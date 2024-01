Le directeur général des Panthers de la Floride, Bill Zito, a eu des explications à fournir aux journalistes à la fin de la dernière journée pour conclure des transactions, le 3 mars 2023.

« Je crois en notre groupe. Nous nous trouvons dans une situation difficile, sans l’ombre d’un doute. Mais notre vestiaire est fort, nous y croyons et nous ne laisserons pas tomber nos fans. Si j’avais été en position de conclure un échange pour améliorer l’équipe, je l’aurais fait. Nous avons analysé toutes les situations et nous avons choisi de ne pas bouger. »

Les Panthers avaient pourtant quatre points de retard sur la dernière place donnant accès aux séries, avec seulement 19 matchs à disputer.

On pouvait néanmoins comprendre la prudence de Zito la saison dernière. Un an plus tôt, il avait cédé aux Flyers de Philadelphie un choix de premier tour en 2025 et le jeune ailier de puissance Owen Tippett pour Claude Giroux, un joueur emprunté pour quelques mois, à l’aube de son autonomie complète.

* Tippett a amassé 30 points, dont 18 buts, cette saison à Philadelphie et il vient de signer une prolongation de contrat de huit ans pour 49 millions.

Il avait aussi sacrifié un autre choix de premier tour en 2023 pour Ben Chiarot, un défenseur lui aussi à quelques mois de son autonomie complète. Le Canadien s’est servi de ce choix, 31e total, pour acquérir Alex Newhook, en y ajoutant le 37e choix total.

Les Panthers, cette année-là, ont éliminé les Capitals de Washington au premier tour, mais ont été balayés en quatre matchs consécutifs par le Lightning de Tampa Bay au tour suivant.

Mais en 2023, quelques mois après être rentrés bredouille de la chasse aux joueurs de location, Zito et les Panthers de la Floride atteignaient la finale de la Coupe Stanley…

Leurs adversaires en finale, les Golden Knights de Vegas, ont été à peine plus actifs. Ils ont cédé aux Blues un espoir de 20 ans repêché en fin de premier tour en 2021, Zach Dean, en qui ils ne croyaient plus, pour obtenir Ivan Barbashev. Celui-ci a été fumant en séries, avec 18 points en 22 rencontres et il a signé une prolongation de contrat l’été dernier. À sa première saison dans la Ligue américaine, Dean, un centre, totalise quatre points, dont deux buts, en 34 rencontres.

Les demi-finalistes ? Les Hurricanes de la Caroline ont cédé un choix de troisième tour en 2026 pour le défenseur Shayne Gostisbehere. Les Stars de Dallas ont donné un choix de deuxième tour en 2025 pour Max Domi et Denis Gurianov au Canadien pour Evgeni Dadonov. Gurianov, 26 ans, est ballotté entre la Ligue américaine et la LNH dans l’organisation des Predators de Nashville cet hiver.

Les Bruins de Boston, les Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto ont été les plus actifs sur le marché des joueurs autonomes en 2023.

Premiers au classement général, les Bruins ont cédé des choix de premier tour en 2023 et 2024, de 2e et 4e tours en 2025 et de cinquième tour en 2023 pour deux éventuels joueurs autonomes sans compensation, mais dans la force de l’âge, le défenseur Dmitry Orlov et l’ailier Tyler Bertuzzi. À la surprise générale, ils ont perdu dès le premier tour contre les Panthers et leurs deux acquisitions ont quitté l’organisation à la fin de la saison. Ces deux choix de premiers tours sont ou seront situés après le 25e rang, donc pas de drame, mais les coups d’éclat n’ont pas fonctionné.

Les Maple Leafs devaient franchir le premier tour pour la première fois depuis 2004 pour éviter un grand ménage administratif, et peut-être l’explosion du noyau de joueurs.

Pour Ryan O’Reilly, Sam Lafferty, Noel Acciari et les défenseurs Jake McCabe et Luke Schenn, ils ont échangé des choix de premier tour en 2024 et 2025, de deuxième tour en 2024, de troisième tour en 2023 et de quatrième tour en 2025. Ils ont au moins eu l’intelligence de récupérer un choix de fin de premier tour pour leur jeune défenseur Rasmus Sandin, et deux choix de cinquième tour des Blackhawks dans la transaction pour McCabe.

Après leur carré d’as en 2022, les Rangers voulaient percer davantage. Deux joueurs empruntés pour quelques mois, les ailiers Vladimir Tarasenko et Patrick Kane, ont coûté un choix de fin de premier tour et de deuxième tour en 2023, de troisième tour en 2024 et 2025 et de quatrième tour en 2025. New York a néanmoins perdu au premier tour contre les Devils et l’entraîneur en chef Gerard Gallant a été congédié.

Les Kings de Los Angeles ont cédé le 22e choix total en 2023 aux Blue Jackets de Columbus pour le gardien Joonas Korpisalo et le défenseur à caractère défensif Vladislav Gavrikov. Ils ont été éliminés au premier tour par les Oilers. Korpisalo a joint les Sénateurs sur le marché des joueurs autonomes, Gavrikov a signé une prolongation de contrat, mais il a fallu chasser le prometteur défenseur Sean Durzi pour alléger la masse salariale.

Les Oilers ont été plus astucieux. Ils ont cédé un choix de premier tour en 2023 (24e total) aux Predators pour le défenseur Mattias Ekholm, mais celui-ci était sous contrat pour une année supplémentaire. Edmonton a franchi un tour éliminatoire et Ekholm est toujours avec l’équipe.

Le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, a sacrifié le 12e choix total en 2023, et des choix de deuxième tour en 2024 et 2026 pour le défenseur des Coyotes de l’Arizona Jakob Chychrun. Ottawa espérait participer aux séries. Ils les ont ratées et croupissent dans la cave du classement cette année, mais Chychrun est sous contrat pour une autre saison et on pourra sans doute récupérer au moins un choix de premier tour si on l’échange éventuellement. Les successeurs de Dorion, évidemment, puisque celui-ci a perdu son poste il y a quelques mois…

Que feront les directeurs généraux le 3 mars 2024 ? Il y aura sans doute encore des adeptes de la roulette russe.

Kaapo Kakko sur le marché ?

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kaapo Kakko

Les Rangers ne se laisseront pas décourager par leur expérience de l’an dernier, semble-t-il. Ils songeraient à échanger le deuxième choix total en 2019, Kaapo Kakko, pour du renfort, selon Darren Dreger. Ils ont perdu leur jeune (troisième) centre, Filip Chytil, pour la saison.

Kakko, 22 ans, connaît une saison difficile, seulement six points en 28 matchs, après une année encourageante de 40 points la saison précédente. New York osera-t-elle l’échanger pour un joueur emprunté le temps de quelques mois, comme Elias Lindholm, Sean Monahan ou Adam Henrique ? Il faudrait vraiment ne plus croire en lui…