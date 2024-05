Après seulement sept minutes de jeu lundi soir, on semblait parti pour une soirée McDavid. La vedette des Oilers d’Edmonton avait déjà deux points au compteur, dont un but, et les Stars de Dallas semblaient dépassés par la vitesse de leurs adversaires.

Mais on ne bat pas un club aussi aguerri en l’étourdissant le temps d’une période. Les Stars ont entamé le deuxième engagement avec un échec avant plus soutenu, et un plus grand appétit pour les récupérations de rondelle dans l’ensemble.

Le meilleur compteur des Stars en saison, Jason Robertson, à des millénaires de McDavid en matière de vitesse, mais un renard à l’orée du filet adverse, n’avait pas compté depuis 10 matchs. Il entendait les murmures et, malgré l’appui de son entraîneur avant la rencontre, semblait porter le poids du monde sur ses épaules.

Son premier but, en début de deuxième période, pour permettre à Dallas de réduire l’écart à 1-2, a semblé le soulager de cette énorme pression. Il en a ajouté deux autres, dont le but gagnant avec un peu plus de huit minutes à jouer en troisième période, pour permettre aux Stars de l’emporter 5-3 et de prendre les devants deux matchs à un dans cette finale de l’Association de l’Ouest.

Robertson n’a pas marqué des buts de plombier. Le premier a été compté grâce à un puissant tir de l’enclave. Le deuxième après une récupération de rondelle devant le filet et un joli tir du revers dans le haut du filet, un art qui se perd de nos jours. Cet ailier de 24 ans, choix de deuxième tour en 2017, a complété son tour du chapeau – le but gagnant – en faisant mordre le gardien Stuart Skinner à une feinte habile. Skinner, croyant qu’il allait contourner le filet, s’est tourné vers sa gauche pour entamer une glissade, avant de voir Robertson lui loger la rondelle dans les numéros arrière…

Roope Hintz pour les Stars et Adam Henrique pour les Oilers disputaient leur premier match de la série après avoir soigné des blessures. Hintz était attendu avec fébrilité au sein du premier trio, avec Robertson et Tyler Seguin.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Stuart Skinner (74), Matt Duchene (95) et Mattias Ekholm (14)

Après cette première période catastrophique pour Dallas, Hintz a réussi coup sur coup deux jeux importants pour permettre à Robertson de marquer son premier but. Il a d’abord réussi à maintenir in extremis une rondelle en zone adverse, puis, quelques secondes plus tard, l’a récupérée le long de la bande pour la remettre à Robertson, prêt à tirer sur réception.

Robertson a marqué ses deux premiers buts en moins de trois minutes. Les deux fois sous le nez de Connor McDavid, qui ne manquait pourtant pas de bonnes intentions, mais à la rescousse d’une défense tellement désorganisée qu’il en a été lui-même désorganisé…

Henrique n’a pas la même utilité à Edmonton. Mais cet attaquant obtenu des Ducks d’Anaheim à la date limite des transactions avec Sam Carrick pour un choix de premier tour a fait dévier une rondelle derrière le gardien Jake Oettinger avec moins d’une minute à jouer au deuxième engagement, après avoir vu son club encaisser trois buts consécutifs. Un troisième but des Oilers marqué de l’orée du filet adverse, cette fois du côté gauche du gardien, après ceux de Zach Hyman et de McDavid près du poteau gauche.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Alex Petrovic (28), Connor McDavid (97) et Jake Oettinger (29)

Les Oilers s’étaient plaints de l’arbitrage entre le deuxième et le troisième match. Ils trouvaient injuste le fait d’avoir obtenu seulement trois supériorités, contre sept pour leurs adversaires, lors des deux premières rencontres de la série.

Edmonton en a obtenu deux lundi, contre une seule pour Dallas. Mais ils n’ont pas réussi à en profiter. Ils ont marqué une seule fois à leurs 12 dernières tentatives, après avoir affiché un taux de succès de 47 % lors de leurs huit premiers matchs éliminatoires. Il faudra régler ce problème.