Shane Wright, centre, 4e au total, Seattle

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Shane Wright

Contrairement à Slafkovsky, Wright joue au sein d’une organisation en lutte pour une place en séries. Il n’a pas le droit à l’erreur, lors de ses rares rappels, contrairement à l’attaquant du CH. Wright a 32 points, dont 18 buts, en 41 matchs dans la Ligue américaine, une très bonne production pour un jeune de 20 ans. Il joue de façon responsable défensivement. Probable centre de deuxième trio à long terme dans la Ligue nationale.

Cutter Gauthier, ailier, 5e au total, Philadelphie

PHOTO ADAM IHSE, ARCHIVES TT/AGENCE FRANCE-PRESSE Cutter Gauthier

Cet attaquant de puissance a été échangé aux Ducks d’Anaheim pour le défenseur Jamie Drysdale début janvier parce qu’il n’entendait pas jouer pour les Flyers. Il a connu un bon Championnat mondial junior avec douze points en sept matchs, même si on l’aurait aimé plus transcendant. Il a marqué 21 buts en seulement 25 matchs à Boston College.

David Jiricek, défenseur, 6e au total, Columbus

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Jiricek

Ce défenseur droitier a manifesté publiquement son mécontentement récemment à la suite de sa rétrogradation dans la Ligue américaine, après 36 matchs dans la LNH. Il a répondu avec un tour du chapeau il y a quelques jours à Cleveland, pour sept points en six matchs. Grand défenseur droitier de 6 pieds 4 pouces, gros potentiel.

Kevin Korchinski, défenseur, 7e au total, Chicago

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Kevin Korchinski

Repêché avec le choix obtenu des Sénateurs pour Alex DeBrincat. Serait sans doute encore dans les rangs juniors avec un club mieux nanti. Il en arrache défensivement et a obtenu neuf points en 45 matchs jusqu’ici. On en voudrait plus de la part de ce défenseur de réputation offensive, mais on l’a jeté dans la gueule du loup et il a seulement 19 ans.

Marco Kasper, centre, 8e au total, Detroit

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DES RED WINGS DE DETROIT Marco Kasper

Début de saison catastrophique offensivement dans la Ligue américaine pour ce jeune Autrichien, mais il produit à un rythme de 12 points à ses 14 derniers matchs, après en avoir obtenu seulement 8 à ses 26 premiers. Il a eu des ajustements à faire, entre autres en raison de la dimension réduite des patinoires nord-américaines comparativement à l’Europe.

Matthew Savoie, centre, 9e au total, Buffalo

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Matthew Savoie

Très décevant au Championnat mondial junior. Toujours aussi dominant dans la Ligue junior de l’Ouest. Zach Benson, son ancien coéquipier à Winnipeg, repêché un an après lui, est déjà dans la LNH.

Pavel Mintyukov, défenseur, 10e au total, Anaheim

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pavel Mintyukov

On parle trop peu de ce défenseur gaucher russe, déjà dans la Ligue nationale avec les Ducks, 19 points en 40 matchs. Comme la plupart des défenseurs de 19 ou 20 ans, il doit apprendre les subtilités du métier. Mintyukov, premier sur la liste d’au moins un club de la Ligue nationale avant le repêchage, s’est blessé à l’épaule en janvier et ratera plusieurs semaines.

Parmi les autres, ce trio d’attaquants américains très efficaces dans la NCAA, Rutger McGroarty (14e, Winnipeg), 35 points en 21 matchs à l’Université Michigan, Frank Nazar (13e, Chicago, avec le choix pour Kirby Dach), petit attaquant rapide et dynamique, 33 points en 26 matchs avec la même équipe et Jimmy Snuggerud (23e, St. Louis), 29 points, dont 18 buts, avec l’Université du Minnesota.

Trois Suédois repêchés au premier tour font bien depuis leur transfert cette saison en première division (SHL). Jonathan Lekkerimaki (15e, Vancouver) a 20 points, dont 11 buts, en 34 matchs à Orebro. Noah Östlund (16e, Buffalo), a 18 points en 27 matchs, et a formé le meilleur duo de la Suède au Championnat mondial junior. Liam Öhgren (19e, Minnesota), a été blessé en début de saison et il tire davantage de la patte.

Matthew Poitras vient de tomber au combat à Boston et ratera le reste de la saison. Après avoir entamé la saison dans la Ligue nationale, le défenseur Tristan Luneau sera vraisemblablement prêté à son équipe junior par les Ducks lorsqu’il sera remis d’une grave infection au genou.

Et il y a tous ceux, parmi les 225 espoirs de cette cuvée, les Lane Hutson, Jiri Kulich, Adam Engstrom, Ivan Miroshnichenko, et tous les autres, qui voudront faire parler d’eux ces prochaines années.

Joel Edmundson sera sans doute à vendre

PHOTO RON CHENOY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joel Edmundson

La défaite des Capitals contre le Canadien, mardi, a fait mal. Washington se retrouve désormais à sept points du dernier rang donnant accès aux séries, avec néanmoins deux matchs de plus à disputer. Mais il doit aussi devancer les Islanders, les Penguins et les Devils.

Les Caps se rangeront sans doute dans le camp des vendeurs d’ici la date limite des échanges si les choses ne se replacent pas. Parmi leurs joueurs de location, on retrouve le défenseur de troisième paire, Joel Edmundson, joueur autonome sans compensation à compter de juillet.

Edmundson a disputé seulement 32 matchs cette saison et a vu son temps d’utilisation chuter à 16 : 08 avec sa nouvelle équipe. Il jouait en moyenne 19 : 34 l’an dernier et 20 : 03 à sa première saison à Montréal deux ans plus tôt.

Le Canadien a obtenu cet été des choix de troisième et septième tours en 2024 de Washington pour lui. On l’a échangé à temps et il a libéré en outre une place à gauche.