Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

Balado

Sortie de zone – épisode 60

Déjà le 60e épisode de la populaire balado Sortie de zone. En raison du jour férié de lundi, notez que l’épisode sera offert sur toutes les plates-formes de diffusion le mardi 21 mai vers l’heure du souper. Une écoute parfaite et discrète pendant l’entraînement de soccer de vos enfants. Richard Labbé et Simon-Olivier Lorange de La Presse rejoindront Stéphane Waite et Jérémie Rainville du 98,5 pour discuter des dernières actualités de la LNH, dont évidemment les finales d’association qui se mettront en branle.

Pour écouter : Spotify, Apple Podcasts, Google Balados, les sites web de La Presse et du 98,5

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le CS St-Laurent à l’entraînement

Soccer

Le rêve du CS St-Laurent

Le CS St-Laurent est ce petit club qui rêve grand. Ces champions de la Ligue 1 Québec ont écrit l’histoire en devenant le premier club semi-pro du Québec – donc des joueurs qui ont un autre métier dans la vraie vie – à vaincre un club pro, les Wanderers de Halifax, au premier tour du Championnat canadien de soccer. Le CS St-Lo s’est aussi démarqué dans une honorable défaite de 3-0 contre le Toronto FC de la MLS, dans une ambiance de carnaval devant plus de 6000 spectateurs au Complexe Claude-Robillard. Le match retour en terres torontoises mardi ne sera pas de tout repos, mais pourquoi ne pas offrir encore un peu d’amour aux sous-estimés d’ici ?

Pour regarder : OneSoccer, mardi 19 h

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Christian Mbilli

Boxe

Grosse soirée à Shawinigan

Eye of the Tiger a déployé ses muscles pour organiser un gala costaud, samedi prochain, au Centre Gervais Auto de Shawinigan. Une carte de neuf combats, avec pour attraction principale le puissant et dynamique Christian Mbilli (26-0-0), aspirant mondial, contre le Britannique Mark Heffron (30-3-1). Aussi du gala : Albert Ramirez contre Adam Deines, Arslanbek Makhmudov, Alexandre Gaumont, Wilkens Mathieu. Il reste également de bons billets pour ceux qui aspirent à une virée en Mauricie.

Pour regarder : Punching Grace, ESPN+ou RMC, dès 19 h

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Une autre grosse semaine attend le CF Montréal. Sur la photo : Samuel Piette

Soccer

Pas de pause, pour le CF Montréal

Grosse semaine, après une grosse semaine qui suivait une grosse semaine pour le CF Montréal. Maintenant que le dossier Choinière refroidit, qu’Olivier Renard a rencontré les médias pour son bilan, et que Lionel Messi est venu puis reparti, le calendrier continue. Ça commence mercredi à 19 h 30 avec le match retour contre le Forge FC de Hamilton en Championnat canadien. Le CFM a beaucoup à jouer à la maison après un surprenant nul de 1-1 lors du match aller. Puis samedi, retour en MLS contre le Nashville SC au stade Saputo.

Pour regarder : Mercredi – OneSoccer dès 19 h 30

Samedi – Apple TV MLS Season Pass dès 19 h 30