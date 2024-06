Depuis le début de la finale de la Coupe Stanley, Vincent Desharnais a pris part à un seul match. Mais cette réalité ne va pas venir miner son moral pour autant.

Car le défenseur grand format des Oilers d’Edmonton est habitué aux défis, et peut-être un peu aussi aux déceptions. Il le faut pour un joueur comme lui, lointain choix de septième tour au repêchage de 2016, qui a passé quelque trois années dans les ligues mineures avant de pouvoir enfin disputer une saison complète dans la LNH en 2023-2024.

Alors ce n’est pas maintenant qu’il va se mettre à se plaindre.

« Avant le début de la finale, on a eu des jours de congé, a raconté le joueur québécois en marge du premier match de la série en Floride. Un matin, mon frère m’a texté pour me dire, heille, je viens de réaliser ce qui se passe, mon petit frère s’en va en finale de la Coupe Stanley ! Des petits moments comme ça, pour moi, ça vaut de l’or. »

Vincent Desharnais le dira lui-même, assez souvent en plus : il savoure le moment. Bien sûr qu’il aimerait jouer plus souvent, mais il a appris, au fil du temps, à voir le verre à moitié plein.

Ainsi, quand on lui demande de nous expliquer comment il a pu en arriver là, à ce regard optimiste, il commence avec une question : « As-tu du temps ? »

Ensuite, il offre cette réponse.

« Je savoure le moment, parce que si on se concentre seulement sur le négatif, on ne peut plus rien apprécier. C’est sûr que c’est frustrant d’être laissé de côté, c’est frustrant au début, surtout, parce qu’on se met à se poser des questions. Mais au bout du compte, ce qui est important, c’est pas le passé, c’est le présent. Actuellement, mon équipe est en finale. Je serai prêt quand on aura besoin de moi. »

Jusqu’ici, les Oilers n’ont eu besoin de lui qu’à une seule reprise depuis le début de cet affrontement face aux Panthers de la Floride, soit lors du deuxième match de la série à Sunrise. Il y a quelques années, une telle situation l’aurait peut-être plongé dans une spirale de pessimisme.

Mais plus maintenant.

« Le moment qui a tout changé ça pour moi, c’est arrivé lors de ma première saison dans les rangs professionnels, a-t-il expliqué. J’ai fait une dépression. Mais ensuite, j’ai réalisé qu’il faut profiter de la vie, cesser de se mettre de la pression, parce que dans cette ligue, c’est compétitif, il y a des blessures, et on ne sait pas combien de temps ça va durer.

« J’ai réussi à passer au travers. Je suis allé chercher de l’aide d’une psy, et je suis allé chercher des outils, comme la méditation, la lecture, écrire dans un journal… Au début, la dépression, j’en ai parlé à personne, je me disais qu’un joueur de hockey peut pas parler de ça. Alors j’ai gardé ça à l’intérieur, et ç’a empiré… Mais quand j’ai fini par en parler, il y a comme un poids qui a disparu de mes épaules. Ce fut un tournant pour moi. »

Vincent Desharnais, évidemment, aimerait bien mieux être sur la glace à tous les matchs, peut-être disputer 22 minutes de jeu par soir, et sans doute aussi qu’il aimerait mieux que lui et ses coéquipiers des Oilers n’accusent pas un retard de 0-3 dans cette finale qui pourrait se conclure samedi soir à Edmonton, lors du match numéro quatre.

Mais peu importe. Le défenseur de 28 ans répète qu’il a appris à ne plus trop s’en faire.

« Dans ma situation, je suis quand même capable d’apprécier ce qui est en train d’arriver, a-t-il ajouté. Il y a quatre ou cinq ans, je pense que je n’aurais peut-être pas été capable d’y arriver. Ça fait partie de la réalité ; tu peux être frustré par une situation, mais il faut apprendre à laisser aller. Je me réveille le matin, et je me dis que je suis encore dans la meilleure ligue au monde… »