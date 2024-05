Le miracle n’est pas venu. Et le parcours de Cendrillon s’est terminé. Mais comme un bon film de Disney, l’histoire du CS Saint-Laurent aura marqué les esprits.

Le club semi-pro de Montréal a été éliminé en quarts de finale du Championnat canadien, mardi soir, après une défaite de 8-1 (11-1 au total des buts) face au Toronto FC, au BMO Field.

Mais il fallait quand même voir le visage des Montréalais lorsque Rickson Aristilde a enfin permis à Saint-Laurent de s’inscrire à la marque, en toute fin de rencontre, alors que les carottes étaient cuites depuis l’entame.

« C’était énorme, a commenté l’entraîneur-chef Nick Razzaghi après la rencontre, des propos diffusés sur OneSoccer. D’un côté, tu ne veux pas avoir l’air d’un loser en célébrant quand c’est 8-1. Mais de l’autre, ce but représente tellement de choses. C’est 90 minutes à te pousser à ta limite. Et on n’a jamais arrêté de pousser, de courir, de jouer. On a vraiment mérité ce but. »

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE ONESOCCER Nick Razzaghi

Cette défaite est survenue deux semaines après le match aller au Complexe Claude-Robillard. Rencontre au cours de laquelle St-Lo avait démontré une compétitivité surprenante avant de s’incliner 3-0, honorablement.

Déjà, la tâche s’annonçait titanesque pour mardi. Un déficit de trois buts à combler pour des joueurs qui ont un, parfois deux autres emplois en plus du soccer ? Chez les géants canadiens de la MLS, avec un Lorenzo Insigne titulaire, et qui venaient de détruire le CF Montréal 5-1 trois jours plus tôt ? La fable de David contre Goliath, c’est à peu près ça.

Une avalanche de buts

Mais cette fois-ci, le lance-pierre métaphorique de St-Lo n’a pas fait le poids face au glaive du TFC. Et le mince suspense du combat n’a pas tenu bien longtemps.

À la 11e minute, après une possession du ballon presque entièrement torontoise, Deandre Kerr a fait 1-0 sur une superbe frappe à la volée, servi par un centre de Jahkeele Marshall-Rutty. Deux minutes plus tard, la même combinaison permettait à Kerr d’enfiler un doublé, et carrément de fermer les livres sur cet engagement.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS CON Obeng Tabi (19) et Deandre Kerr (29)

« Ils sont venus ici pour jouer et c’était un premier signe de respect envers nos joueurs », a soumis Razzaghi.

Le TFC a levé le pied par la suite, et Saint-Laurent en a profité pour s’approcher un peu plus du filet adverse. L’attaquant Loïc Kwemi a bien failli marquer le premier but des siens dans cet affrontement de deux matchs à la 21e, mais son tir a frappé le poteau.

« Notre premier message, c’était de se départir de sa peur, a raconté l’entraîneur de St-Lo. Après tout, tu joues au BMO Field pour la première fois de ta vie, alors que tu es habitué de jouer dans la cour de collèges. »

Ensuite, les buts torontois se sont enchaînés. Kerr a complété son tour du chapeau à la 43e pour faire 3-0.

Une minute plus tard, l’as de St-Lo au milieu de terrain, Ousama Boughanmi, a reçu un carton rouge pour avoir levé le pied dangereusement devant le visage d’un adversaire.

Au retour des vestiaires, Cassius Mailula est allé chercher le quatrième de la soirée pour les locaux à la 50e.

Puis, Derrick Etienne fils a marqué sur penalty pour faire 5-0 à la 56e.

Le défenseur montréalais Nathan Goulet a été victime d’un but contre son camp à la 62e.

À la 72e, Kerr est allé chercher son quatrième pour faire 7-0.

À 10 minutes du terme, Prince Owusu a permis au TFC de battre le record de buts du club, enfilant le 8e des siens et le 11e au total.

Il a été le seul vrai moment de réjouissance, mais il a certainement fait du bien : à la 89e, Aristilde a fait passer le ballon entre les jambes du gardien Luka Gavran, et les visiteurs ont célébré comme s’ils venaient de remporter le match. On ne leur en voudra pas, après s’être défendus à 10 contre 11 pour plus d’une mi-temps.

« Honnêtement, je suis très fier d’eux, a dit Razzaghi. Ils ont démontré beaucoup de cœur, de fierté et d’effort. On a eu 22 tirs, ce qui est plus que ce qu’ils ont eu [le TFC en a eu 13]. »

« Il y a d’énormes points positifs à retirer de cette rencontre, et autant de leçons également. Mais c’est pour ça qu’on est là. On espère que ça nous mènera à un autre niveau et nous permettra de revenir plus forts. »

Une précieuse première expérience

Le score final à sens unique ne fera tout de même pas oublier le beau parcours qui a mené la formation de la Ligue1 Québec à cet endroit.

Les Montréalais avaient obtenu leur billet pour ces quarts de finale en vertu d’une victoire aux tirs de barrage face aux Wanderers de Halifax, de la Première Ligue canadienne (PLC), dans la phase préliminaire, en Nouvelle-Écosse. Une victoire historique pour un club québécois de ce niveau face à une équipe de la PLC.

Ce qui a engendré une soirée magique à Claude-Robillard, avec près de 6500 billets vendus et une ambiance de feu – littéralement – dans les gradins.

« On a battu une équipe de PLC, a rappelé Razzaghi. On a été compétitifs contre une équipe MLS pour une demie au dernier match. On a marqué un but aujourd’hui. Maintenant, c’est de voir ce que l’avenir nous réserve. Pour notre première expérience, ça a valu beaucoup. En espérant que ça permette à des équipes de Ligue1 à travers le pays de voir ce qu’il est possible de faire. »