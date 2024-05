Avant de repêcher le défenseur David Reinbacher au cinquième rang en juin 2023, le Canadien a reçu au moins deux offres pour reculer de quelques places moyennant un choix supplémentaire qu’on devine de deuxième tour. Montréal a dit non. Un an plus tôt, le CH a tenté sans succès de grimper de quelques rangs en fin de premier tour. Il a repêché Filip Mesar au 26e rang.

Chaque année, une équipe ou deux, parfois trois, usent de stratégie pour mettre la main sur un coup de cœur ou accumuler des choix supplémentaires. Les avis sont partagés sur cette méthode. Elle donne parfois lieu à des coups d’éclat spectaculaires, mais aussi des ratages retentissants.

L’administration précédente, sous Marc Bergevin, n’était pas très friande de sacrifier des choix pour avancer. Elle l’a fait une seule fois au premier tour, en 2010. Le DG du Canadien a offert son 27e choix en fin de premier tour et un choix de fin de deuxième tour, au 57e rang, pour mettre la main sur Jarred Tinordi au 22e.

La stratégie n’a pas été coûteuse puisque les Coyotes ont hérité de deux joueurs marginaux avec ces choix. Le Canadien n’a juste pas misé sur le bon cheval : Kevin Hayes (24e), Charlie Coyle (28e), Brock Nelson (30e) et Justin Faulk (37e) étaient toujours disponibles. *Evgeny Kuznetsov (26e) également, mais on était au plus fort des craintes avec les joueurs de la KHL et les Capitals, avec un leader tel Alex Ovechkin, étaient prêts à prendre le risque.

En deux cuvées, la nouvelle administration n’a pas encore eu l’occasion de nous dévoiler quelle stratégie elle privilégiait. Mais on peut deviner laquelle compte tenu de ses efforts pour avancer à la fin du premier tour en 2022.

Le VP aux opérations hockey Jeff Gorton et son complice Nick Bobrov ont d’ailleurs fait le coup à deux reprises avec les Rangers. En 2018, New York a cédé son choix de deuxième tour, 48e au total, aux Sénateurs d’Ottawa pour s’avancer de quatre places et repêcher le défenseur K’Andre Miller au 22e rang.

Les Sénateurs ont repêché les défenseurs Jacob Bernard-Docker au 26e rang et Jonny Tychonick au 48e. À bientôt 24 ans, Bernard-Docker demeure un défenseur marginal à Ottawa. Tychonick joue dans la ECHL. Miller, 6 pieds 5 pouces et 210 livres, est l’un des piliers en défense à New York. Seul Adam Fox joue davantage en séries éliminatoires parmi les arrières.

Deux ans plus tard, même stratégie. Gorton cède aux Flames de Calgary le 71e choix, au neuvième rang du troisième tour, pour passer du 22e au 19e rang et repêcher un autre défenseur, Braden Schneider. Cet arrière droitier de 6 pieds 3 pouces et 211 livres n’est pas reconnu pour ses prouesses offensives, mais il est déjà un régulier à New York depuis deux saisons, à 22 ans seulement.

Les Flames ont reculé à nouveau au 22e rang. Ils ont reçu un autre choix de troisième tour pour passer au 24e rang. Les Capitals ont repêché Hendrix Lapierre en 22e place, Calgary Connor Zary au 24e rang, les défenseurs Jérémie Poirier et Jake Boltmann avec les choix de troisième tour. L’avenir nous dira qui en sortira gagnant.

Prenons ce scénario hypothétique. Après avoir repêché au cinquième rang, le Canadien bénéficie d’un autre choix, au 26e rang, celui des Jets de Winnipeg obtenu pour Sean Monahan. Los Angeles s’apprête à parler au 21e rang. Les Kings sont plus ou moins emballés par les joueurs disponibles et n’ont pas de choix de deuxième et troisième tours. Montréal réalise qu’à ce rang se trouve toujours parmi les espoirs en lice un joueur classé dans le top 10 sur sa liste. Doit-il tenter le coup et céder le 57e choix au total, en fin de deuxième tour, pour s’avancer de cinq rangs et mettre la main sur son coup de cœur ?

Il faut néanmoins avoir du flair pour réussir de tels coups. En 2019, les Coyotes de l’Arizona, sous l’autorité du DG John Chayka, ont échangé leur 14e choix et le 45e aux Flyers de Philadelphie pour passer au 11e rang et repêcher le défenseur Victor Soderstrom. Philadelphie a repêché Cam York au 14e rang et a utilisé le choix de deuxième tour pour s’avancer et mettre la main sur l’attaquant Bobby Brink au début du second tour. York est déjà au cœur des succès des Flyers, Soderstrom toujours dans la Ligue américaine.

Parmi les meilleurs coups, les Stars de Dallas échangent le 29e choix en 2017, et le 70e aux Blackhawks de Chicago afin de repêcher le gardien Jake Oettinger au 26e rang. Oettinger est vite devenu l’un des meilleurs gardiens de la LNH. Henri Jokiharju, le choix des Hawks au 29e rang, n’est pas un vilain défenseur, mais il a probablement été échangé trop vite à Buffalo pour Alexander Nylander. Le choix au 70e rang, un certain Andrei Altybarmakyan, ne jouera jamais dans la Ligue nationale.

En 2016, les Coyotes avancent une première fois sous Chayka. Celui-ci échange ses 20e et 53e choix pour repêcher le défenseur Jakob Chychrun au 16e rang. Les Red Wings ne prennent pas la bonne décision en 20e place avec Dennis Cholowski mais se rattrapent au 53e rang avec Filip Hronek.

Cette même année, les Blues échangent les 28e et 87e (au troisième tour) pour repêcher Tage Thompson au 26e rang. Thompson a servi d’appât quelques années plus tard pour obtenir Ryan O’Reilly des Sabres et est devenu un centre de premier plan à Buffalo. Les Capitals ont repêché Lucas Johansen et Garrett Pilon avec les choix de St. Louis. Les deux sont des joueurs de Ligue américaine.

En 2015, les Flyers donnent un choix de deuxième tour aux Maple Leafs, au 61e rang, pour passer du 24e au 29e rang. Travis Konecny est toujours leur meilleur attaquant aujourd’hui. Toronto a reculé à nouveau et s’est retrouvé au final avec Travis Dermott, Martins Dzierkals et Jeremy Bracco. Seul Dermott a atteint la LNH, dans un rôle de soutien.

Un an plus tôt, Chicago donne cette fois ses 27e et 61e choix (troisième tour) afin de repêcher Nick Schmaltz au 20e rang. Schmaltz a été échangé depuis aux Coyotes pour Dylan Strome, mais il constitue un attaquant de premier plan dans la Ligue nationale.

Rare exemple de ratage, en 2013, San Jose cède ses choix au 20e et 58e rang pour repêcher le défenseur Mirco Mueller au 18e rang. Les Red Wings mettent la main sur Anthony Mantha et Tyler Bertuzzi avec ces choix. Mueller joue en Suisse depuis trois ans après 185 matchs sans éclat à San Jose et New Jersey.

S’il en a l’occasion, Montréal tentera sans doute d’améliorer sa position en fin de premier tour.

La citation du jour

Quand nous sommes arrivés en Caroline, c’était pareil. Nous avions de bonnes pièces. Ça n’était pas comme si nous devions tout changer. Il y a assez de bons éléments ici, il faut juste comprendre pourquoi [les Blue Jackets] ont eu une telle fiche l’an dernier. On peut relancer cette équipe rapidement. Don Waddell, le nouveau président et directeur général des Blue Jackets.