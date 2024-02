En obtenant vendredi un choix de premier tour des Jets de Winnipeg pour Sean Monahan, Kent Hughes acquérait ainsi un cinquième choix de premier tour depuis le début de son règne en janvier 2022, sans compter un défenseur repêché au premier tour, Justin Barron, trois choix de deuxième tour et deux choix de troisième tour.

Personne dans la LNH n’a fait mieux au cours de cette période, sinon les Blackhawks de Chicago en raison d’un plus grand nombre de choix de second tour, mais ils ont payé un prix nettement plus cher que le Canadien pour l’acquisition de ces actifs.

Deux de ces cinq choix de premier tour ont été obtenus pour des joueurs de location, Sean Monahan et Ben Chiarot, un troisième gracieuseté des Flames pour leur permettre à l’été 2022 de se libérer du contrat de Monahan, le quatrième pour Tyler Toffoli, dont le contrat vient à expiration en juillet et qui n’aurait pas été retenu par Montréal s’il était resté pendant ces années perdues de reconstruction, et le cinquième pour Alexander Romanov, un troisième ou quatrième défenseur, mais dont le Canadien pouvait se passer avec l’émergence de Kaiden Guhle.

Jeff Petry a aussi été très payant pour Hughes et le Canadien. Le Canadien a obtenu un éventuel défenseur numéro un, Mike Matheson, et un choix de quatrième tour en 2023 (Bogdan Konyushkov), tout en économisant sur sa masse salariale, et il a récupéré un choix de deuxième tour en 2025 quand Pittsburgh a voulu s’en débarrasser un an plus tard, avec un choix de quatrième tour en 2025 offert par Detroit pour l’obtenir.

1 er 2024 des Jets pour Sean Monahan

2024 des Jets pour Sean Monahan 1 er 2025 des Flames pour se débarrasser de Monahan

2025 des Flames pour se débarrasser de Monahan 1 er 2022 (Kirby Dach) pour Alexander Romanov

2022 (Kirby Dach) pour Alexander Romanov 1 er 2022 (Filip Mesar) des Flames pour Tyler Toffoli

2022 (Filip Mesar) des Flames pour Tyler Toffoli 1 er 2023 (Alex Newhook) des Panthers pour Ben Chiarot

2023 (Alex Newhook) des Panthers pour Ben Chiarot 2 e 2025 des Penguins pour se débarrasser de Jeff Petry

2025 des Penguins pour se débarrasser de Jeff Petry 2 e 2022 (Lane Hutson) des Oilers pour Brett Kulak

2022 (Lane Hutson) des Oilers pour Brett Kulak 2 e 2024 (+ Justin Barron) de l’Avalanche pour Artturi Lehkonen

2024 (+ Justin Barron) de l’Avalanche pour Artturi Lehkonen 3 e 2025 des Canucks pour Casey DeSmith

2025 des Canucks pour Casey DeSmith 3 e 2024 des Capitals pour Joel Edmundson

2024 des Capitals pour Joel Edmundson 4 e 2025 des Red Wings pour Jeff Petry

2025 des Red Wings pour Jeff Petry 4 e 2023 (Konyushkov) + Matheson des Penguins pour Jeff Petry

2023 (Konyushkov) + Matheson des Penguins pour Jeff Petry 5e 2024 des Penguins pour retenue de salaire de Nick Bonino

Les Blackhawks ont opté pour une reconstruction plus agressive. Quatre des cinq choix de premier tour ont été acquis pour des joueurs de 25 ans ou moins encore sous emprise de l’équipe pour plusieurs saisons : Alex DeBrincat, Kirby Dach et Brandon Hagel. DeBrincat venait de connaître une saison de 41 buts, Hagel, vendu pour deux choix de premier tour du Lightning, mais en cédant néanmoins deux choix de quatrième tour, a amassé 64 points, dont 30 buts, l’an dernier à Tampa, et Dach, maintenant 23 ans, semblait s’établir comme deuxième centre offensif à Montréal avant de se blesser. L’autre choix de premier tour a été acquis pour le défenseur Jake McCabe et l’attaquant Sam Lafferty.

Chicago a payé plus cher, mais en revanche repêché au 7e rang en 2022 grâce à DeBrincat (Kevin Korchinski), au 13e rang en 2022 avec Dach (Frank Nazar) et au 19e rang en 2023 (Oliver Moore) pour Hagel.

Les Hawks ont cependant dû se contenter de choix de deuxième et quatrième tour pour Patrick Kane, et rien pour leur capitaine Jonathan Toews. Ils ont amassé un nombre impressionnant de choix de deuxième tour, sept, soit pour des joueurs de location comme Marc-André Fleury, Max Domi, Jason Dickinson, ou encore en acceptant des contrats trop lourds pour certains clubs.

