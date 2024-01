Georges Laraque a réagi avec un seul mot quand La Presse lui a fait parvenir le lien de la plus récente enchère de la maison Heritage Auctions, avec comme objet de convoitise une caisse neuve de cartes de hockey O-Pee-Chee de la saison 1979-1980.

« Tabar*** ! a lancé tout de go l’ex-joueur du Canadien, copropriétaire de la boutique Ultime Sports Collection à Laval. Je pensais même pas que ça existait… C’est le lot le plus spectaculaire que j’ai jamais vu ! »

Spectaculaire ? Le mot n’est sans doute pas assez immense pour décrire cette simple boîte brune, qui chamboule le monde des collectionneurs depuis lundi, date de sa mise aux enchères.

Car il s’agit de la mère de tous les objets de collection, dans le monde du hockey, mais peut-être aussi dans le monde du sport tout court : une caisse de cartes O-Pee-Chee, qui comprend 16 boîtes, avec 48 paquets de 14 cartes chacun.

Détail pas du tout anodin : 1979-1980, c’est la saison de la très recherchée carte recrue de Wayne Gretzky.

Pourquoi cette caisse encore neuve vient-elle soudainement d’apparaître, 44 ans plus tard ? Il se trouve que pendant toutes ces années, ce Saint-Graal de la carte a été oublié dans le bureau d’un collectionneur de Regina, au beau milieu de boîtes, de cartables et des livres empilés les uns sur les autres.

Il y a quelques mois, un membre de la famille s’est souvenu de l’existence de cette caisse, et c’est là que Steve Hart est entré en scène. Évaluateur et propriétaire d’une boutique spécialisée en banlieue de Chicago, Hart a été appelé par les gens de Heritage Auctions pour vérifier si cette caisse était authentique.

Elle l’était.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE HERITAGE AUCTIONS/HA.COM À combien se chiffrera la mise finale pour cette caisse ?

« La caisse nous arrive d’une famille de collectionneurs de la Saskatchewan, qui aimait bien assembler des collections entières, explique Steve Hart au téléphone. En plus de cette caisse, ils avaient aussi d’autres boîtes de cartes de hockey, datant de la fin des années 1970 et du début des années 1980. En fait, ils croyaient que cette caisse était de la saison 1980-1981, parce que ça dit seulement ‟1980” sur les boîtes. Une caisse de 1980-1981 vaudrait probablement 300 000 $, c’est la saison de la carte recrue de Mark Messier. Messier a été très bon, mais il n’a pas été le plus grand… »

« Alors ils ont ouvert un petit bout de la caisse, juste pour voir ce qui se trouvait à l’intérieur, et c’est là qu’ils ont constaté que les boîtes étaient blanches, la couleur des boîtes de la saison 1979-1980. Ils ont été assez étonnés ! »

Ça traînait chez eux depuis tout ce temps. Ils ont dû acheter cette caisse pour environ 100 $ à l’époque… Steve Hart, évaluateur et propriétaire d’une boutique spécialisée en banlieue de Chicago

On comprend que cette caisse vaut un peu plus que 100 $ maintenant, surtout que les prix ont explosé dans le monde de la carte sportive depuis la pandémie. À titre de comparaison, Heritage Auctions a vendu aux enchères une boîte de la saison 1979-1980 pour 210 000 $ US en février 2022. On rappelle qu’il y a 16 boîtes dans cette caisse…

Et puis, en fait, qui achetait des caisses de cartes de hockey en 1979-1980 ? « Personne, et c’est pourquoi c’est si rare, de répondre Steve Hart. Je n’ai jamais vu ça, je ne reverrai probablement jamais ça. Ceux qui commandaient des caisses directement à O-Pee-Chee comme ça étaient des grossistes, des distributeurs. »

10 752 cartes ?

À 48 paquets de cartes par boîte, et avec 14 cartes par paquet, on peut calculer que cette caisse contient 10 752 cartes de la saison 1979-1980 en parfait état, avec peut-être un petit bémol : jadis, des cartes pouvaient être abîmées par le bâton de gomme rose saupoudré de sucre qui se trouvait dans chaque paquet.

Selon les calculs de Heritage Auctions, c’est donc potentiellement 27 cartes recrues de Wayne Gretzky qui dorment dans cette caisse. Selon la maison, seulement deux cartes parfaites de Gretzky (avec une cote de 10) existent à ce jour dans le monde, un nombre qui pourrait grimper, ou non, si jamais cette caisse est un jour ouverte.

Car l’heureux élu qui aura remporté cette mise – l’enchère se termine dans 24 jours – pourrait à son tour prendre cette boîte et la cacher quelque part sans jamais l’ouvrir.

« La mise pourrait être remportée par un collectionneur du Japon, qui n’aime même pas le hockey, mais qui veut mettre la main là-dessus, seulement parce qu’il sait qu’il va être le seul au monde à l’avoir. »

Selon Steve Hart, la mise finale pour cette caisse pourrait se chiffrer aux alentours de 2,5 à 3 millions de dollars américains.