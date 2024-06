PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline ont consenti un contrat de trois ans d’une valeur de 9 millions US au défenseur Jalen Chatfield.

Associated Press

L’équipe a annoncé l’entente vendredi, alors que le directeur général par intérim, Eric Tulsky, a souligné la vitesse et l’éthique de travail de Charfield ont fait de lui une « partie intégrante » de la brigade défensive.

Âgé de 28 ans, Chatfield a établi des sommets en carrière avec huit buts et 14 mentions d’aide lors de la dernière saison. Il a rejoint Dmitry Orlov pour former une troisième paire de défenseurs très fiable et il était sur le point de devenir joueur autonome sans compensation.

En mai, les Hurricanes se sont entendus avec leur entraîneur-chef Rod Brind’Amour, qui a mené l’équipe en séries lors de ses six saisons derrière le banc.

Tulsky aura des décisions clés à prendre concernant les futurs joueurs autonomes sans compensation de l’équipe, soit l’attaquant Jake Guentzel ainsi que les défenseurs Brady Skjei et Brett Pesce. Les attaquants Seth Jarvis et Martin Necas deviendront quant à eux joueurs autonomes avec compensation.

Les Hurricanes se sont inclinés au deuxième tour des séries de l’Association Est contre les Rangers de New York, les gagnants du trophée des Présidents.