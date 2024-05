PHOTO GERRY ANGUS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Au moins, le CF Montréal peut se consoler : difficile de creuser une tombe plus profonde que celle-là.

Le Bleu-Blanc-noir a subi une humiliation en règle face à son grand rival du Toronto FC, samedi soir, s’inclinant 5-1 dans la Ville-Reine. Federico Bernardeschi a marqué trois des cinq filets de cette « manita » ontarienne.

Pour Montréal, cette dégelée dans le Classique canadien constitue une quatrième défaite consécutive. Elle devient ainsi le plus récent faux pas d’une séquence d’une seule victoire en 10 rencontres.

Bien sûr, les nombreux absents du camp montréalais y sont pour quelque chose. Pas moins de huit joueurs de son effectif sont sur la liste des blessés, dont les essentiels Matías Cóccaro, Josef Martínez et Raheem Edwards.

Mais si Laurent Courtois et Samuel Piette ont récemment fait état d’un « manque d’engagement » et de grinta chez les Montréalais, ce n’est pas à Toronto que la situation a été corrigée. Loin de là.

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Federico Bernardeschi (10) a marqué trois fois

La défense a été extrêmement poreuse sur le premier but du match, enfilé par Matty Longstaff à l’embouchure dès la 6e minute. Elle a été spectatrice – nous l’avons tous été, avouons-le – sur la très belle réussite de Bernardeschi en réception d’un bijou de passe signé Deybi Flores à la 12e.

Puis, elle s’est couverte de ridicule sur le filet du 3-0, concrétisé par Prince Owusu. Devant quatre défenseurs torontois effectuant un pressing haut jusque dans la surface montréalaise, le CFM a tenté de déployer un jeu court. Et il a complètement raté sa sortie. Un moment de panique plus tard, et le match était plié.

À la 19e minute.

Dans un derby.

Un TFC transformé

Et Montréal n’était pas même au bout de ses peines à ce moment.

Au retour des vestiaires, après les entrées de Dominic Iankov et Joaquín Sosa en remplacement de Bryce Duke et Fernando Álvarez, les visiteurs ont commencé à montrer plus d’énergie.

Mais le sort n’a pas voulu être conjuré. Piette n’a pu prendre un tir dans la surface après un coup franc à la 55e, embêté par le pied de Longstaff. Une chance en or ratée qui s’est ajoutée aux nombreux échecs de Jules-Anthony Vilsaint dans de pareilles situations samedi.

Au moment où Montréal a repris un minimum de confiance, Bernardeschi l’a fait se dégonfler. De loin à nouveau, son tir-passe lobé du pied gauche s’est frayé un chemin jusque dans le filet d’un Sirois qui n’a pas bien paru.

PHOTO CHRIS KATSAROV, LA PRESSE CANADIENNE Jonathan Sirois

Le joueur désigné italien a complété son tour du chapeau à peine deux minutes plus tard, s’assurant de bien compter ses buts sur ses doigts en guise de célébration.

C’est dire la transformation opérée par John Herdman au TFC depuis son arrivée. La formation torontoise et ses vedettes Bernardeschi et Lorenzo Insigne semblaient en perdition l’an dernier. Les voici tout sourire et en très bonne position au classement.

Montréal est en train de prendre le chemin inverse, malgré un début de saison prometteur. L’équipe menée par Laurent Courtois prend l’eau, avec 31 buts concédés en 13 rencontres, le pire total dans l’Est.

Sunusi Ibrahim a tenté de trouver une très légère source de réconfort en inscrivant son club à la marque à la 67e. Il a profité d’une belle percée de George Campbell pour s’amener seul devant le gardien et faire 5-1.

Mais c’était tellement peu, beaucoup trop tard. Le CF Montréal est dans les bas-fonds, et aura besoin de renforts, le plus rapidement possible, pour ne pas s’y noyer.