Chaque tournoi majeur de tennis est rempli de doutes et d’incertitudes. Après tout, l’imprévisibilité du sport en fait la richesse. Alors voici cinq intrigues qui rendront le tournoi de Roland-Garros intéressant du premier au dernier jour.

L’ultime tour de piste

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rafael Nadal après sa victoire à Roland-Garros en 2022

Rafael Nadal a remporté 14 fois Roland-Garros. C’est son royaume, son Élysée. Il arrive au tournoi à 37 ans et pourrait le terminer à 38 s’il fait un bon bout de chemin. Ce Roland-Garros sera-t-il son dernier ? Son ultime salut ? « Il y a de grandes chances », a dit l’Espagnol devant les médias samedi, mais il souhaite garder la porte entrouverte pour l’instant. À peu près tout le monde dans l’univers tennistique rêverait de le voir triompher de nouveau. Mais ce sera difficile, car il a hérité du pire tirage possible. Dès le premier tour, il fera face à Alexander Zverev, quatrième joueur au classement mondial et vainqueur du tournoi de Rome, il y a une semaine à peine.

Une finale prévisible

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, ARCHIVES REUTERS Aryna Sabalenka et Iga Swiatek au tournoi de Rome plus tôt ce mois-ci

La certitude n’existe pas dans le sport. Mais certains dénouements sont plus prévisibles que d’autres. Depuis l’édition 2022 de Roland-Garros, six des huit finales de Grand Chelem ont impliqué Iga Swiatek ou Aryna Sabalenka. Les deux joueuses, respectivement première et deuxième au classement de la WTA, sont dans une classe à part en matière de constance et de rendement. Elles ont disputé chacune quatre finales en 2024. Swiatek a gagné les quatre, tandis que Sabalenka en a remporté une seule. À sa défense, elle en a perdu deux aux mains de Swiatek. Nul doute que la Polonaise est la plus grande menace de la Biélorusse. Swiatek a gagné 8 de leurs 11 affrontements en carrière.

Les espoirs québécois

PHOTO CLAUDIA GRECO, ARCHIVES REUTERS Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime s’est bien battu à Rome contre Alex de Minaur, mais il s’est incliné prématurément à son deuxième match. Il avait tout laissé au tournoi précédent, en finale contre Andrey Rublev. Il aurait été difficile de croire que c’est sur terre battue qu’il allait retrouver ses repères, mais c’est bien le cas. Le 21e joueur au classement mondial aura Yoshihito Nishioka dans les pattes au premier tour. Son bon ami Gabriel Diallo sera lui aussi du tableau principal. Le Montréalais de 22 ans a remporté ses trois matchs de qualification pour accéder à son premier tournoi majeur. Il affrontera le vétéran Kei Nishikori au premier tour.

Le retour de Bianca Andreescu

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Bianca Andreescu

On a très peu vu Bianca Andreescu depuis l’été dernier. En fait, on ne l’a pas vue du tout. Son dernier match compétitif remonte au 8 août 2023, lorsqu’elle s’est fait sèchement montrer la porte de sortie de l’Omnium Banque Nationale, par Camila Giorgi, au premier tour. La Canadienne de 23 ans reviendra au jeu cette semaine à Roland-Garros. La bonne nouvelle, dans son cas, c’est que chaque fois qu’elle est revenue au jeu après de longues absences, ça s’est bien passé. La mauvaise, c’est qu’elle n’est jamais allée plus loin que le troisième tour à Paris. Elle croisera le fer avec Sara Sorribes Tormo.

Danielle Collins jusqu’au bout

PHOTO ANTONIETTA BALDASSARRE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Danielle Collins

À l’instar de Rafael Nadal, ce Roland-Garros sera aussi le dernier de la carrière de Danielle Collins. L’Américaine de 30 ans a annoncé plus tôt cette année que la saison 2024 serait sa dernière et elle compte mordre dans chacun des moments qui lui restent sur les courts. La 12e joueuse au monde connaît les meilleurs moments de sa carrière, aussi absurde que cela puisse paraître. L’ancienne finaliste des Internationaux d’Australie a gagné autant de titres cette année (deux) que dans les dix premières saisons de sa carrière. Elle a triomphé à Miami, puis à Charleston, et elle a atteint une autre finale à Strasbourg. Elle sera difficile à déloger à Paris.