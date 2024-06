(Buffalo) La musique fait ressortir le meilleur de nous. Les archives vidéo recèlent des extraits indécents que l’on préférerait voir enterrés à jamais, et on ne parle même pas ici de soirées de karaoké un brin trop arrosées.

Quelque part chez les Koivu, une de ces vidéos existe. « On me dit que je parlais un peu français et qu’il existe même une vidéo de moi qui chante l’Ô Canada en français ! Mes parents ont ça. Mais je ne le parle plus », a raconté Aatos Koivu à La Presse, la semaine dernière, au camp d’évaluation de la LNH.

Aatos est le fils de Saku Koivu, l’homme derrière le plus long capitanat de l’histoire du Canadien, ex æquo avec Jean Béliveau. Aatos est aussi un espoir du repêchage 2024, en tant qu’attaquant du TPS Turku, là où la carrière de son père a pris naissance. Dans la catégorie des « fils de », Tij Iginla attirera davantage l’attention puisqu’il est attendu dans les 10 premiers, mais à Montréal et à Anaheim, le nom de Koivu a évidemment une connotation spéciale.

Cela dit, Aatos Koivu garde de bien minces souvenirs du Québec. Né en juin 2006, il avait 3 ans quand son paternel a quitté le Tricolore pour se joindre aux Ducks. « Je me souviens du Centre Bell, comment l’oublier ? Et je me souviens de notre maison, et d’un petit parc près de la maison », énumère-t-il.

En fait, de Montréal, il se souvient surtout de la soirée hommage à l’ancien numéro 11, en décembre 2014, quelques mois après sa retraite. Le reste, il l’a vu en vidéo, notamment le retour au jeu de Koivu, le 9 avril 2002. Il s’agit encore, à ce jour, d’un des moments les plus émouvants des quelque 30 ans d’histoire du Centre Bell.

Voyez le retour de Saku Koivu, le 9 avril 2002

J’ai vu cette vidéo. C’est assez incroyable de voir les partisans l’applaudir à son retour. Mais je n’étais même pas né. Je suis juste content de voir ces gens l’applaudir, car c’est mon père, et je n’ai pas vraiment de souvenirs de lui qui joue. Aatos Koivu

C’est donc surtout d’Anaheim, là où Saku a évolué de 2009 à 2014, qu’il conserve des souvenirs. « Mon école, notre maison et l’aréna. J’ai plus de souvenirs qu’à Montréal. On est partis quand j’avais 10 ans. On est restés là six ou sept ans », souligne-t-il.

À 6 pi 1 po et 170 lb, Koivu se destine à ressembler davantage à son oncle Mikko (6 pi 3 po) qu’à son père (5 pi 10 po). Son père et son oncle ont été des choix de premier tour, mais tout indique qu’Aatos devra patienter au jour 2 avant de connaître son sort. Il n’a disputé que quatre matchs en Liiga finlandaise la saison dernière, et a offert une production modeste (un point en cinq matchs) au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Il a tout de même rencontré 26 équipes, dont le Canadien, auxquelles il s’est présenté comme un centre « bon dans les deux sens du jeu », comme son compatriote Sebastian Aho, dont il tente de s’inspirer.

Saku et Mikko Koivu étaient d’ailleurs eux aussi reconnus pour leur dévouement dans les trois zones. Mais Aatos assure avoir tracé son propre chemin.

« C’est venu de moi-même. Les deux essaient de ne pas trop s’impliquer dans mon hockey. J’aime mieux ça ainsi que si mon père ou mon oncle m’avaient dit quoi faire. Je préfère que ça vienne de moi. »

Il reste à voir où ça le mènera dans deux semaines à Vegas.