Rangers de New York Kaapo Kakko signe une prolongation de contrat d’un an

Les Rangers de New York ont fait signer une prolongation de contrat d’un an d’une valeur de 2,4 millions US (3,3 millions $) à l’ailier Kaapo Kakko, jeudi, offrant une certitude sur les coûts de l’un des meilleurs candidats pour un échange dans la LNH.