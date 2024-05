Miro Heiskanen, des Stars de Dallas, et Evander Kane, des Oilers d’Edmonton

Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

La Presse

Épisode 61 de la balado Sortie de zone

Nous poursuivons la balado Sortie de zone jusqu’à l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Il vous reste donc seulement six épisodes pour bercer les entraînements de baseball de vos enfants ou pour vous mettre nos discussions dans les oreilles durant votre jogging. Dans cet épisode 61, il sera évidemment question de la progression des finales d’association dans la LNH, entre autres. Pour l’occasion, Guillaume Lefrançois, fraîchement de retour de vacances, et Richard Labbé rejoindront en studio Jérémie Rainville et Antoine Roussel, du 98,5 FM. L’épisode sera offert dès ce lundi soir.

Pour écouter : Spotify, Google Balados, Apple podcasts, les plateformes de La Presse et du 98,5 FM

Les derniers pas de Nadal à Roland-Garros

PHOTO GONZALO FUENTES, ARCHIVES REUTERS Rafael Nadal

Il vous faudra quelques mouchoirs pour vous préparer à ce qui devrait être les derniers pas de Rafael Nadal sur le mythique sable parisien. Le taureau de Manacor a gagné 14 fois le titre à Roland-Garros, et bien que ses chances d’en gagner un 15e soient faibles de chez faibles, rien ne nous empêchera de profiter de chacune de ses dernières frappes. Il y aura aussi deux Québécois au tableau : Félix Auger-Aliassime, qui vient d’atteindre la finale à Madrid, et Leylah Annie Fernandez. Gabriel Diallo s’était lui aussi qualifié pour le tableau principal, mais il s’est incliné au premier tour devant le vétéran Kei Nishikori.

Pour regarder : les matchs sont diffusés sur les différentes plateformes de RDS

Les Alouettes se préparent à la saison

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Les Alouettes se préparent pour la prochaine saison.

Les Alouettes de Montréal sont sur toutes les lèvres après une saison magique conclue avec un titre au bout des bras. Ils tiendront vendredi leur dernier match préparatoire, contre le Rouge et Noir à Ottawa. Ce sera aussi l’occasion de renouer avec l’exceptionnelle équipe de diffusion des matchs des Alouettes à RDS, avec Matthieu Proulx, Pierre Vercheval, David Arsenault, Didier Orméjuste – renommé Didier Crinquéjuste dans une version québécoise d’un épisode des Simpson –, Danny Desriveaux et Bruno Heppell. Et évidemment aussi avec la plume de Nicholas Richard dans nos écrans.

Pour regarder : dès 19 h à RDS et TSN

Les Canadiennes errantes

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Evelyne Viens

L’équipe nationale canadienne de soccer sera au stade Saputo samedi prochain pour y affronter l’équipe nationale mexicaine dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris. Si les Canadiennes ont mal paru à la plus récente Coupe du monde, embourbées également dans une dispute très publique avec leur fédération, elles ont tout de même un titre olympique à défendre. Ce sera aussi l’occasion de voir en chair et en os la Québécoise Evelyne Viens, devenue une vedette européenne au sein de l’AS Roma.

À regarder : le samedi 1er juin dès 14 h sur OneSoccer

Il reste également d’excellents billets pour y assister en personne.