Les Jets de Winnipeg ont subi deux revers depuis l’arrivée de Sean Monahan, employé au centre du deuxième trio entre Cole Perfetti et Nikolaj Ehlers.

Winnipeg n’affrontait pourtant pas des clubs au sommet du classement. Ils ont perdu 4-1 contre les Flyers jeudi et 3-0 devant les Penguins mardi. Il s’agit pour les Jets d’un cinquième revers consécutif.

Le Canadien ne s’en plaindra pas, évidemment. Chaque revers des Jets contribue à les faire descendre au classement, et améliore la qualité du choix de premier tour obtenu pour Monahan.

Classement général inversé (taux de victoires) 32– Vancouver 73 points (51 matchs)

31– Boston 73 points (51 matchs)

30– Floride 68 points (51 matchs)

29– Dallas 68 points (51 matchs)

28– Winnipeg 65 points (49 matchs)

27– NY Rangers 67 points (51 matchs)

26– Colorado 68 points (52 matchs)

25– Vegas 68 points (52 matchs)

24– Edmonton 59 points (46 matchs)

23– Caroline 63 points (50 matchs)

22– Toronto 60 points (49 matchs)

21– Los Angeles 56 points (48 matchs)

Si le repêchage devait se dérouler aujourd’hui, le CH détiendrait le 28e choix. Les Rangers, l’Avalanche et les Golden Knights se situent derrière eux au chapitre du taux de victoires parce qu’ils ont disputé plus de parties, mais les Jets doivent néanmoins remporter ces matchs en main pour le devancer au classement.

Edmonton se trouve à six points de Winnipeg, mais avec trois matchs de plus à disputer. Au rythme où les Oilers gagnent, Montréal peut toujours espérer les voir rattraper leurs rivaux de l’Ouest. Les Hurricanes ont deux points de moins, mais une rencontre de moins à disputer. Ils repêcheraient 23e. Après Toronto, cinq points derrière, il faut arrêter de rêver.

Si Winnipeg néanmoins remporte ses deux premiers tours de séries et atteint le carré d’as, le classement général ne tient plus, ou presque. Les demi-finalistes perdants héritent des 29e et 30e choix. Le finaliste du 31e choix et le gagnant de la Coupe Stanley le 32e choix.

L’an dernier par exemple, les Panthers de la Floride ont terminé au 17e rang du classement général, mais obtenu le 31e choix en vertu de leur place en finale. Au grand dam du Canadien d’ailleurs, qui détenait son choix de premier tour, obtenu dans l’échange de Ben Chiarot.

Kent Hughes a préféré échanger ce choix, assorti de son choix de deuxième tour, 37e au total, pour obtenir Alex Newhook. L’Avalanche a repêché le défenseur offensif de la KHL Mikhail Gulyayev au 31e rang et échangé l’autre choix au Lightning pour obtenir Ross Colton.

Si les Panthers avaient perdu au premier tour contre les Bruins, Axel Sandin-Pellikka, Colby Barlow, Oliver Moore, Eduard Sale, Oliver Bonk, Gabriel Perreault et Quentin Musty s’offraient encore au CH. Et Newhook ne serait peut-être pas un Montréalais d’adoption aujourd’hui.

Les chances de mettre la main sur un joueur de qualité baissent évidemment de beaucoup entre le 22e et le 32e rang. Le taux de succès passe pour dénicher un régulier de la LNH passe de 50 % à 30 % des rangs 21-31 à 31-45. En imaginant la décroissance graduelle, repêcher au début de la vingtaine offre de meilleures perspectives de succès.

Prenons au hasard sept repêchages, entre 2018 et 2012. Comparons les 22e et 23e choix avec les 30e et 31e choix.

2018

22 e K’Andre Miller

K’Andre Miller 23 e Isac Lundestrom

Isac Lundestrom 30 e Joe Veleno

Joe Veleno 31e Alexander Alexeyev

2017

22 e Kailer Yamamoto

Kailer Yamamoto 23 e Pierre-Olivier Joseph

Pierre-Olivier Joseph 30 e Eeli Tolvanen

Eeli Tolvanen 31e Kim Kostin

2016

22 e German Rubstov

German Rubstov 23 e Henrik Borgstrom

Henrik Borgstrom 30 e Trent Frederic

Trent Frederic 31e Sam Steel

2015

22 e Ilya Samsonov

Ilya Samsonov 23 e Brock Boeser

Brock Boeser 30 e Nick Merkley

Nick Merkley 31e Jeremy Roy

2014

22 e Kasperi Kapanen

Kasperi Kapanen 23 e Conner Bleackley

Conner Bleackley 30 e John Quenneville

John Quenneville 31e Brendan Lemieux

2013

22 e Emile Poirier

Emile Poirier 23 e Andre Burakovsky

Andre Burakovsky 30 e Ryan Hartman

Ryan Hartman 31e Ian McCoshen

2012

22 e Olli Maatta

Olli Maatta 23 e Mike Matheson

Mike Matheson 30 e Tanner Pearson

Tanner Pearson 31e Oscar Dansk

On retrouve quatre joueurs de premier plan parmi les joueurs repêchés au 22e et 23e rang, Miller, Boeser, Burakovsky et Matheson, et dix réguliers de la LNH, contre deux joueurs d’impact, Hartman et Tolvanen – et encore, il est passé par le ballottage –, et sept réguliers.

La récolte demeure néanmoins modeste, il ne s’agit pas de choix dans le top vingt, après tout, et on pourrait comprendre le Canadien de céder ce choix pour un jeune joueur établi, comme il l’a fait avec Dach et Newhook.

Perte épouvantable à Tampa

Le Lightning pouvait enfin retrouver son défenseur Mikhail Sergachev, à l’écart du jeu depuis 17 matchs, mercredi à New York. Malheureusement, le pauvre s’est fracturé la jambe à deux endroits en deuxième période et ratera au moins le reste de la saison régulière.

PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS Mikhail Sergachev

Il s’agit d’un coup de malchance épouvantable pour le Lightning, dont la profondeur était déjà mince en défense. Après Victor Hedman, on retrouve désormais Darren Raddysh, Emil Martinsen-Lilleberg, Nick Perbix, Erik Cernak et Calvin De Haan. Les trois premiers n’ont pas 120 matchs d’expérience dans la LNH et les deux derniers ne sont pas exactement des défenseurs de premier plan.

Tampa devra être créatif. La perte de Sergachev libère son salaire de 8,5 millions de la masse, mais Tampa n’a plus de choix de premier tour en 2024 ni en 2023, et pas de choix de deuxième tour en 2024.

En raison de ses succès des dernières années, le Lightning a repêché seulement deux fois au premier tour dans les six dernières cuvées, jamais avant le 27e rang, et l’un de ces deux choix, Nolan Foote, a été échangé. Il reste Isaac Howard. Il y a donc très peu d’espoirs disponibles pour servir d’appât.

Le DG Julien Brisebois et son bras droit Mathieu Darche ont toujours eu le don de nous surprendre. Le défi cette fois est de taille.