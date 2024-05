(Paris) Trois Québécois feront partie des tableaux principaux masculin et féminin aux Internationaux de tennis de France.

Associated Press

Si les places de Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez étaient déjà assurées en vertu de leur classement mondial, le Montréalais Gabriel Diallo, lui, a dû trimer dur pour obtenir le précieux laissez-passer.

Bien que Diallo ignore toujours l’identité de son adversaire au premier tour, il en est autrement pour Auger-Aliassime et Fernandez.

La 21e raquette mondiale aura rendez-vous avec le Japonais Yoshihito Nishioka au premier tour des Internationaux de tennis de France, a-t-on appris à l’issue du tirage au sort

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Gabriel Diallo

Auger-Aliassime, également la 21e tête de série du tournoi majeur qui se déroulera sur la terre battue, présente une fiche de 3-2 en carrière contre Nishioka, 72e raquette mondiale. Le représentant de l’unifolié a d’ailleurs remporté ses trois derniers duels contre lui, dont ceux à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en 2022 et au Masters de Madrid plus tôt ce printemps.

Pour sa part, l’Ontarien Denis Shapovalov – qui s’est finalement incliné 6-7 (7), 7-6 (4) et 6-3 devant le Néerlandais Tallon Griekspoor en huitièmes de finale de l’Omnium de Genève tôt jeudi matin, après que leur duel ait été interrompu par la pluie la veille – affrontera au premier tour à Roland-Garros le Français Luca Van Assche, 101e au monde. Ce sera leur premier duel en carrière.

Les deux tennismen canadiens ont été rejoints par Diallo, qui a pris la mesure du Suisse Alexander Ritschard 2-6, 6-2 et 6-3 au troisième et dernier tour des qualifications jeudi matin. Diallo, un tennisman âgé de 22 ans qui pointe au 166e échelon mondial, a ainsi atteint le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Leylah Annie Fernandez

Chez les dames, Fernandez, 31e tête de série, affrontera au premier tour la Française Jessika Ponchet, une joueuse invitée. Pochet a remporté leur seul duel précédent, au tournoi de Gatineau en juillet 2017.

L’Ontarienne Bianca Andreescu effectuera de son côté son retour au jeu à Paris, elle qui n’a pas disputé de rencontre depuis sa blessure au dos subie à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en août dernier. La championne des Internationaux des États-Unis en 2019, qui a accédé au tableau principal parisien en vertu de son classement protégé, se mesurera au premier tour à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo.

Les représentantes de l’unifolié pourraient être rejointes dans le tableau principal par l’Ontarienne Marina Stakusic, qui disputera vendredi matin son match du troisième et dernier tour des qualifications contre l’Ukrainienne Yulia Starodubtsewa.

Un tirage au sort impitoyable pour Nadal

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

Pour ce qui a toutes les chances d’être son dernier Roland-Garros, Rafael Nadal, l’homme aux 14 triomphes sur la terre battue parisienne, n’a pas été gâté par le sort : l’Espagnol défiera le N.4 mondial Alexander Zverev dès le premier tour de l’édition 2024, qui débute dimanche.

Marie-José Pérec, icône du sport français et triple championne olympique en athlétisme dans les années 1990, a eu la main lourde avec « Rafa » : avec Zverev, le Majorquin aux 22 sacres en Grand Chelem se retrouve propulsé d’entrée face à un (le ?) des joueurs les plus en forme du moment, fraîchement titré au Masters 1000 de Rome.

« J’en veux un peu à ma main, a-t-elle grimacé quelques minutes plus tard. Elle aurait pu être plus gentille avec Nadal, non ? […] Quand j’ai entendu le “Wouah” dans la salle (du tirage au sort, NDLR), je me suis dit “Oh merde”. »

La mission apparaît d’autant plus ardue pour Nadal, lancé dans un ultime retour à bientôt 38 ans, que son état de forme continue d’interroger. Lui-même n’avait pas entériné sa participation à son tournoi fétiche après son élimination rapide à Rome il y a une dizaine de jours.

