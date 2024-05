Pierre Houde, voix du Canadien de Montréal à RDS depuis 35 ans, vient de recevoir la plus prestigieuse reconnaissance de son industrie.

M. Houde est le récipiendaire du prix Foster-Hewitt 2024. Cet honneur, remis par l’Association des diffuseurs de la LNH, récompense un membre de l’industrie de la radio et de la télévision qui a apporté une contribution exceptionnelle à sa profession et au hockey en général au cours de sa carrière. Son nom s’ajoute à celui de ses compatriotes René Lecavalier (1984), Richard Garneau (1999) et Gilles Tremblay (2002).

Communicateur hors pair, Pierre Houde s’est révélé, depuis le début de sa longue carrière, comme un exemple de rigueur et de passion. Il a, de toujours, suscité l’admiration du public et de ses collègues de par sa maîtrise irréprochable de la langue française.

Il a fait son entrée au Réseau des sports en 1989. En plus d’assurer la description des matchs du Tricolore, il est également à la barre de la couverture des Grands Prix de Formule 1.

Le Temple de la renommée a calculé de Pierre Hourde avait décrit près de 3500 matchs, toutes compétitions confondues, en plus de 12 finales de la Coupe Stanley, 13 Jeux olympiques et des centaines de courses de F1.

« Durant plus de trois décennies, Pierre a offert aux amateurs de hockey francophones du Canada une description excitante et divertissante de notre beau sport, avec classe et distinction, a dit Chuck Kaiton, président de d’Association des diffuseurs de la LNH. Il est un récipiendaire extrêmement méritant de ce prix. »

Houde recevra sa récompense officiellement le 11 novembre prochain lors d’une cérémonie.