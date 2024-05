Craig Button a fait bondir le milieu du hockey mercredi lors de la publication de sa liste des espoirs en prévision du repêchage de la LNH. Des favoris comme Artyom Levshunov et Anton Silayev sont exclus du top 5, du top 10 même, et des intrus, Konsta Helenius, Tij Iginla, Zayne Parekh, s’immiscent parmi les quatre premiers…

L’analyste à TSN et directeur général des Flames de Calgary entre 2000 et 2003, après avoir occupé le poste de directeur du recrutement chez les Stars de Dallas de 1993 à 2000 sous Bob Gainey, n’a jamais craint de sortir des sentiers battus.

Sa courte expérience de trois ans à titre de DG des Flames n’a pas été concluante, et il a cessé de travailler pour un club de la LNH en 2004 après un an comme recruteur chez les Maple Leafs de Toronto, mais il s’est recyclé en formidable communicateur ces dernières décennies.

Button a un œil généralement clair. Il construit ses listes avec rigueur. Et aussi, surtout, il ne fait pas le perroquet, comme trop d’analystes, malheureusement. Voilà pourquoi ses listes sont toujours attendues avec fébrilité chaque année à quelques semaines du repêchage.

Top 15 de Craig Button 2024

Macklin Celebrini, centre Ivan Demidov, ailier Konsta Helenius, centre Tij Iginla, ailier Zayne Parekh, défenseur Zeev Buium, défenseur Artyom Levshunov, défenseur Sam Dickinson, défenseur Cole Eiserman, ailier Cayden Lindstrom, centre Carter Yakemchuk, défenseur Beckett Sennecke, ailier Terik Parascak, ailier Berkly Catton, centre Stian Solberg, défenseur

La liste de son confrère Bob McKenzie est attendue avec autant d’enthousiasme, mais elle est constituée de façon différente. McKenzie sonde six recruteurs de la LNH et compile leurs votes. Les résultats se rapprochent davantage du consensus observé dans le milieu, sans pour autant avoir un meilleur taux de succès au final.

Top 15 de Bob McKenzie 2024

* Entre parenthèses le rang du joueur donné par Button

(1) Macklin Celebrini, centre (2) Ivan Demidov, ailier (16) Anton Silayev, défenseur (7) Artyom Levshunov, défenseur (10) Cayden Lindstrom, centre (8) Sam Dickinson, défenseur (5) Zayne Parekh, défenseur (6) Zeev Buium, défenseur (3) Konsta Helenius, centre (4) Tij Iginla, ailier (14) Berkly Catton, centre (11) Carter Yakemchuk, défenseur (9) Cole Eiserman, ailier (12) Beckett Sennecke, ailier (27) Trevor Connelly, ailier

Il y a une tendance dans les choix de Button. Ses listes sont conformes dans l’ensemble et il a son lot de bons coups et d’erreurs, comme la moyenne des recruteurs de la LNH. Mais son audace constitue à la fois son meilleur atout et son pire ennemi : il frappe des coups de circuit ou se fait retirer sur trois prises.

2019

Button suit le consensus en plaçant Jack Hughes, Kaapo Kakko et Bowen Byram dans son top 3. Il ose placer Cole Caufield et Matthew Boldy dans son top 5 et en exclure Alex Turcotte, pourtant quatrième sur la liste de McKenzie et repêché au cinquième rang par Los Angeles. Il a frappé juste. Il avait par contre semé le défenseur Moritz Seider au 26e rang, celui-ci a été repêché sixième et constitue encore à ce jour l’un des meilleurs de sa cuvée. Les Coyotes auraient eu intérêt à l’écouter dans le cas de Victor Soderstrom, classé 25e par Button, repêché 9e par l’Arizona.

2020

Notre homme place Alexis Lafrenière, Tim Stützle et Quinton Byfield dans l’ordre au sein de son top 3 à l’aube du repêchage. Dans le mille ou presque. Le défenseur Jake Sanderson, cinquième choix au total par Ottawa, se situait au douzième rang sur sa liste, et au huitième rang sur celle de McKenzie. Connor Zary est un peu haut sur sa liste au 11e rang, devant Sanderson, et il sera finalement repêché au 24e rang par Calgary, mais rien pour déchirer sa chemise. Il a classé Lukas Reichel au deuxième tour, Chicago l’a repêché 14e, l’avenir est en train de donner raison à Button.

