(Edmonton) Aleksander Barkov a reçu le feu vert pour participer au match no 3 de la série finale de la Coupe Stanley.

La Presse Canadienne

Le capitaine des Panthers de la Floride représentant un cas incertain jeudi matin, après avoir encaissé un coup d’avant-bras à la mâchoire de l’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl en milieu de troisième période du match de lundi soir, qui s’est soldé par une victoire de 4-1 des Floridiens.

L’entraîneur-chef des Panthers Paul Maurice a ajouté que l’attaquant Vladimir Tarasenko (blessure indéterminée) sera en uniforme également.

PHOTO JIM RASSOL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Vladimir Tarasenko

Barkov, le lauréat du trophée Selke remis à l’attaquant défensif par excellence de la LNH cette saison, s’est entraîné mercredi avant que l’équipe prenne l’avion en direction de la capitale de l’Alberta.

Pour leur part, les Oilers ont préservé le mystère entourant leur effectif à l’approche d’un match crucial au Rogers Place, alors que les Panthers mènent 2-0. On ignore toujours le statut du défenseur Darnell Nurse (possible blessure à une hanche) et de l’attaquant Evander Kane (hernie sportive). Le vétéran Corey Perry devrait aussi jouer, après avoir été rayé de la formation partante lors du match no 2 en Floride.