Les journées sont longues, vous regardez dehors et vous songez à commencer le jogging ou à passer à la prochaine étape, avec des entraînements plus longs et plus intenses. Voici quelques trucs pour vous lancer sans vous décourager. Un guide de Pascal Milano

Envie de courir ? Lancez-vous ! PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pour éviter les blessures, il est préférable d'en faire un petit peu pendant longtemps que beaucoup d'un coup. Les journées sont longues, vous regardez dehors et vous songez à commencer le jogging ou à passer à la prochaine étape, avec des entraînements plus longs et plus intenses. Voici quelques trucs pour vous lancer sans vous décourager.

Et maintenant, se dépasser PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Asphalte, terre battue, chemins de gravier, il est important de varier les surfaces de course. Vous êtes capable de courir 30 minutes d'affilée ? Vous rêvez d'aller au-delà des cinq kilomètres tout en augmentant votre allure ? Il est maintenant temps d'être plus ambitieux avec, au menu, des entraînements plus intenses et plus longs.