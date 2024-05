Sunusi Ibrahim (au centre) célèbre son but marqué lors de la première demie avec ses coéquipiers Ariel Lassiter et Samuel Piette.

Les magnolias ont eu le temps de fleurir, puis leurs fleurs de tomber, entre les deux victoires du CF Montréal. Mais finalement, après un mois et demi de disette, il a enfin cueilli les trois points.

Le CFM l’a emporté 4-2, mercredi soir, au stade Saputo, face à un D. C. United qui s’est défendu à 10 contre 11 pendant toute la deuxième mi-temps. Un bon 46 jours après son dernier gain, toutes compétitions confondues, contre le FC Cincinnati, le 13 avril.

Et cette victoire, elle a été signée notamment par Sunusi Ibrahim. L’attaquant nigérian, entré en remplacement d’un Jules-Anthony Vilsaint sorti sur blessure à la 19e minute, a enfilé deux des quatre buts des siens.

Buts qui ont majoritairement été marqués au cours d’une première mi-temps complètement folle.

Vilsaint en pleurs

Mardi, Jules-Anthony Vilsaint disait devant les médias regretter d’avoir été égoïste sur l’une des occasions du CF Montréal, samedi dernier, en ne remettant pas le ballon à Choinière dans la surface.

Mercredi, il n’a pas eu à attendre bien longtemps avant d’avoir la chance de se faire pardonner. Dès la 6e minute, Vilsaint a remis le ballon à Ariel Lassiter à sa gauche, qui a marqué le premier but. Déjà deux cartons jaunes avaient été décernés à ce moment.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Ariel Lassiter

Malheureusement, la soirée de l’attaquant québécois a été de courte durée. À la 17e, sur une attaque montréalaise, il a semblé subir un claquage de l’ischiojambier. Vilsaint a refusé la civière, a quitté le terrain par ses propres moyens… et en pleurs. Sa mère et son frère étaient dans les gradins.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Jules-Anthony Vilsaint a quitté le terrain à la suite d’une blessure.

Cette (autre) sortie d’un attaquant sur blessure pour le CFM a semblé refroidir les ardeurs de tout le monde dans le stade Saputo. Excluant le D. C. United, qui a profité de ce moment de flottement pour faire 1-1 à la 29e, gracieuseté du très efficace Christian Benteke. Gabriele Corbo était au sol sur l’étrange séquence, et Jonathan Sirois a mal joué le tir lobé du grand Belge.

On a ensuite été témoin de l’un des beaux buts de la saison du Bleu-blanc-noir. Ruan, qui a très bien travaillé en profondeur mercredi soir, a soumis un centre vers la surface de D. C. Sunusi a trouvé son angle, et a permis au CFM de reprendre les devants 2-1.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Ruan et Matti Peltola

L’un des joueurs les plus décisifs pour les locaux dans cette rencontre a été… Matti Peltola, des visiteurs. À la 37e, c’est lui qui fauche Duke dans l’axe, près de la boîte de D. C. Carton jaune. Lassiter se pose devant le ballon… mais c’est finalement Mathieu Choinière qui prend l’excellent tir bas, et qui marque le filet du 3-1.

Quelques minutes plus tard, l’inévitable Benteke a réduit l’écart à 3-2. Pour qu’ensuite, dans les arrêts de jeu, Peltola hérite d’un deuxième carton, se voyant expulsé de la rencontre.

Vous nous suivez toujours ? On n’est qu’à la mi-temps.

Au moins, le fil des évènements a ralenti en deuxième période. Montréal a fait l’essentiel du jeu, malgré quelques frousses honnêtes dans la surface. Parce qu’à 10 contre 11 ou pas, Christian Benteke est une menace en tout temps.

En ce sens, à 3-2, il fallait trouver le moyen de consolider. C’est ce qu’Ibrahim a fait à la 73e, s’emparant d’un ballon servi par Ruan alors qu’il rôdait silencieusement dans la surface.

Elle fera du bien au moral des troupes de Laurent Courtois, celle-là. Surtout avec la pause internationale qui s’en vient à grands pas.