Chicago

5 x 1 er tour

tour 7 x 2 e tour

tour 2 x 3e tour

Montréal

5 x 1 er tour + Barron

tour + Barron 3 x 2 e tour

tour 2 x 3 e tour

tour 2 x 4 e tour

tour 2 x 5 e tour

tour 1 x 7e tour

San Jose

2 x 1 er tour + Mukhamadullin

tour + Mukhamadullin 1 x 2 e tour

tour 1 x 3 e tour

tour 3 x 4 e tour

tour 2 x 5 e tour

tour 1 x 7e tour

Anaheim

1 x 1 er tour

tour 4 x 2 e tour

tour 3 x 3e tour

Arizona

1 x 1 er tour

tour 4 x 2 e tour

tour 5 x 3 e tour

tour 5 e tour

tour 6e tour

Pour plusieurs, les Sharks n’ont pas obtenu suffisamment pour ce qu’ils avaient à offrir. Les salaires exorbitants de leurs défenseurs Erik Karlsson, Brent Burns et Marc-Edouard Vlasic n’ont pas aidé. Ils ont dû se contenter d’un choix de premier tour pour Karlsson, malgré une saison de 101 points. Encore heureux que les Penguins aient mordu. On a largué Burns, ou presque. Il a coûté un choix de troisième tour aux Hurricanes. Il a amassé 61 points l’an dernier en Caroline et les Sharks absorbent en outre 34 % de son salaire, selon capfriendly.com. Vlasic est toujours à San Jose.

Le nouveau DG des Sharks, Mike Grier, a pu obtenir pour Timo Meier un choix de premier tour, mais 26e au total, et un espoir repêché au premier tour en 2020, le défenseur Shakir Mukhamadullin, mais celui-ci avait 26 ans et constituait le meilleur compteur de son club au moment de la transaction avec 52 points en 57 matchs, après une saison de 76 points, dont 35 buts. Meier n’offre pas le rendement espéré au New Jersey, mais au moins, les Sharks ont absorbé 50 % de son salaire sur la masse l’hiver dernier.

Sinon, il y a un lot de choix de quatrième et cinquième tours, mais pas à l’avantage du vendeur. Adin Hill est devenu le héros des séries en 2023. Vegas a payé un choix de quatrième tour pour ce gardien de location, et Jake Middleton, largué pour un choix de cinquième tour, est devenu un défenseur de première paire au Minnesota. Valaient-ils plus ?

Anaheim avait Hampus Lindholm, Rickard Rakell et Josh Manson à vendre à titre de joueurs de location. Ils constituaient des piliers. Lindholm a été payant, avec un choix de premier tour, 22e au total, en 2022, et deux choix de second tour des Bruins, mais on s’est contenté de choix de deuxième tour pour les deux autres.

On aura amassé trois choix de troisième tour pour Dmitry Kulikov, Nicolas Deslauriers et Henry Thrun. Il reste encore des joueurs à vendre d’ici la date limite des transactions pour renflouer la banque. Adam Henrique rapportera peut-être un choix de deuxième tour, ou fin de première si on est chanceux, et qui sait Trevor Zegras ?

Ce classement est un peu injuste pour les Coyotes de l’Arizona. Leur reconstruction s’est entamée un an plus tôt. Comme nous avons fixé la période au début du règne de Kent Hughes, les choix de premier tour obtenus pour Oliver Ekman-Larsson, Christian Dvorak et Darcy Kuemper ne s’y trouvent pas.

Ils ont néanmoins obtenu le 11e choix au total en 2023 et deux choix de deuxième tour pour Jakob Chychrun, néanmoins âgé 25 ans et sous contrat pour quelques saisons, deux choix de deuxième tour des Rangers pour un jeune défenseur, Ty Emberson, ensuite perdu au ballottage par New York, et deux choix de deuxième et troisième tours, et une inversion de choix de 32e à 29e pour permettre aux Oilers de larguer Zack Kassian. Du beau travail de la part de Bill Armstrong.

Revenons sur l’échange de Christian Dvorak

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

Parlant des Coyotes de l’Arizona, ils ont profité d’une situation de panique à Montréal, à la suite de la perte de Jesperi Kotkaniemi, pour obtenir le gros lot en retour de leur centre de troisième trio Christian Dvorak, en septembre 2021.

Marc Bergevin leur a cédé le choix compensatoire de fin de premier tour, 27e au total, obtenu pour la perte de Kotkaniemi, et un choix de deuxième tour en 2024.

Bill Armstrong a utilisé ce choix, et y a ajouté deux choix de deuxième tour, pour passer du 27e au 11e rang lors du repêchage de 2022 et mettre la main sur le centre de 6 pieds 4 pouces Conor Geekie. Celui-ci a connu un tiède Championnat mondial junior à titre de centre numéro un de l’équipe canadienne, mais il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions. Il a amassé 61 points en 35 matchs dans la Ligue junior de l’Ouest cet hiver.

Le choix de deuxième tour en 2024 du Canadien a été cédé l’été dernier aux Kings de Los Angeles, où se trouve désormais Marc Bergevin, pour le défenseur Sean Durzi. Ce jeune homme de 25 ans a explosé en Arizona. Il produit à un rythme de 55 points et joue en moyenne 22 : 23, de loin un sommet chez les Coyotes.

Pas mal comme retour pour l’ami Christian…