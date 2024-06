« Les Flyers voudront-ils imiter le modèle atypique de reconstruction des Panthers ? ». Le titre de cette chronique en provenance de Philadelphie, signée Sam Carchidi, fait sourire. Imiter les Panthers de la Floride ? Bonne chance…

Voici les étapes à suivre pour les organisations tentées de suivre la voie des Panthers, désormais à une petite victoire de remporter la Coupe Stanley, après avoir atteint la finale l’an dernier.

A. Il faut être médiocre pendant au moins deux ou trois ans. Ainsi, vous pourrez mettre la main sur votre premier centre, 6 pieds 3 pouces et 215 livres, en le repêchant au deuxième rang. Mais il faut aussi tomber sur une grande cuvée. Surtout quand le choix en question constitue le prix de consolation après Nathan MacKinnon. (1)

B. Votre deuxième centre était un quatrième choix au total. Mais vous ne l’avez pas repêché vous-même. Son organisation n’en voudra plus. Une seule saison de plus de 30 points à ses six premières années, jamais plus de 36 points. Vous aurez à payer un choix de fin de deuxième tour et un espoir de catégorie B pour l’obtenir (2)

C. Votre meilleur buteur marquera 57 buts. Il représentait un deuxième choix au total, comme votre premier centre. Vous l’obtiendrez dans un échange, comme votre deuxième centre. Vous donnerez un choix de fin de premier tour et un jeune gardien prometteur, mais néanmoins repêché au 212e rang, pour l’acquérir. (3)

D. Un marqueur émérite c’est bien, deux c’est mieux. Votre deuxième à ce chapitre aura marqué 34 buts en saison régulière, et 42 la saison précédente. Il vous en comptera dix en séries dans votre quête pour la Coupe, un sommet au sein de l’équipe. Les clubs de la LNH ne se bousculaient pourtant pas pour l’embaucher sur le marché des joueurs autonomes après une saison de 13 points en 52 matchs. Vous avez daigné lui donner 1 million par année pour deux ans. Quelle bonté de votre part ! (4)

E. Il faut être à l’affût du ballottage. Vos dépisteurs professionnels devront avoir un œil de lynx. Vous avez déniché votre défenseur numéro un en pareilles circonstances. Dire qu’il était encore dans la Ligue américaine à 24 ans. Il est même devenu supérieur au défenseur que vous avez repêché au premier rang total du repêchage, la même année que l’autre… mais 125 rangs avant lui ! (5)

F. Votre troisième défenseur a amassé 73 points la saison précédente. Seuls Erik Karlsson, Josh Morrissey, Quinn Hughes et Dougie Hamilton en ont obtenu plus cette année-là. C’était un peu plus modeste cet hiver, 33 points en 66 matchs, 41 points au prorata d’une saison complète, mais il vous coûtera seulement un choix de troisième tour, alors qu’il tourne en rond à 27 ans au sein d’une organisation moribonde. (6)

G. Votre prochain entraîneur aura une réputation de perdant. Mais même si en 22 ans de carrière il a raté les séries éliminatoires 14 fois, et remporté seulement huit tours, vous n’hésitez pas à l’embaucher. Qui sait, peut-être atteindra-t-il la finale à ses deux premières années avec vous, à 57 ans ? (7)

H. L’ancienne administration vous a laissé un gardien médiocre payé plus de 10 millions par année. Vous n’arrivez pas à l’échanger malgré toute votre bonne volonté. Vous revampez votre département des gardiens en sortant un entraîneur légendaire de sa retraite pour relancer ce gardien jadis brillant. (8)

I. Vous détenez le meilleur compteur de la LNH derrière Connor McDavid. Et il a seulement 27 ans. Vous avez aussi un défenseur droitier de 26 ans de 6 pieds, 206 livres, 44 points en saison régulière, au sein de la première paire. Vous échangez les deux pour un jeune attaquant de puissance et en plus vous cédez un choix de premier tour dans la transaction. Ce nouveau joueur vous donnera 109 points à sa première saison et 88 à sa seconde, 90 points de plus sur deux ans que le second marqueur que vous avez échangé pour lui, pour un million de moins sur la masse salariale. (9)

Bonne chance à tous les candidats !

(1) Aleksander Barkov a été repêché au deuxième rang derrière Nathan MacKinnon en 2013, et devant Jonathan Drouin et Seth Jones. Il faut néanmoins ne pas s’attendre à des résultats la première année. Il a obtenu 24 points en 54 matchs à sa première saison et 36 en 71 matchs à sa seconde.

(2) Sam Bennett a été obtenu des Flames de Calgary le 12 avril 2021 pour le 61e choix au total et Emil Heineman. Il avait obtenu 12 points, dont quatre buts, en 38 matchs au moment de l’échange. Le voilà à 13 points en 15 matchs éliminatoires ce printemps, après une saison de 41 points en 69 matchs.

(3) Sam Reinhart a été acquis des Sabres de Buffalo le 24 juin 2021 pour un choix de premier tour en 2021 et le gardien Devon Levi.

(4) Carter Verhaeghe a atteint la LNH à 24 ans, après avoir été repêché au troisième tour par Toronto en 2013. Il a même eu à disputer des matchs dans l’ECHL. Les Panthers ont vu juste.

(5) Gustav Forsling avait très peu de chance de percer la formation défensive des Hurricanes en 2020-2021, d’autant plus qu’il venait de passer l’année précédente dans la Ligue américaine, sans le moindre rappel dans la LNH. Il a été renvoyé dans les mineures pendant le camp d’entraînement et les Panthers ont sauté sur l’occasion pour le réclamer au ballottage. Le conseiller du DG Bill Zito, Rick Dudley, le connaissait bien de ses années en Caroline.

(6) Brandon Montour a été acquis des Sabres pour un choix de troisième tour en avril 2021. Il tournait en rond au sein d’une équipe moribonde.

(7) Paul Maurice a dirigé les Whalers de Hartford, les Hurricanes de la Caroline, les Maple Leafs de Toronto, les Hurricanes à nouveau, puis les Jets de Winnipeg. Avant d’aboutir chez les Jets, un club de qualité, il avait raté les séries neuf fois en treize ans.

(8) Sergei Bobrovsky avait une fiche de 23-19-6, une moyenne de 3,23 et un taux d’arrêts de .900 à sa première saison en Floride, en 2019-2020. Il a montré une fiche de 36-17-4, une moyenne de 2,37 et un taux d’arrêts de .915 cette saison et se veut un candidat de choix pour le trophée remis au joueur par excellence en séries… à 35 ans.

(9) Matthew Tkachuk a été acquis des Flames pour Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar et un choix de premier tour en 2025 (appartenant désormais au CH) en juillet 2022.

La panne des stars

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Mattias Ekholm

Mattias Ekholm : 1 but

Warren Foegele : 1 but

Philip Broberg : 1 but

Ryan McLeod : 1 but

Connor McDavid : zéro

Leon Draisaitl : zéro

Ryan Nugent-Hopkins : zéro

Evan Bouchard : zéro

Zach Hyman : zéro

Vos cinq premiers compteurs en saison régulière et en séries n’ont toujours pas marqué en trois matchs lors de la finale. Vos quatre buts proviennent de défenseurs et de joueurs de quatrième trio. Sans surprise, les Oilers sont au bord du gouffre. Chapeau aux Panthers pour leur excellence en défensive.