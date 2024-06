Classement WTA

(Paris) Les tournois WTA de la semaine écoulée n’ont pas donné lieu à des bouleversements au sein du classement, avec un top 10 inchangé et toujours tranquillement dominé par Iga Swiatek. L’ancienne reine du circuit, la Japonaise Naomi Osaka, poursuit quant à elle sa remontée.

Agence France-Presse

Derrière l’indétrônable Swiatek, l’Américaine Coco Gauff et la Biélorusse Aryna Sabalenka complètent encore le podium. Aucune des trois n’a joué la semaine dernière.

Bien plus bas au classement, Osaka, qui s’est arrêtée en quart de finale du tournoi de Bois-Le-Duc, poursuit sa remontée et gagne 12 places (113e).

La Japonaise, de retour cette année après plus d’un an de pause et qui a été par ailleurs autorisée à participer aux Jeux olympiques de Paris, disputait aux Pays-Bas son premier tournoi sur gazon en cinq ans.