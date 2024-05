Voir deux jeunes surdoués entamer leur carrière dans la LNH en même temps au sein de la même équipe constitue un fait singulier.

Il y a eu Auston Matthews et Mitch Marner avec les Maple Leafs de Toronto en 2016 ; Jonathan Toews et Patrick Kane à Chicago presque une décennie plus tôt, en 2007.

Will Smith et Macklin Celebrini pourraient être les prochains, dès octobre à San Jose. Le retour de Smith à Boston College l’hiver prochain semblait scellé, mais, coup de théâtre, Sheng Peng, un informateur crédible à San Jose, annonce aujourd’hui la mise sous contrat imminente de ce quatrième choix au total en 2023.

Smith, un centre droitier de 6 pieds et 181 livres repêché après Connor Bedard, Leo Carlsson et Adam Fantilli, vient d’amasser 71 points en seulement 41 matchs à Boston College au sein d’un formidable trio de jeunes complété par Gabriel Perreault et Ryan Leonard, deux autres choix de premier tour en 2023.

À titre de comparaison, Logan Cooley, troisième choix au total en 2022, a obtenu 60 points en 39 matchs à sa première et seule saison à l’Université du Minnesota. Il a amassé 44 points la saison dernière à sa première année en Arizona sur l’un des trois premiers trios des Coyotes.

Celebrini n’a pas encore été repêché. Mais le suspense a pris fin le soir de la loterie. Ce premier choix au total consensuel aboutira chez les gagnants du premier lot, les Sharks. Celebrini, un centre lui aussi, vient de compléter sa première saison à Boston University, en compagnie du défenseur de l’organisation du Canadien, Lane Hutson. Il y a amassé, à 17 ans seulement, 64 points, dont 32 buts, en seulement 38 matchs.

Non seulement domine-t-il offensivement, mais on vante son jeu défensif. Il demeure un centre plus complet que Connor Bedard, estiment plusieurs observateurs. Il serait étonnant de le voir retourner dans la NCAA, après une telle domination. L’arrivée de Celebrini dans le giron des Sharks a peut-être même incité Smith à devancer son arrivée à San Jose.

Après une quinzaine d’années de domination entre 2004 et 2019, surtout en saison régulière, mais aussi une finale de la Coupe Stanley et quatre carrés d’as, les Sharks viennent de connaître cinq années de misère.

Malheureusement, leur premier choix en 2020, troisième au total, a été perdu pour Erik Karlsson. Les Sénateurs ont repêché Tim Stützle avec ce choix. Le DG actuel des Sharks, Mike Grier, a réussi à récupérer le 14e choix au total, celui des Penguins, cette saison pour Karlsson.

Les Sharks ont repêché l’ailier William Eklund au septième rang en 2021. À sa première saison complète dans la LNH, l’hiver dernier, Eklund a amassé 45 points, même s’il était bien mal entouré.

San Jose détenait le 11e choix en 2022, mais Grier, nouvellement en poste, a préféré reculer au 27e rang, mais amasser deux choix de deuxième tour supplémentaires. Les Coyotes ont repêché Conor Geekie au 11e rang et les Sharks le centre Filip Bystedt, puis un autre centre, Cam Lund, et le défenseur Mattias Havelid, au deuxième tour. Bystedt a terminé la saison en force dans la Ligue américaine avec presque un point par match.

Toews et Kane ont connu une première saison prometteuse en 2007-2008. Kane, un ailier, premier choix au total en 2007, a obtenu 72 points en 82 matchs. Toews, un centre moins explosif, mais plus complet, a amassé 54 points, dont 24 buts, en seulement 64 rencontres.

Dès cette saison-là, les Hawks ont grimpé au classement pour terminer au troisième rang de leur section, en vertu d’une fiche de 40-34-8. Mais Chicago, il faut le préciser, possédait déjà Duncan Keith, 25 ans, Brent Seabrook, 23 ans, et Dustin Byfuglien, 23 ans, en défense. Les Sharks n’ont presque rien à cette position à l’heure actuelle.

Matthews et Marner ont obtenu 69 et 61 points respectivement en 2016-2017 à leur première saison à Toronto. On comptait déjà les Nazem Kadri, James Van Riemdsyk et William Nylander, et Morgan Rielly, Jake Gardner et Nikita Zaitsev en défense. Les Leafs ont pu se qualifier en séries cette année-là.

Il faudra sans doute être plus patient à San Jose, même si Smith et Celebrini font le saut simultanément. Mais avec ces deux-là, avec l’ailier Quentin Musty, choix de fin de premier tour en 2023, outrageusement dominant offensivement dans la Ligue junior de l’Ontario à 18 ans, avec deux autres choix de premier tour en 2025, après les deux de 2024 parmi les 14 premiers, on peut déjà voir la lumière au bout du tunnel à San Jose.

Caufield parmi les Américains cités

PHOTO DAVID W CERNY, ARCHIVES REUTERS Cole Caufield (à droite)

Le directeur général de la formation américaine en prévision de la Confrontation des quatre nations de la LNH et des Jeux olympiques, Bill Guerin, a fortement suggéré aux joueurs disponibles de participer au Championnat mondial, la semaine dernière, s’ils voulaient figurer parmi les candidats aux grands évènements à venir. Les Américains ont perdu en demi-finale contre la Suède, mais certains joueurs ont haussé leur cote aux yeux du patron.

« Matt Boldy a vraiment bien joué. Brock Nelson est bon. Johnny Gaudreau a été extraordinaire. Zach Werenski a été très bon. On connaît tous Seth Jones. Cole Caufield a connu une grosse soirée l’autre soir. Plusieurs ont vraiment bien fait. Mais j’ai surtout apprécié leur engagement. Brady Tkachuk a été époustouflant, un grand leader. Ce fut une belle occasion d’avoir pu apprendre à connaître certains de ces joueurs. »

Caufield a amassé huit points en autant de rencontres, dont quatre contre la Lettonie, un club de milieu de peloton qui a terminé au neuvième rang du classement général sur seize clubs.