On ne fera évidemment pas broder prématurément son numéro 88 sur un uniforme du Canadien, mais les murmures liant l’attaquant Martin Necas au CH s’intensifient, à tort ou à raison.

« Le Canadien de Montréal est parmi les clubs les plus intéressés, j’en suis convaincu », a lancé l’informateur Darren Dreger, de TSN, jeudi, dans le balado Ray and Dregs, en compagnie de l’ancien hockeyeur Ray Ferraro. « Je le vois à Montréal. C’est le genre de pièce dont le Canadien a besoin pour faire un bond au classement. La reconstruction est terminée. »

Dreger a ses entrées aux quatre coins de la LNH. S’agit-il d’une stratégie des Hurricanes pour titiller le marché ?

Necas, 25 ans, un choix de premier tour, 12e au total, en 2017, un rang devant Nick Suzuki, exigerait un échange. Son père a manifesté son mécontentement dans les médias tchèques récemment.

Cet ailier droitier de 6 pieds 2 pouces et 189 livres est un attaquant spectaculaire. Il a connu sa meilleure saison en carrière en 2022-2023, avec 71 points, dont 28 buts, au sommet des compteurs chez les Hurricanes, mais sa production a baissé à 53 points, dont 24 buts, cet hiver.

On lui reproche son manque de constance, ce qui a contribué ces dernières années à beaucoup d’instabilité, ballotté entre le premier et le quatrième trio.

Les Hurricanes seront gourmands et leurs besoins sont clairs. Deux défenseurs gauchers importants, Brett Pesce, 29 ans, et Brady Skjei, 30 ans, auront droit à l’autonomie complète à compter du 1er juillet. Les deux jouaient plus de 20 minutes par rencontre en saison régulière. Il reste un an de contrat à Jaccob Slavin, un autre défenseur gaucher. Le défenseur droitier Brent Burns est à un an de l’autonomie complète lui aussi.

Après trois saisons de plus de 100 points, quatre tours éliminatoires gagnés en trois printemps, un noyau encore jeune, les Hurricanes ne sont pas en mode reconstruction ou réinitialisation.

On les voit très mal ne pas exiger un défenseur d’expérience et dominant en retour. Mike Matheson a le profil parfait pour les Hurricanes. Il a 30 ans, vient d’amasser 62 points, avec un temps d’utilisation moyen de 25 : 33, pour le troisième rang dans la LNH derrière John Carlson et Drew Doughty. Il lui reste deux ans de contrat à un salaire annuel très raisonnable de 4,875 millions par saison.

Échanger Mike Matheson pour Martin Necas enrichirait les effectifs à l’attaque et s’inscrirait bien dans le processus de rajeunissement de l’équipe, mais constituerait une entrave à la volonté du Canadien de grimper au classement dès la prochaine saison.

Matheson joue à profusion, est efficace en relance et a un ascendant très important sur ce jeune groupe. Montréal se retrouverait avec une bande inexpérimentée en défense, avec Kaiden Guhle, de retour à gauche par la force des choses, Lane Hutson, Jordan Harris et Arber Xhekaj.

D’un autre côté, si Matheson n’est pas échangé dans la prochaine année, il lui restera un an de contrat avant l’autonomie complète. On voit mal le CH l’échanger à la date limite des transactions en mars 2026 si l’équipe lutte pour une place en séries, et on risque de le perdre sur le marché des joueurs autonomes à la fin de la saison sans rien obtenir en retour.

Mais il peut se passer bien des choses en deux ans et la logique recommanderait de repousser l’échéance d’une telle décision.

Lian Bischel doit être prêt

Si jamais le défenseur Chris Tanev n’est pas en mesure de jouer, vendredi soir, Lian Bischel pourrait disputer un premier match en carrière dans la LNH. Qui est Bischel ? Un défenseur suisse de 6 pieds 6 pouces et 233 livres de 20 ans qui demeure une autre trouvaille des Stars de Dallas au repêchage.

Bischel a été repêché au 18e rang en 2022, l’année de Juraj Slafkovsky. On a pu entendre son nom résonner à Montréal puisqu’il a relégué l’espoir suédois du Canadien, Adam Engström, de six mois son aîné, au sein d’une troisième paire en séries éliminatoires avec Rögle. Bischel n’est pas réputé pour son apport offensif, mais il constitue un pilier défensivement. Il ne sera pas peut-être pas en mesure d’entamer sa carrière vendredi, mais vous entendrez parler de ce jeune homme au cours des prochaines années.