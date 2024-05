Matt Duchene (95) n’en revient pas après que l’arbitre a refusé un but en prolongation aux Stars de Dallas lors du sixième match des séries éliminatoires contre l’Avalanche du Colorado, le 17 mai dernier.

Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Soumettez vos questions

Exploiter la règle des hors-jeu

Voici une mise en situation, elle concerne un hors-jeu en entrée de zone. L’équipe A entre en zone offensive en créant un hors-jeu qui n’est pas appelé par l’arbitre. Le jeu se poursuit en zone de l’équipe B. Puis l’équipe B contre-attaque et marque un but. L’entraîneur de l’équipe A peut-il demander une reprise vidéo pour contester sa propre entrée de zone, pour que le but de l’équipe B soit refusé ?

Jean-Yves Quimper

Réponse de Guillaume Lefrançois

Bonjour, monsieur Quimper. Votre astuce est ingénieuse, mais pas permise. Le règlement 38.2 au sujet des demandes de contestation précise que le hors-jeu doit avoir été commis « par l’équipe qui attaque ». Si le règlement est écrit ainsi, c’est sans doute parce que quelqu’un d’aussi malin que vous y a pensé !

L’histoire de la casquette

PHOTO MIKE CARLSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Selon l’historien Peter Morris, les baseballeurs portent la casquette à peu près depuis 1851.

La casquette de baseball existait-elle avant son utilisation sportive ?

Michel Beauséjour

Réponse d’Alexandre Pratt

Sous d’autres formats, oui. Il y a 2000 ans, par exemple, les soldats celtes portaient un casque en bronze qui ressemble beaucoup à la casquette d’aujourd’hui. Selon l’historien Peter Morris, les baseballeurs portent la casquette plus ou moins depuis 1851. Les joueurs de cricket l’avaient déjà adoptée dans les années précédentes.

Qui sont tous ces gens au basket ?

PHOTO DAVID BUTLER II, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aaron Nesmith (23) des Pacers de l’Indiana réagit avec le personnel sur les lignes de côté après une faute, mardi dernier

Pourquoi y a-t-il autant de membres du personnel derrière le banc d’une équipe de basketball en NBA, et quels sont leurs rôles ?

Marc-André Labbé

Réponse d’Alexandre Pratt

Techniquement, les seules personnes autorisées sur le banc sont l’entraîneur-chef, trois adjoints, un soigneur et, bien sûr, les joueurs. Derrière eux, on retrouve généralement d’autres membres du personnel sportif, comme des instructeurs supplémentaires qui compilent des statistiques en direct, ainsi que des gardes de sécurité. Le nombre d’entraîneurs adjoints varie d’une équipe à l’autre. Les Spurs de San Antonio n’en comptent que 4, alors que les Hawks d’Atlanta, eux, en ont 11.

Calculer le classement au tennis

PHOTO MARTIAL TREZZINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Serbe Novak Djokovic, vendredi à Genève

Comment sont calculés les points pour le classement mondial de l’ATP ? Varient-ils selon le classement de l’adversaire ?

Daniel Descoteaux

Réponse d’Alexandre Pratt

Le système est étonnamment simple. Les points sont attribués selon la qualité de l’évènement. Dans un tournoi du Grand Chelem, par exemple, le champion accumulera 2000 points. Dans un Masters 1000, comme le tournoi de Montréal, le gagnant obtiendra 1000 points. Pour un Challenger, ce sera une centaine de points. Chaque victoire, même celles acquises lors des qualifications, donne des points. À moins d’une blessure importante, ces points restent en banque pendant 52 semaines.

Comment devenir « un ancien » ?

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les Anciens du Canadien Stéphan Lebeau, Yvan Cournoyer et Réjean Houle, en janvier dernier

On parle souvent du salon des Anciens au Centre Bell qui est géré par Réjean Houle. Quels sont les critères pour être considéré comme un Ancien ? Combien de matchs faut-il avoir joués avec le Canadien pour y accéder ?

Réal Goulet

Réponse de Guillaume Lefrançois

Bonjour, monsieur Goulet. Réjean Houle lui-même nous confirme que le barème officiel est 48 matchs. De 1931 à 1942, les saisons duraient 48 matchs, donc c’est de là que vient le barème. Cela dit, si un joueur ayant disputé 25 matchs avec le CH vient faire son tour au Centre Bell, « on va quand même l’accueillir ! », assure Houle. Outre l’accès au salon, le statut d’Ancien permet d’avoir accès aux médecins du Tricolore, au besoin. Les joueurs peuvent aussi, bien évidemment, participer aux différents matchs caritatifs des Anciens Canadiens.