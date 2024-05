Vos questions :

Comment comptabilise-t-on les mises en échec ?

Quels sont les critères qui permettent de valider une mise en échec sur le plan statistique ? Au cours d’un match teinté par la robustesse, il est toujours surprenant de constater qu’un défenseur se voit attribuer deux mises en échec alors qu’il a passé la soirée le long des bandes.

Richard Delisle

Réponse de Guillaume Lefrançois

La LNH retient principalement deux critères : un contact « avec force » et qui interrompt la progression du joueur vers l’avant. Ainsi, une simple lutte corps à corps permettant au joueur en échec avant de récupérer la rondelle ne sera pas considérée comme une mise en échec s’il n’y a pas de contact solide. À l’inverse, si un plaquage est effectué avec force, mais de façon illégale parce que sur le tard, et que l’auteur du coup est pénalisé, il ne doit pas être crédité d’une mise en échec.

La grosseur des jambières des gardiens

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le gardien Frederik Andersen (31), des Hurricanes de la Caroline, face à Alexis Lafrenière (13), des Rangers de New York, lors du match no 4 de la série de deuxième tour entre les deux équipes

Y a-t-il des dimensions maximales à respecter pour les jambières des gardiens dans la LNH ?

Sylvie Imbeault

Réponse de Guillaume Lefrançois

Le règlement 11.2 indique que les jambières doivent être « anatomiquement proportionnelles » à la taille du gardien. La LNH prend donc la longueur entre le plancher et le genou, et y ajoute 45 % de la distance entre le genou et le pelvis. Quatre pouces additionnels sont ajoutés pour couvrir la hauteur du patin. La somme de ces trois éléments donne la longueur maximale d’une jambière.

Des arrêts pour les défenseurs ?

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Hampus Lindholm (27), des Bruins de Boston, tente de marquer dans un filet désert contre les Hurricanes de la Caroline.

J’aimerais faire du pouce sur la question concernant le but dans un filet désert et l’impact sur les statistiques du gardien. Si, encore dans une situation de filet désert, un défenseur fait « l’arrêt » devant son but, le tir sera-t-il comptabilisé comme un tir au but ou comme un tir bloqué ?

François Paquin

Réponse de Guillaume Lefrançois

Ce sera calculé comme un tir bloqué par le patineur, et ça ne comptera donc pas comme un tir pour l’équipe qui attaque. De façon purement théorique, un tir bloqué en défense signifie que la rondelle ne s’est pas rendue au filet, qu’elle ait été bloquée à 50 pieds ou à 50 pouces du filet.

Le record pour une pénalité à retardement

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Marc Joannette, maintenant à la retraite, a arbitré plus de 1500 matchs dans la LNH.

Y a-t-il un temps limite pour les pénalités à retardement dans la LNH ? S’il n’y en a pas, quel est le record de la plus longue pénalité à retardement ?

Clément Bastien

Réponse de Guillaume Lefrançois

Il n’y a pas de durée limite. Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il y ait un arrêt de jeu, un but ou carrément jusqu’à la fin de la période. Il n’existe aucune compilation de statistique sur le sujet. Votre question m’a toutefois mené vers cette séquence d’un match du 24 février 2021, lors duquel les Blues de St. Louis ont attaqué pendant 3 min 17 s avec six patineurs. À deux reprises, la rondelle sort même du territoire des Kings, mais est récupérée par les Blues. St. Louis tente cinq tirs pendant la séquence, récupérant le retour les quatre premières fois. On ignore toutefois s’il s’agit d’un record.

Regadez la séquence du match du 24 février 2021

De l’argent comptant dans un échange au hockey ?

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE En 1992, les Flyers ont acquis Eric Lindros des Nordiques contre six joueurs, deux choix de premier tour et 15 millions de dollars... ce qui n’est plus permis.

Lorsqu’une transaction est conclue entre deux équipes de la LNH, est-il encore possible, en plus des joueurs et des choix au repêchage, d’inclure une somme d’argent ?

Michel Trottier

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Non, puisque cette pratique n’est plus permise depuis 2005. Auparavant, on voyait régulièrement des sommes changer de mains, surtout des clubs les plus riches vers les plus pauvres. Par exemple, lorsque les Flyers de Philadelphie ont acquis Eric Lindros en juin 1992, non seulement ont-ils envoyé six joueurs et deux choix de premier tour aux Nordiques de Québec, mais ils ont aussi inclus un chèque de 15 millions de dollars au panier cadeau. Dans la convention collective négociée en 2005, qui a marqué la création du plafond salarial dans la ligue, on a aboli cette pratique. On empêchait en plus les équipes de retenir une portion de salaire dans des échanges, ce qui est désormais permis depuis 2013. Certains clubs peuvent aussi user d’inventivité pour s’aider sur le plan financier, par exemple en échangeant un joueur juste avant ou juste après qu’il eut encaissé un boni de signature.