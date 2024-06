Les Sénateurs repêcheront aux 25 e et 11 e rangs avec les choix obtenus des Red Wings pour Alex DeBrincat. Ils avaient cédé les 7 e et 39 e choix aux Blackhawks en 2022 pour l’obtenir. Chicago profitera encore d’un choix, le 71 e , pour conclure cette transaction.

La nouvelle direction des Sénateurs d’Ottawa écouterait les offres pour leur septième choix au total, affirme le confrère Bruce Garrioch, de Sun Media.

Cette nouvelle peut surprendre à certains égards, compte tenu du fiasco de la dernière fois. Pierre Dorion, congédié de son poste de directeur général en novembre 2023, avait cédé le septième choix au total de 2022, le 39e, au début du second tour, et un choix de troisième tour en 2024 pour obtenir Alex DeBrincat dans sa volonté d’accélérer le processus de reconstruction.

L’idée de payer un tel prix pour un marqueur de 41 buts la saison précédente âgé de seulement 24 ans n’est évidemment pas vilaine en soi. Mais il y avait un risque rattaché à cette acquisition.

Il restait en effet une seule année de contrat à DeBrincat. Ses droits allaient encore appartenir aux Sénateurs en juillet 2023, mais en refusant de signer une prolongation de contrat à long terme avec l’équipe cet été-là, Ottawa allait le perdre sur le marché des joueurs autonomes sans compensation un an plus tard.

DeBrincat a connu une bonne saison offensive, 66 points, dont 27 buts, en 82 matchs, et permis aux Sénateurs d’obtenir un taux de succès de 23,5 % en supériorité numérique, pour le huitième rang dans la LNH, une hausse de cinq points et de douze places par rapport à la saison précédente, mais on ne l’a pas convaincu de signer un contrat de longue durée.

Dorion s’est donc résolu à l’échanger aux Red Wings de Detroit, dont l’amphithéâtre est situé à 26 minutes de la ville où il a grandi. Ottawa l’a cédé à rabais, pour un choix de (fin) de premier tour en 2024 et de quatrième tour.

La réalité commence déjà à frapper, au moment où la nouvelle administration est prête à répéter l’expérience : les Sénateurs repêcheront au 25e rang avec le choix reçu des Red Wings, celui des Bruins de Boston acquis de Detroit pour le joueur de location Tyler Bertuzzi il y a deux ans.

Les Blackhawks ont repêché le défenseur Kevin Korchinski au septième rang en 2022. Plusieurs joueurs de qualité étaient encore disponibles, dont un autre défenseur gaucher, Pavel Mintyukov, déjà un pilier à Anaheim à seulement 20 ans.

Chicago a opté pour Paul Ludwinski au 39e rang, un centre qu’on a promu à la Ligue américaine après son stage junior ce printemps, devant Matthew Poitras, Tristan Luneau et Lane Hutson, entre autres.

La différence entre un septième choix au total et un 25e est énorme. À compter du 25e rang, les chances de mettre la main sur un éventuel joueur de la LNH sont de l’ordre d’environ 20 %. Imaginez une star. Il n’y a pas une si grande différence cependant entre le 25e choix au total et ce 39e perdu, un choix dont on parle pourtant à peine.

Le directeur général Steve Staios évitera sans doute de répéter la même erreur. S’il cède son septième choix, il s’assurera sans doute d’obtenir un ou des joueurs dans la mi-vingtaine ou moins, comme DeBrincat, mais aussi, surtout, sous contrat à long terme.

Mais les Sénateurs doivent croire fermement en la qualité de leur noyau pour renoncer à un autre haut choix au repêchage.

Leur choix de premier tour en 2021, 10e au total, Tyler Boucher, peine à produire dans la Ligue américaine. Il a déjà 21 ans. Il n’était déjà pas en mesure de produire à un rythme d’un point par match dans les rangs juniors à 20 ans. À moins d’un revirement de situation étonnant, on peut faire une croix sur ce jeune joueur affecté non seulement par un manque d’habiletés naturelles, mais par de sérieuses blessures.

Les Sénateurs n’ont pas repêché avant la fin du deuxième tour en 2022, au 64e rang. Ils n’ont pas eu de choix avant le 108e rang, au quatrième tour, en 2023, puisqu’on a cédé ses choix pour obtenir le défenseur Jakob Chychrun, à nouveau sur le marché des transactions, dit-on. Ils devront aussi renoncer à leur choix de premier tour en 2025 ou 2026 pour leur mauvaise gestion du dossier Dadonov.

Le Canadien a eu le temps de repêcher Juraj Slafkovsky, Filip Mesar, Owen Beck, Lane Hutson, David Reinbacher, Jacob Fowler et Florian Xhekaj avant que les Sénateurs ne fassent leurs choix depuis deux ans.

Ils devront compter sur Tim Stützle, Brady Tkachuk, Drake Batherson, Josh Norris (s’il recouvre la santé), Shane Pinto, Thomas Chabot, Jake Sanderson et peut-être un défenseur de premier plan obtenu avec le septième choix pour les mener au sommet, car il n’y aura pas d’autre relève à moyen terme.

Ottawa est à la croisée des chemins, il faut se le dire.

Patrik Laine sur le marché

PHOTO JOHN WOODS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Patrik Laine

Les Blue Jackets de Columbus sont disposés à trouver une nouvelle niche à Patrik Laine sans nécessairement s’attendre à recevoir une grande offre pour ses services, écrit le collègue Pierre Lebrun aujourd’hui. On comprend les clubs adverses de ne pas se précipiter sur Laine, jadis un marqueur de 40 buts et plus en début de carrière.

Laine, 26 ans, deuxième choix au total en 2016, a raté la deuxième moitié de saison en raison de problèmes de santé mentale. Il avait obtenu seulement 9 points en 18 matchs, après avoir flirté avec le point par match lors des deux années précédentes. Il lui reste encore deux ans de contrat à un salaire annuel de 8,7 millions. Il pourrait s’agir d’un risque intéressant pour un club avec une marge de manœuvre suffisante au sein de son plafond.