Son corps cabossé de partout, qui n’en finissait plus de grincer depuis l’été 2022, semble lui offrir un peu de répit depuis quelques semaines, et le gaucher espagnol multiplie les entraînements depuis son arrivée à Paris lundi, en particulier sur le Central parisien.

Il s’y est successivement mesuré au jeune Américain Sebastian Korda (28e), au vétéran suisse Stan Wawrinka et au N.5 mondial Daniil Medvedev, dont l’ocre n’est pas la tasse de thé.

« Costaud »

PHOTO MICHEL EULER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alexander Zverev et Rafael Nadal à Roland Garros en 2022

Le défi qui l’attend avec Zverev est d’un tout autre calibre. Une chose est sûre : il n’y aura pas de tour de chauffe pour « Rafa ». Mais il y a aura sans doute un goût de revanche pour « Sascha » : c’est contre Nadal en 2022, en pleine demi-finale de Roland-Garros, que l’Allemand de 27 ans s’était sérieusement blessé à une cheville et avait été contraint d’abandonner.

« C’est chaud, c’est costaud. J’imagine qu’en regardant le tirage au sort, il (Nadal) ne va pas être ravi, convient la directrice du tournoi Amélie Mauresmo. Sascha (Zverev) est en très grande forme, évidemment ça s’annonce très compliqué. Maintenant, c’est un guerrier, un compétiteur hors normes. C’est “Rafa”, tout est possible. »

Dans une édition qui s’annonce comme la plus ouverte depuis une vingtaine d’années dans le tableau masculin, les demi-finales théoriques opposeraient d’un côté Novak Djokovic, N.1 mondial et tenant du trophée, à Zverev, et les deux étoiles montantes du circuit, l’Italien Jannik Sinner (N.2) et l’Espagnol Carlos Alcaraz (N.3), de l’autre.

Mais c’est tout sauf écrit, puisque Djokovic connaît une première partie de saison à des années-lumière de ses standards, sans le moindre titre, ni même la moindre finale à se mettre sous la dent – en attendant la fin de son parcours à Genève cette semaine.

Quant à Sinner et Alcaraz, leur participation était encore incertaine il y a peu, la faute à une hanche doulourouse pour le premier, et à un avant-bras droit récalcitrant pour le second.

Swiatek archi-favorite

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

Djokovic pourrait vivre un début de quinzaine à l’accent français : son premier adversaire sera Pierre-Hugues Herbert (invité). Gaël Monfils (38e) pourrait être son troisième, et Constant Lestienne (86e), éventuellement son deuxième.

Alcaraz s’élancera, lui, face à un joueur issu des qualifications, et Sinner contre l’Américain Christopher Eubanks (43e).

Un premier tour sort du lot entre deux préretraités, Andy Murray (37 ans) et Stan Wawrinka (39 ans).

Dans le tableau féminin, l’archi-favorite Iga Swiatek, N.1 mondiale et triple lauréate de Roland-Garros, est promise à la N.3 mondiale Coco Gauff dans le dernier carré. Aryna Sabalenka et Elena Rybakina, les N.2 et N.4 mondiales, sont attendues face à face au même stade.

« Swiatek a dominé la saison sur terre battue, elle vient de faire le doublé Madrid-Rome, elle est très impressionnante, elle se détache », tranche Mauresmo.

Pour ce qui sera son vingtième et dernier Roland-Garros, Alizé Cornet, sortie du top 100 à 34 ans, a hérité au premier tour de la N.8 mondiale Zheng Qinwen, finaliste de l’Open d’Australie en janvier.

La N.1 française Caroline Garcia débutera contre une joueuse issue des qualifications. Ugo Humbert, N.1 français et 17e mondial, affrontera lui l’Italien Lorenzo Sonego (50e) au premier tour et pourrait croiser au troisième le N.9 mondial Stefanos Tsitsipas, un de ceux susceptibles de tirer son épingle du jeu dans cette édition ouverte.

Le coup d’envoi aux Internationaux de France sera officiellement donné dimanche.

Avec Tom Nouvian, de l’Associated Press et l’Agence France-Presse