2021

Button ose en 2021. Owen Power est classé premier, comme le font la plupart des observateurs, mais le défenseur Brandt Clarke deuxième et l’ailier William Eklund quatrième. Le premier est repêché huit rangs plus tard et le second au septième rang. Mason MacTavish, le troisième choix au total par Anaheim, et déjà un brillant jeune centre dans la LNH, est dixième sur la liste de Button. Un certain Fedor Svechkov est sixième dans son classement, devant MacTavish, évidemment, il est repêché au 19e rang par Nashville. La sensation des Stars de Dallas Wyatt Johnston, des Spitfires de Windsor, vient au 63e rang sur sa liste, il est repêché au 23e rang. Il est classé 40e par McKenzie. C’est néanmoins le moment où la Ligue junior de l’Ontario avait fermé ses portes en raison de la pandémie.

2022

Button n’en démord pas, Shane Wright constitue son premier choix, devant Juraj Slafkovsky. « Personne ne m’a prouvé qu’il était meilleur ». Au dernier moment, McKenzie inverse ses choix après consultation auprès de ses sources et place Slafkovsky devant Wright. Button surprend ensuite avec le Finlandais Joakim Kemell au troisième rang, devant Logan Cooley, mais aussi Cutter Gauthier, semé septième. Kemell sera repêché au 17e rang par Nashville. Il vient de connaître une saison de 41 points en 67 matchs à Milwaukee dans la Ligue américaine. À suivre. Jimmy Snuggerud est huitième sur sa liste, il est repêché au 23e rang. Conor Geekie est 29e, il est choisi 11e, Frank Nazar se situe 25e rang dans son classement, il est repêché 14e par Chicago. Il a l’audace de placer le défenseur Lane Hutson au 31e rang, en fin de premier tour.

2023

L’année des grands écarts. Button ne jure que par le défenseur suédois Axel Sandin-Pellikka, à la suite d’une performance étincelante au Championnat mondial des moins de 18 ans. Sandin-Pellikka est classé cinquième, devant les choix consensuels Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Matvei Michkov, devant le centre Will Smith, repêché quatrième par San Jose. Sandin-Pellikka sera repêché 17e par Detroit. Ce défenseur droitier de petite taille vient d’être nommé le défenseur par excellence en Suède. Les défenseurs David Reinbacher, cinquième choix au total par le CH, est classé 24e par Button et Dmitry Simashev, repêché au sixième rang par les Coyotes, se retrouve au… 49e rang. La liste de McKenzie se rapproche davantage du consensus. Reinbacher est huitième, Sandin-Pellikka quatorzième et Simashev 19e. Qui rira le dernier ?

Ces espoirs à la Coupe Memorial

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Owen Beck

La Coupe Memorial commence vendredi et mettra aux prises le Spirit de Saginaw, les Knights de London, les Voltigeurs de Drummondville et les Warriors de Moose Jaw. Il y aura quelques espoirs intéressants à surveiller en prévision du repêchage. Entre autres le défenseur droitier Zayne Parekh, du Spirit, brillant offensivement, comme en témoignent ses 96 points en 66 matchs en saison régulière, mais faible défensivement. Un autre défenseur, gaucher celui-là, des Knights de London, est nettement plus complet, Sam Dickinson, sera probablement repêché dans le top 10. On y retrouve également son coéquipier, le centre Sam O’Reilly, probable choix de fin de premier tour.

Parmi les joueurs déjà repêchés, les partisans du Canadien pourront voir à l’œuvre Owen Beck, du Spirit, choix de deuxième tour du CH en 2022, 14 points en 17 matchs éliminatoires, Ethan Gauthier, fils de Denis, avec les Voltigeurs, et trois choix de premier tour chez Moose Jaw, Brayden Yager (Pittsburgh), Denton Mateychuk (Columbus) et Matthew Savoie (Buffalo).