On devine déjà la réaction de plusieurs partisans du Canadien si jamais l’organisation osait repêcher un défenseur gaucher au cinquième rang. Pour eux, il s’agissait d’un gaspillage puisque Montréal regorge déjà de défenseurs à gauche : Mike Matheson, Kaiden Guhle, Lane Hutson, Arber Xhekaj, Jordan Harris, Jayden Struble, Adam Engström…

Or, comme le rappelait avec justesse le collègue Guillaume Lefrançois ce week-end, le contrat de Matheson expire dans deux ans, Guhle doit éviter les blessures et les autres n’ont pas encore prouvé qu’ils appartiennent indiscutablement à un top 4.

Tant mieux si au cinquième rang, le CH peut mettre la main sur un attaquant costaud et talentueux, le profil recherché par Kent Hughes, mais faut-il pour autant repêcher un attaquant à tout prix si le joueur convoité n’est pas disponible ?

Voici trois exemples de cuvées où le Canadien a repêché en fonction de ses besoins plus immédiats, et s’est planté, et trois exemples où il a fait fi des effectifs déjà en place et a pu s’en féliciter par la suite.

A fait fi de ses besoins

José Théodore est au sommet de son art en 2005. Il a 28 ans et dans la saison avant le lockout de 2004-2005 a montré une fiche de 33-28-5, une moyenne de 2,27 et un taux d’arrêts de ,919. Théodore a remporté les trophées Hart (joueur le plus utile à son équipe) et Vézina (gardien par excellence) deux ans plus tôt. Il demeure la star incontestée de l’équipe. Quelle ne fut pas la fureur des fans, et des commentateurs, lorsque Montréal a gaspillé son cinquième choix au total avec un autre gardien, un certain Carey Price.

Le Canadien, à l’époque, ne marquait pas beaucoup de buts. Le favori ce week-end-là n’était pas Anze Kopitar, plutôt méconnu en Amérique au moment du repêchage, mais Gilbert Brule, un attaquant teigneux, 87 points, dont 39 buts, en 70 matchs dans la Ligue junior de l’Ouest. Les Blue Jackets de Columbus ont d’ailleurs poussé des cris de joie lorsque Montréal a annoncé son choix. Ils se sont jetés sur Brule au sixième rang.

À peine six mois après ce repêchage, Théodore était échangé à l’Avalanche du Colorado pour David Aebischer. Gilbert Brule, lancé vite dans la gueule du loup, soignait une fracture au sternum. Sa carrière a été de courte durée, contrairement à celle de Price.

A répondu à ses besoins

Les discussions sont animées à la table du Canadien, lors du repêchage de 2006. Montréal est sur le point de faire son choix, au 16e rang. André Savard, relégué au rôle de bras droit de Bob Gainey après avoir occupé le poste de DG au préalable, insiste pour que l’équipe repêche Claude Giroux. Mais une autre frange de recruteurs, menée par Vaughn Karpan, aujourd’hui avec les Golden Knights de Vegas, tient mordicus au grand défenseur droitier David Fischer.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE David Fisher

Impossible de trouver un consensus. Bob Gainey a finalement tranché. Comme le Canadien regorgeait déjà d’attaquants de petite taille comme Giroux, les Koivu, Plekanec, Ribeiro et Higgins, on a opté pour le grand défenseur droitier, une denrée plus rare au sein de l’organisation. À part Mike Komisarek et Ryan O’Byrne, des défenseurs à caractère plus défensif, il n’y avait pas beaucoup de relève en défense du côté droit.

Fischer n’a jamais atteint la LNH. Il a disputé à peine deux matchs dans la Ligue américaine, après deux saisons dans la ECHL. Repêché au 22e rang, Giroux est toujours dans la Ligue nationale presque vingt ans plus tard. Il a disputé 1182 matchs, amassé 1066 points.

A fait fi de ses besoins

Le Canadien est bien nanti en défenseurs gauchers en 2007. Sheldon Souray, 30 ans, vient de connaître une saison de 64 points, mais qui menace de profiter de son autonomie complète. Andrei Markov, 27 ans, est en voie de s’établir comme numéro un. Il y a aussi l’étonnant Mark Streit, 28 ans, avec le CH depuis deux ans, l’increvable Francis Bouillon et, éventuellement Alexei Emelin, sur le point de traverser l’Atlantique. Montréal ose quand même repêcher un défenseur gaucher d’une école secondaire américaine au 12e rang, un certain Ryan McDonagh. On rêvait plutôt d’un grand centre à Montréal, et Angelo Esposito constituait la cible visée par les partisans.

Contrairement à l’année précédente, le CH a fait le bon choix. Mais malheureusement, Gainey a échangé McDonagh avant même qu’il ne passe chez les professionnels. McDonagh a été capitaine des Rangers de New York, remporté deux Coupes Stanley à Tampa et devrait atteindre les 1000 matchs en carrière l’hiver prochain, de retour avec Tampa.



