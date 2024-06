PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Kaapo Kakko signe une prolongation de contrat d’un an

Les Rangers de New York ont fait signer une prolongation de contrat d’un an d’une valeur de 2,4 millions US (3,3 millions $) à l’ailier Kaapo Kakko, jeudi, offrant une certitude sur les coûts de l’un des meilleurs candidats pour un échange dans la LNH.

Stephen Whyno Associated Press

De savoir le salaire de Kakko aide les autres équipes intéressées à l’acquérir à comprendre comment elles pourraient l’insérer dans leur masse salariale. Il était en attente de devenir joueur autonome avec compensation et les 2,4 millions représentent le même montant que l’offre qualificative que les Rangers auraient dû débourser pour conserver ses droits.

Âgé de 24 ans, Kakko pourrait revenir avec les Rangers, mais le Finlandais a vécu une cinquième saison difficile dans la LNH et il ne semble pas avoir eu la faveur de l’entraîneur-chef Peter Laviolette, qui a mené l’équipe vers la finale de l’Association Est avant qu’elle s’incline devant les Panthers de la Floride.

Kakko n’a récolté que 19 points cette saison et deux en 15 parties éliminatoires. Il a également été rayé de la formation à une reprise lors de la finale de l’Est.

Sélectionné au deuxième rang du repêchage de 2019, derrière l’attaquant des Devils du New Jersey Jack Hughes, Kakko a amassé 61 buts et 65 mentions d’aide en 344 matchs de saison et de séries.

Les Rangers comptent dans leurs rangs deux autres joueurs autonomes avec compensation, soit les défenseurs Ryan Lindgren et Braden Schneider. Les attaquants Jack Roslovic et Alexander Wennberg, acquis à la date limite des échanges, font partie de leur liste de joueurs autonomes sans compensation.