Les Oilers d’Edmonton ont éliminé les Canucks de Vancouver dans le septième match, et comment ont-ils fait ça ? En tout cas, nos experts ne s’entendent pas tellement sur l’importance des gardiens lors des présentes séries… On passe aussi à nos prédictions, avec un regard dans l’Association de l’Est, là où Rangers de New York et Panthers de la Floride seront au coude-à-coude.

Pendant ce temps, à Toronto, Craig Berube pourra-t-il relancer l’entreprise ? On dresse un parallèle avec les Capitals de Washington et Alexander Ovechkin avant leur conquête de la Coupe Stanley. Brad Marchand, lui, a-t-il dit tout haut ce que le monde du hockey pense tout bas, à savoir que dans les séries, on joue pour faire mal ? Enfin, il nous faut parler du Canadien, des rumeurs de Jeff Gorton et de Columbus. Et aussi, est-ce qu’Arber Xhekaj est un intouchable ?

Animation : Jérémie Rainville Invités : Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange, Stéphane Waite

À part sa grandeur, j’essaie de trouver une qualité à ce gardien de but là [Stuart Skinner]. Il est correct dans tout, il n’est pas mauvais ni excellent dans rien. Stéphane Waite

Je me demande si le Lightning ne joue pas à Moneyball, ce qui signifierait la fin de Steven Stamkos avec le Lightning. Simon-Olivier Lorange

Si jamais quelqu’un téléphone demain matin pour offrir un attaquant top 6 [à Kent Hughes] en réclamant Arber Xhekaj, tu es obligé d’écouter et de dire oui. Richard Labbé

