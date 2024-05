Matvei Michkov pourrait donc échapper aux deux dernières années de son contrat en KHL et rejoindre les Flyers de Philadelphie dès la prochaine saison. L’entraîneur du SKA St. Petersburg, Roman Rotenbeg, a confirmé l’information à Match TC, une chaîne de télévision sportive publique fédérale russe.

La nouvelle fait évidemment réagir à Montréal puisque de nombreux partisans du Canadien auraient souhaité voir l’équipe repêcher Michkov au cinquième rang en 2023 à la place du défenseur David Reinbacher.

Pour ceux-ci, le CH aurait erré en évitant de repêcher le jeune homme par crainte qu’il n’entame pas sa carrière en Amérique du Nord avant l’expiration de son contrat en 2026.

Or, si la question contractuelle n’était évidemment pas un atout, l’entrave majeure se posait ailleurs : Michkov ne constituait pas un joueur dont le profil correspondait à la culture d’entreprise, autant sur la glace qu’à l’extérieur.

Andrei Nikolishin, le recruteur en Russie des Capitals de Washington, détenteurs du huitième rang au repêchage en 2023, avait émis publiquement une mise en garde à l’aube de la séance. « Je peux vous montrer nos correspondances, quand je voulais le rencontrer, lui poser quelques questions, l’interviewer, je n’ai jamais de ma vie vu quelqu’un manquer autant de respect aux autres. »

Après Connor Bedard (Chicago), Leo Carlsson (Anaheim) et Adam Fantilli (Columbus), des choix consensuels au sein du top 3, les Sharks de San Jose lui ont préféré Will Smith au quatrième rang, le CH Reinbacher au cinquième. Les Coyotes de l’Arizona ont même osé repêcher un compatriote russe de Michkov au sixième rang, le défenseur Dmitry Simashev.

Pour le directeur général des Flyers, Daniel Brière, et ses recruteurs, Michkov possédait trop de talent pour passer outre au septième rang.

Après avoir rayé Michkov de la formation au profit de l’espoir du repêchage de 2024, Ivan Demidov, lors du match d’ouverture, et avoir limité ses présences lors du second, le puissant SKA a prêté le jeune homme de 19 ans à Sotchi, l’un des pires clubs de la KHL, pour une deuxième saison consécutive.

Après avoir amassé 20 points en 27 matchs à Sotchi à 18 ans en 2022-2023, Michkov, 5 pieds 10 pouces et 176 livres, en a obtenu 41 en 47 rencontres cet hiver. Demidov, d’un an son cadet, probablement un choix dans le top 5 dans quelques semaines, a disputé à peine trois rencontres de plus à St. Petersburg, avant d’être prêté au club junior de l’organisation, où il a amassé 60 points en 30 matchs, dans un circuit néanmoins nettement plus faible qu’une équipe junior canadienne, par exemple.

Les critiques de Michkov lui reprochent son caractère individualiste et son manque de souci pour le jeu défensif et d’engagement. Ses quatre derniers matchs à Sotchi confirment malheureusement ces constats.

Michkov a obtenu quatre points lors de ces quatre rencontres, dont trois contre Kulun, le club chinois de la KHL, 15 victoires en 68 matchs. Le jeune homme est intéressant à observer en possession de la rondelle. Il possède des mains souples, une fluidité rare et une vitesse intéressante.

Il demeure néanmoins trop en périphérie, se fait facilement bousculer le long de la rampe, au point de se retrouver régulièrement sur son séant, et n’initie aucune lutte pour la possession de la rondelle. On peut mettre ces lacunes sur le compte de son jeune âge. Il a seulement 19 ans, après tout, et pèse à peine 150 livres.

Son manque d’engagement en zone défensive est troublant. À de nombreuses reprises pendant un match, il a déjà quitté sa zone en quête d’une longue passe en zone neutre alors que ses coéquipiers tentaient encore de récupérer la rondelle. On voit souvent seulement quatre joueurs à l’écran en zone défensive lorsqu’il se trouve sur la glace.

En début de première période lors de son dernier match de la saison, le défenseur de Sotchi perd son bâton derrière son filet et se bat contre deux attaquants adverses. Michkov profite de ce moment… pour retraiter au banc des joueurs.

Quand il ne flâne pas en zone neutre dans l’espoir de s’échapper (les hockeyeurs de ligues de garage appellent ce type d’attaquant un scéneux, en bon canadien français, ou un cherry picker, en anglais), il se contente de tournoyer dans sa zone, sans grande volonté de récupérer une rondelle. En quatre matchs, il n’interceptera aucune passe ni ne l’arrachera à un adversaire en zone défensive d’ailleurs, mais la récupérera à une reprise en zone offensive.

Un jeune a évidemment le droit de changer. D’adopter de meilleurs comportements sur la glace. Peut-être était-il démotivé en fin de saison par la position au classement de son club, quoiqu’il nous a habitués à jouer de cette façon depuis deux ans.

On ne le condamnera donc pas à une carrière ratée dans la LNH avant qu’il ne mette les pieds à Philadelphie. Mais le défi des Flyers, et du jeune homme, sera de taille.

Pour le mettre sur le droit chemin, Michkov aura dans son entourage immédiat l’un des entraîneurs les plus intransigeants du monde du hockey : John Tortorella. Celui-ci demeurera soit son meilleur allié, soit son pire ennemi.

On souhaite pour Brière et les Flyers la première hypothèse…

Du renfort en défense à Tampa

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan McDonagh

Le Lightning ne s’est jamais vraiment remis de la perte du défenseur Ryan McDonagh, presque donné aux Predators de Nashville en 2022 pour libérer de la masse salariale. Après trois participations en finale de la Coupe Stanley entre 2020 et 2022, dont deux conquêtes, Tampa a été éliminé au premier tour deux ans de suite depuis le départ de ce choix de premier tour du CH en 2007.

Le manque de profondeur en défense était criant ce printemps avec la blessure subie par Mikhail Sergachev. Le DG Julien BriseBois vient de rapatrier McDonagh, 34 ans, pour une bouchée de pain. Tampa cède un choix de deuxième tour en 2025 et de septième tour en 2024, mais récupère un choix de quatrième tour en 2024.

D’après nos informations, l’acquisition de McDonagh ne compromet pas les chances de l’équipe de conserver le capitaine Steven Stamkos, joueur autonome sans compensation. Celui-ci devra néanmoins accepter une certaine diminution salariale par rapport à son salaire de 8,5 millions l’an dernier.

Il reste deux ans au contrat de McDonagh, à un salaire annuel de 6,75 millions. Avec Nikita Kucherov à 30 ans, le gardien Andrei Vasilevskiy bientôt trentenaire lui aussi, Victor Hedman à 33 ans et Stamkos à 34, Tampa veut se donner au moins deux autres années pour tenter de gagner de nouveau.