A répondu à ses besoins

L’expérience au centre d’Alex Galchenyuk, troisième choix au total en 2012, n’a pas fonctionné après six ans. On se cherche un centre de plus de six pieds depuis mille ans à Montréal. Le Canadien possède à nouveau le troisième choix en 2018. Jesperi Kotkaniemi, pourtant pas un favori en début de saison 2017-2018, constituait le meilleur centre disponible aux yeux de plusieurs à l’aube du repêchage, à la suite de brillantes performances contre les meilleurs joueurs de 18 ans et moins de la planète.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Alex Galchenyuk parle aux médias.

On s’est mis à déplorer la non-sélection de Brady Tkachuk un an après le repêchage, à la suite de ses succès à Ottawa, mais l’espoir favori dans le cœur des partisans du Canadien s’appelait l’ailier Filip Zadina, 44 buts en 57 matchs à Halifax. Sa carrière ne va pas mieux que celle de Kotkaniemi aujourd’hui.

Si le Canadien n’avait pas été obsédé par cette quête d’un joueur de centre, il aurait déniché un éventuel défenseur numéro un, le gaucher Quinn Hughes, repêché au septième rang par Vancouver, 92 points en saison régulière (presque vingt de plus que Tkachuk, un ailier), Noah Dobson, un droitier, douzième choix par les Islanders, 70 points, ou Evan Bouchard, dixième choix, 82 points à Edmonton, 29 points en 22 matchs éliminatoires.

A fait fi de ses besoins

Après l’échec au fil des ans de Kyle Chipchura, Galchenyuk, Ryan Poehling, Kotkaniemi, on exigeait de la nouvelle administration un centre lors du repêchage de 2022, Shane Wright de préférence, premier choix consensuel de sa cuvée depuis ses 16 ans, un Patrice Bergeron en puissance, disaient ses plus ardents défenseurs. Kent Hughes, Jeff Gorton, Nick Bobrov et Martin Lapointe ont surpris en misant plutôt sur un ailier de puissance, Juraj Slafkovsky, au premier rang, malgré ses centaines de partisans dans le Centre Bell déjà avec leur chandail de Shane Wright au numéro 51.

La colère, heureusement, n’a pas duré longtemps, puisque Hughes a mis la main sur le centre Kirby Dach quelques moments après avoir repêché Slafkovsky. On ne voit pas qui s’opposerait à ce choix aujourd’hui, après la progression phénoménale du jeune homme en deuxième moitié de saison.

A répondu à ses besoins

Le Canadien vient d’être éliminé, et intimidé, par les Sénateurs d’Ottawa en séries éliminatoires au printemps 2013. Lars Eller a failli finir étouffé par sa langue après une vicieuse mise en échec d’Eric Gryba. Michael McCarron, un géant de 6 pieds 6 pouces et 232 livres, constitue le joueur le plus costaud et féroce disponible au 26e rang. Les recruteurs du CH ont reçu des instructions claires : misez sur le gabarit. Ils respectent les consignes. McCarron, dans l’exubérance du moment, promet même de corriger le redoutable Milan Lucic une fois dans la LNH.

On use de la même stratégie au troisième tour en misant sur le dur à cuire et protecteur de Connor McDavid à Erie, Connor Crisp, devant un beau talent local, Anthony Duclair. Montréal aurait-il eu le défenseur Shea Theodore dans sa mire, n’eût été sa quête de colosses ? Celui-ci a été repêché un rang après McCarron, au 27e rang, et constitue toujours un pilier à Vegas, après sept saisons. Cette cuvée 2013, il faut cependant l’avouer, était très faible après le top 15.

De la NCAA division III à la LNH

En 2012-2013, Ryan Warsofsky était entraîneur adjoint d’un club de la NCAA en division III, Curry College, moins de deux ans après avoir pris sa retraite de hockeyeur, à seulement 24 ans, avec les Bluefins (les thons rouges) de Cape Cod, dans l’obscure Federal Prospect Hockey League, qui comptait aussi les Privateers de Thousand Islands, les Dashers de Danville et les Warriows d’Akwesasne.

Warsofsky est ensuite passé à la ECHL, avec les Stingrays de la Caroline du Sud, à seulement 28 ans, à titre d’entraîîneur en chef. En deux ans, son club a remporté 88 matchs, subi seulement 44 défaites et perdu 12 matchs en surtemps. Après une promotion dans la Ligue américaine à titre d’adjoint, à Charlotte, il a agi comme entraineur en chef, à Charlotte, puis à Chicago, où il a remporté la Coupe Calder en 2022.

Après deux saisons comme adjoint dans la LNH à San Jose, depuis 2022, il vient d’être nommé entraîneur des Sharks, à 36 ans. On le présentera aux médias de San Jose aujourd’hui. Une ascension météorique. Les Sharks ont-ils trouvé leur Jon Cooper ?