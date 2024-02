Le joueur le plus convoité du marché des transactions dans la LNH, Elias Lindholm, vient donc de changer de camp. Rien pour améliorer les cotes d’écoute des émissions spéciales le 8 mars, date limite des échanges.

Il en reste néanmoins plusieurs autres. Voici les neuf principaux en lice.

* Sean Monahan, précédemment dans la liste, aurait été échangé aux Jets de Winnipeg.

1. Jake Guentzel

Joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, Guentzel quittera-t-il les Penguins et son compagnon Sidney Crosby ? Guentzel, 29 ans, a obtenu 49 points, dont 22 buts, en 46 matchs cette saison. Il peut aider les Penguins à se qualifier en séries et signer une prolongation de contrat avec cette équipe déjà vieillissante, rater les séries et quitter le club sans qu’on n’obtienne rien en retour pour ses services ou encore le DG Kyle Dubas le sacrifiera-t-il pour ne pas se retrouver le bec à l’eau, peut-être contre un plus jeune joueur capable d’aider l’équipe ce printemps, de façon à ménager la chèvre et le chou.

2. Noah Hanifin

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Noah Hanifin (no 55, à droite)

Les Flames de Calgary sont résolument vendeurs. Après Lindholm, Hanifin et Chris Tanev, deux joueurs autonomes sans compensation comme Lindholm pourraient quitter Calgary à leur tour. Dans un monde idéal, les Flames mettraient Hanifin, 27 ans, 25 points en 49 matchs, temps d’utilisation de 23 : 30, sous contrat à long terme. Mais il faut de la volonté de la part du joueur, sans quoi ce défenseur gaucher sera échangé, et pourrait rapporter un choix de premier tour et un espoir.

3. Chris Tanev

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Chris Tanev (no 8, à gauche)

Tanev est un défenseur droitier défensif de 34 ans, 6 pieds 2 pouces et 193 livres, robuste, fiable, comme les équipes les aiment à l’approche des séries éliminatoires. Ce type de joueur, malgré leurs limites offensives, peut rapporter un choix de deuxième tour. Brett Kulak, nettement moins réputé, n’a-t-il pas rapporté ce type de choix (devenu Lane Hutson) il y a deux ans ? Tout comme Marco Scandella ? Toronto saliverait à l’idée de l’obtenir, mais ne détient pas de choix de deuxième tour avant… 2027. Brad Treliving surpayera-t-il ?

4. Vladimir Tarasenko

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Vladimir Tarasenko

Tarasenko, 32 ans, a amassé 33 points en 45 matchs à Ottawa, un total semblable à celui de Monahan, mais il demeure un ailier résolument offensif. Les Rangers de New York ont cédé des choix de premier et quatrième tours pour lui l’an dernier sans obtenir de résultats satisfaisants. Il serait étonnant qu’on surpaye pour ses services à nouveau à titre de joueur de location. Surtout avec un salaire de 5 millions à inscrire dans une masse salariale. Un choix de deuxième tour sans doute ?

5. Philip Broberg

CAPTURE D’ÉCRAN Philip Broberg



Après Magnus Paajarvi, Nail Yakupov et Jesse Puljujarvi, un autre choix décevant de premier tour des Oilers veut quitter Edmonton. Le défenseur gaucher Philip Broberg, 22 ans, huitième choix au total en 2019, n’a pas digéré son renvoi dans la Ligue américaine où il fait bien offensivement avec une production de 18 points en 25 matchs. La mobilité ne fait pas défaut dans son cas, sa prise de décisions un peu plus. Il pourrait servir d’appât pour du renfort à plus court terme.

6. Tyson Barrie

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Tyson Barrie

Les Predators ont été forcés l’an dernier d’accepter Tyson Barrie et la dernière année de son contrat à 4,5 millions afin d’obtenir un choix de premier tour des Oilers d’Edmonton pour Mattias Ekholm. Barrie, 32 ans, n’est plus que l’ombre du défenseur offensif qu’il a déjà été, avec 11 points, dont un seul but, en 32 matchs. S’il ne contribue pas offensivement, que lui reste-t-il ? Retour modeste à prévoir pour un club à la recherche d’un quart-arrière pour sa deuxième vague en supériorité numérique.

7. Thomas Novak

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Thomas Novak (au centre)

Un joueur dont on parle peu. Mais avec le peu de centres disponibles comparativement au nombre d’équipes désireuses d’en acquérir un, Novak pourrait rapporter un choix ou un espoir intéressant aux Predators. Novak, 26 ans, 23 points en 40 matchs, un centre comme un ailier, sera joueur autonome sans compensation à la fin de la saison et touche seulement 800 000 $ annuellement. Même si Nashville est encore dans la course pour une place en séries, Barry Trotz n’hésitera pas à échanger un joueur pour des atouts à long terme. Il l’a fait l’an dernier lorsqu’il était officieusement en poste.

8. Sean Walker

PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sean Walker

Walker, 29 ans, fait partie du top 4 défensif à Philadelphie, et les Flyers sont toujours en position de participer aux séries, mais si Daniel Brière reste fidèle à son plan, ce défenseur fiable de 5 pieds 11 pouces et 191 livres, 17 points en 50 matchs, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, sera échangé d’ici la date limite des transactions. On tentera aussi sans doute de transiger Morgan Frost, Scott Laughton et Rasmus Ristolainen si c’est possible de le faire. Les Penguins, les Islanders et les Devils ne sont pas loin derrière au classement avec des matchs de plus à disputer.

9. Adam Henrique

PHOTO KYUSUNG GONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Henrique

Les Ducks n’ont plus espoir de participer aux séries depuis longtemps. Henrique, 33 ans, devient joueur autonome sans compensation à la fin de la saison et le marché favorise les vendeurs de centres. Henrique, 33 points, dont 15 buts, en 49 matchs, capable de jouer au centre comme à l’aile, sera transigé. Qui sait si un club ne payera pas un choix de premier tour s’il n’obtient pas Monahan ou Novak ? Le salaire d’Henrique frise cependant les 6 millions, un obstacle de taille.

Un tournoi à quatre nations

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, annoncerait donc l’instauration pour 2025 à Montréal et Boston d’un tournoi à quatre nations : le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande.

L’idée est fort intéressante, même si on sera privé de David Pastrnak, Leon Draisaitl, Tim Stützle, Roman Josi et, dans une perspective montréalaise, Juraj Slafkovsky.

On ne compte pas les Russes Kucherov, Panarin, Kaprisov, Vasilevskiy et compagnie puisqu’ils n’y seraient pas de toute façon, tournoi maison LNH ou Olympiques en raison de la situation géopolitique.