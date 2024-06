Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Soumettez vos questions

Les fers droits à long manche sont-ils permis ?

Au Tournoi des Maîtres à Augusta, j’ai cru voir des fers droits (putters) à long manche lors de la présentation de bons coups roulés. Je croyais que ces bâtons étaient interdits. Qu’en est-il ?

Daniel Doré

Réponse de Nicholas Richard :

En fait, ces bâtons sont permis, mais certaines manières de les utiliser sont interdites. Que ce soit pour le long putter comme celui d’Adam Scott ou le belly putter comme celui de Bryson DeChambeau, le règlement met l’accent sur le point de contact entre le manche du bâton et le corps. Ainsi, un long putter comme celui d’Adam Scott ne doit pas être appuyé sur la poitrine du joueur, pour éviter d’obtenir un point d’équilibre trop simple qui serait injuste pour les autres joueurs. Même chose pour le belly putter. Un joueur ayant un fer droit au manche surdimensionné ne peut pas l’appuyer sur son ventre. Il faut donc que le joueur appuie son bâton sur son avant-bras, ou il doit laisser une distance entre son corps et sa main du haut.

Les règles des mises en jeu au hockey

Lors d’une mise en jeu au hockey, quelles sont les règles qui décident qu’un joueur doit céder sa place ?

Josée Michaud

Réponse de Jean-François Téotonio :

PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Si les joueurs n’écoutent pas les consignes du juge de ligne, ils seront remplacés.

Un joueur doit céder sa place lorsque l’officiel juge qu’il a violé les règles en tentant d’augmenter ses chances de remporter la mise en jeu. En gros, si le joueur n’écoute pas les consignes, il sera remplacé. Il peut avoir bougé son bâton avant que la rondelle soit déposée. Il peut ne pas s’être positionné de la bonne façon après une demande de l’arbitre. Il peut ne pas avoir replacé son bâton comme demandé. Un autre joueur peut avoir pénétré la zone de mise en jeu. Dans la LNH, lorsque la mise en jeu a lieu dans le rond central, le joueur de l’équipe visiteuse doit être le premier à déposer son bâton. Pour les mises en jeu ailleurs sur la patinoire, c’est plutôt le joueur qui défend sa zone qui doit placer son bâton sur la glace.

Les clauses de non-échange

Un joueur de la LNH peut se négocier une clause de non-échange. Celle-ci peut être totale, ou inclure un certain nombre d’équipes. Dans le cas où ce joueur est soumis au ballottage, cette clause doit-elle être respectée ? Peut-il être réclamé par des équipes sur sa liste et ainsi être contraint de se présenter à ladite équipe ? Merci !

Pierre Daunais

Réponse de Guillaume Lefrançois :

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le contrat de Pierre-Luc Dubois (à gauche) avec les Kings de Los Angeles comprend une clause de non-échange complète pour quatre saisons, à compter de 2024-2025.

Il existe en fait deux types de clauses : celle de non-échange et celle de non-mouvement. La clause de non-mouvement est « béton » : un joueur qui en détient une ne peut pas être échangé, soumis au ballottage ou cédé à la Ligue américaine sans son consentement. En revanche, une clause de non-échange n’offre aucune protection contre le ballottage. Cela dit, toute règle doit aussi être soumise à la vraie vie. Si une équipe voit passer un joueur au ballottage et qu’elle veut le réclamer, il peut être prudent de s’informer auprès de l’agent afin d’éviter de se retrouver avec un joueur qui arrive à reculons…

Un gardien sans masque est-il déjà mort ?

J’ai lu le super article de Richard Labbé sur les masques de gardien de but au hockey. Avant l’invention du masque, il fallait être suicidaire pour être gardien de but. Est-ce que des gardiens sont déjà morts [après avoir reçu une rondelle] ?

Guy Sirois

Réponse d’Alexandre Pratt :

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Jacques Plante a été blessé au visage plus d’une fois avant qu’il ne porte le masque.

Pas dans la Ligue nationale. Plusieurs gardiens ont été blessés, par contre, notamment Jacques Plante et Terry Sawchuk. Et lors des premières années du Canadien dans l’Association nationale de hockey, en 1912, un tir puissant de Didier Cannonball Pitre a atteint le gardien Pat Moran en plein visage. Description du journaliste de La Presse qui a assisté à la scène : « Le vétéran s’affaissa comme une masse. Il aurait reçu un uppercut de Jack Johnson qu’il n’aurait pas été plus promptement hors de combat. Ses camarades lui prodiguèrent les soins les plus empressés, et au bout de quelques minutes, il put reprendre son poste. »

Y a-t-il des faux départs en F1 ?

Je regarde régulièrement la Formule 1 et je n’ai jamais constaté de faux départs. Pourquoi ?

P. Trottier

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

PHOTO GEOFF ROBINS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Daniel Ricciardo (écurie RB) s’est vu imposer une pénalité de cinq secondes pour faux départ au Grand Prix du Canada.

Il suffisait d’en parler, puisque pas plus tard que le 9 juin dernier, au Grand Prix du Canada, Daniel Ricciardo (écurie RB) s’est vu imposer une pénalité de cinq secondes pour faux départ. Celle-ci a été « purgée » pendant un arrêt aux puits. Sur la reprise montrée à la télévision, la monoplace de l’Australien ne semblait pas avoir bougé, mais des capteurs sont installés sur les voitures afin de détecter le moindre mouvement non réglementaire. Puisqu’ils ne sont pas nécessairement annoncés en grande pompe, ces faux départs peuvent passer en douce, si on n’y porte pas attention, surtout pour un coureur de milieu ou de fin de peloton.