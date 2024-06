(Birmingham) Willie Mays ne sera pas sur place quand les Giants de San Francisco affronteront les Cardinals de St. Louis au Rickwood Field, jeudi, lors de la rencontre dispute pour lui rendre hommage ainsi qu’aux Ligues des Noirs.

Associated Press

Mays, qui a amorcé sa carrière en Alabama avec les Black Barons et joué pour les Giants de 1951 à 1972 a déclaré au San Francisco Chronicle qu’il allait regarder le match du confort de son domicile.

« Je ne suis pas en mesure de me rendre à Birmingham cette année, mais je vais regarder d’ici, a déclaré Mays dans une déclaration transmise au quotidien lundi. Mon cœur sera avec vous tous qui honorerez les joueurs des Ligues des Noirs, dont nous devons pour toujours nous rappeler, incluant mes coéquipiers des Black Barons.

« Je voudrais remercier le Baseball majeur, les Giants, les Cardinals et tous les amateurs qui seront à Rickwood ou qui regarderont le match. Ce sera une journée spéciale et j’espère que les jeunes apprécieront et en seront inspirés. »

Âgé de 93 ans, Mays est considéré comme le plus grand joueur du baseball toujours vivant. Il a gagné la Série mondiale avec les Giants en 1954 et a participé à 24 matchs des étoiles au cours de sa carrière, à égalité au deuxième rang avec Stan Musial, un de moins qu’Hank Aaron. Il a gagné le championnat des frappeurs en 1954, en plus du titre de joueur par excellence. Il en a ajouté un autre en 1965.

La MLB a travaillé de concert avec la ville de Birmingham et le groupe caritatif Friends of Rickwood pour rénover le stade de 10 800 sièges de 114 ans, ce qui en fait le plus vieux stade professionnel aux États-Unis.

Il y aura aussi un match de niveau AA entre les Barons de Birmingham et les Biscuits de Montgomery de la Ligue Southern, le 18 juin.