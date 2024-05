Rondelle libre L’avenir demeure prometteur à Boston

Les Bruins n’ont pas manqué de nous épater ces dernières années. Malgré les départs de leurs vedettes Zdeno Chara, Tuukka Rask, Patrice Bergeron, David Krejci et Torey Krug, ils ont su se régénérer et viennent de connaître des saisons de 135 et 109 points en saison régulière.