PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dallas) Jake Oettinger ne tiendra plus jamais sa santé pour acquise.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Les athlètes professionnels – particulièrement les plus jeunes – ont souvent un sentiment d’invincibilité. Le gardien des Stars de Dallas le connaît très bien. Et maintenant, il connaît aussi le sentiment d’impuissance qui suit lorsque la chute survient.

La décision a été prise en juillet dernier de procéder à une intervention chirurgicale pour traiter une blessure persistante à la cheville qui a ennuyé Oettinger lors de la campagne 2022-23 et des séries qui ont suivi.

L’opération lui a coûté sa préparation physique estivale. Il a commencé à patiner juste avant le début du camp d’entraînement.

« On apprend beaucoup sur soi-même, a déclaré Oettinger. Vous êtes beaucoup plus heureux d’être devant le filet et d’être en bonne santé. »

Le joueur de 25 ans, qui a aidé son équipe à atteindre la finale de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey contre les Oilers d’Edmonton, a commencé cette saison en force avec une fiche de 5-0-1 et un taux d’efficacité de ,939.

Ses chiffres, cependant, ont ensuite commencé à chuter, passant à 6-7-1 avec un taux de ,883 lors des 15 rencontres suivantes. Puis, il a subi une blessure au bas du corps qui l’a tenu à l’écart de la mi-décembre à la mi-janvier.

« Je vous mentirais si je disais qu’il n’y avait pas eu d’inquiétude à un moment donné, a déclaré l’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer, à propos de la baisse de forme d’Oettinger. C’est un jeune homme tellement mature et imperturbable. Vous avez vu un peu de vulnérabilité.

« Mais j’ai toujours été rassuré de savoir qu’il avait des fondations sur lesquelles il pouvait s’appuyer, que son caractère est sans égal, son leadership sans égal, et qu’il allait retrouver la forme. »

Oettinger s’est ressaisi à son retour, affichant un dossier de 24-7-2 avec un taux de ,908 pour le reste de la campagne, y compris une séquence de huit victoires de la mi-mars au début avril.

Le gardien de 6 pieds, 6 pouces et 224 livres originaire de Lakeville au Minnesota a donné le crédit à ses proches – y compris sa fiancée – pour son retour en forme.

« Même lorsque les matchs ne se déroulaient pas bien, j’avais l’impression de faire de bonnes choses, a déclaré Oettinger. Quand les rebonds ne sont pas de votre côté et que vous ne jouez pas à votre mieux, ça peut vraiment être dur à digérer.

« J’ai mis les choses en ordre, j’ai travaillé et j’ai compté sur les gens autour de moi. »

Après avoir montré malgré tous les pires statistiques de sa carrière pour une saison, Oettinger a monté son niveau d’un cran pour les éliminatoires. Malgré quatre buts alloués lors du quatrième match contre les Oilers, il revendique un taux de ,917 en séries avant le match de vendredi.

« Il a une présence tellement rassurante, a déclaré le centre des Stars Wyatt Johnston. Ça nous donne beaucoup de confiance. »